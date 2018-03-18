全球投融资事件每周概览（3.12-3.18）

本周海内外投融资消息：极米获得百度等机构超 6 亿元投资；ofo 宣布完成新一轮 8.66 亿美元融资；生鲜品牌大希地完成 A 轮和 A+轮近亿元融资；趣头条完成腾讯领投的 2 亿美元 B 轮融资；智能家居创企云丁科技获数亿元 C+轮融资……海外市场消息：芬兰政府收购诺基亚 3.3% 股权；儿童打车平台 Zūm 完成 1900 万美元 B 轮融资；theSkimm 获得 1200 万美元 C 轮融资；Blue Vision Labs 获 1700 万美元 A 轮融资……

获取每周全球投融资热点消息，洞悉互联网创业最新态势，欢迎走进动点科技 “ 全球投融资事件每周要览 ”。

国内投融资事件

3 月 12 日，无屏电视厂商 极米科技 宣布，百度、经纬中国、四川文投、赛领资本、博将资本、磐霖资本、鲁信创投、基锐资本等投资机构联合投资极米科技，本轮投资金额超 6 亿元。据悉，此轮投资将主要用于极米无屏电视和激光电视的研发。

极米于 2014 年在市场上开创了“无屏电视”这一品类，把传统电视的显示方式由液晶屏幕换成了投影成像，画质音效不相上下，实现了“想投哪里投哪里，想要几米就几米”。2017 年 11 月，极米宣布完成百度风投（BV）领投的 C 轮融资 ，但没有透露融资金额。

3 月 12 日，母婴 B2B 平台海拍客宣布完成由顺为资本、九州通医药集团、复星国际和远瞻资本联合投资的 5000 万美金 C 轮融资。据悉，这四家公司皆为海拍客的老股东，分别在海拍客 A、B 轮融资时投资加入。

与此同时，海拍客还推出了“家人计划”。按照该计划，海拍客将与中小母婴店进行合作，并拿出价值 5000 万元的期权免费赠送给合作的母婴店，以此实现渠道共享、收益共享、服务共享、发展共享。

海拍客成立于 2015 年 2 月，从 3 年前天使轮融资不到 1 亿美金的估值，再到目前 5 亿美金的估值。按此发展速度，海拍客期权价值平均每年至少可翻两倍。在接下来的一个月里，海拍客将会走进全国 11 个省市，向合作母婴店面对面地讲解和分享家人计划。海拍客希望搭建一个行业性的底层平台，第三方团队可以利用其提供的数据、服务、工具在母婴行业内从事更加专业化、细分化的工作。

3 月 13 日，共享单车平台 ofo 小黄车宣布完成 8.66 亿美元的 E2-1 轮融资 。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。据悉，本轮融资采取股权与债权并行的融资方式，是共享单车行业由规模化增长转入精细化运营阶段获得的首次融资，再次创下共享单车行业单笔最高融资纪录。

此外，新一轮的融资是否会带来董事会成员的变化，也值得关注。此前多家媒体报道指出，妨碍 ofo 新融资的关键因素之一，是其与大股东滴滴的糟糕关系。ofo 方面则强调，将在众多投资方支持下独立发展。根据业内共享单车全球发展报告显示，ofo 在中国和海外市场均居行业第一，预计在未来两年内，ofo 在全球还将拥有超过 10 亿骑行人口的潜在用户和增长空间。

生鲜品牌大希地完成 A 轮和 A+轮近亿元融资

3 月 14 日，半成品生鲜食材品牌大希地宣布完成 A 轮和 A+轮融资，领投方为国中创投、清科创投，中南传媒下属泊富基金跟投，融资规模近亿元。据悉，这笔资金将主要用于供应链及渠道建设、品牌推广。

大希地成立于 2015 年，定位于 B2C 半成品食材品牌，目标用户为 80、90 后年轻家庭。产品以进口肉类尤其是牛肉为主，有超过 60 个 SKU，价格区间从 10-100 元不等。其搭建了健全的进口原料采购、产品研发以及加工链条，建设了线上、线下销售渠道，累计服务了全国超 300 万家庭用户。目前主要流水来自线上，月流水近 4000 万元，线下月流水在 400 万元左右。此外，大希地成为亚马逊“中国生鲜馆”首批入驻的 5 家品牌之一，与盒马鲜生、永辉超市、伊藤莲花堂等超市也有合作。

智能家居创企云丁科技获数亿元 C+轮融资

3 月 16 日消息，智能家居创企 云丁科技 获数亿元 C+轮融资，交易将在近日完成。2014 年 6 月，云丁科技获险峰华兴、联想之星天使轮融资；2015 年 4 月，其获得来自美的、乐视、联想之星的 A 轮融资；2016 年 5 月，其获得复星集团数千万的 B 轮融资；2016 年年底获得嘉实投资、红星美凯龙的 5100 万 B+轮融资；2017 年 9 月，其获百度风投、小米等近亿元 C 轮融资。

云丁科技成立于 2014 年， 公司产品主要围绕家居智能安防展开。旗下有鹿客 (Loock)、云丁两大品牌，分别针对家用市场和公寓市场。目前，云丁的智能设备安装量超过 85 万台，合作品牌公寓超过 3000 家，在公寓行业智能门锁领域的市场份额超过 60%。

快手阿修完成 2000 万元 Pre-A 轮融资，投后估值达两亿

3 月 16 日消息，家电售后服务企业 快手阿修 宣布完成了 2000 万元 Pre-A 轮融资，投后估值两亿元。据悉，此轮融资将用于 C 端到家服务平台优化、系统建设、营运团队建设、市场推广、品牌包装、服务商培训及线下门店整体改造。

快手阿修于今年 3 月上线，其采用“平台服务+社区电商 ”模式，推出“预付式消费”会员体系，用户购买会员可免费获得一年的上门维修家电服务，维修类型涵盖各类家电品种。目前，快手阿修的月交易额 200 万元左右，已经覆盖了除崇明三岛以外上海市的所有区域。签约服务商有 500 家左右，工程师超过 2500 名。客户数量 10 万人左右，下单率 10%，留存率为 50%。

趣头条完成腾讯领投的 2 亿美元 B 轮融资，估值超 16 亿美元成为独角兽

3 月 16 日消息，趣头条宣布已完成由腾讯领投，尚珹资本、顺为资本、小米、华新致远、创伴投资、光源资本以及上轮资方共同跟投的逾 2 亿美元 B 轮融资，这笔资金将重点用于趣头条的技术研发、品牌推广和人才引进的持续投入。本轮融资后，其估值超过 16 亿美元，正式成为娱乐阅读资讯领域的独角兽。趣头条曾于 2017 年下半年获得成为资本、红点创投、华人文化共同投资的 4200 万美元 A 轮融资。

趣头条上线于 2016 年 6 月，用户主要分布在三、四线城市，根据官方数据，截至 2017 年底，趣头条累计注册用户超过 7000 万，月活跃用户近 3000 万，日活跃用户超过 1000 万。其获客手段主要手段为点对点收徒，其大力推广网赚类型的行为包括：注册得金币、签到得金币、阅读新闻得金币、邀请朋友注册得金币（收徒）、分享新闻链接到朋友圈得金币等等。

海外投融资事件

3 月 13 日消息，芬兰政府投资机构 Solidium 已经收购了诺基亚（Nokia）3.3% 的股权，从而加强芬兰政府对这家电信设备制造商的所有权。Solidium 表示，他们在 2018 年以 8.44 亿欧元（约 10.4 亿美元）的价格在公开市场购买了这些股权。

诺基亚曾将消费者端移动通信设备部门出售给微软公司，目前诺基亚品牌已经授予鸿海集团旗下富智康和 HMD 使用。诺基亚曾一度成为 Windows Phone 领域的焦点，目前由 HMD 接管的诺基亚品牌主要生产 Android 手机，同时对一些经典机型进行复刻和改进，譬如最近推出的 Nokia 3310 和 Nokia 8110 的复刻版。

美国儿童打车平台 Zūm 完成 1900 万美元 B 轮融资

3 月 14 日消息，儿童打车平台 Zūm 于近日完成 1900 万美元的 B 轮融资，由星火资本领投，红杉资本跟投。本轮融资将用于此后两年在美国市场的扩张，以及团队规模扩张。2017 年 8 月，Zum 获得来自红杉资本的 550 万美元 A 轮融资。

据了解，Zūm 致力于为 5-17 岁的青少年儿童提供接送服务。接送上下学时，孩子们能和同一个学校的孩子一同拼车。一个家庭的好几个小孩一起出行时，Zūm 能将孩子送到不同的地点。在接送过程中还有额外的护理服务，如派专人照料小孩等。Zūm 与旧金山湾区和奥兰治县的 800 多所学校合作，希望为提供除校车之外的更好选择。此外，Zūm 还专门雇佣有照顾孩子经验的员工，比如护士、保姆和教师等。目前，Zūm 已为用户节省了超过 10 万小时的接送时间，去年的业务增长了 340%，2018 年的接送次数预计将达 100 万次。

theSkimm 获得 1200 万美元 C 轮融资，由 Google Ventures 领投

3 月 16 日消息，专注向女性推送新闻内容的 theSkimm 最近获由 Google Ventures 领投的 1200 万美元 C 轮融资，内衣制造商 Spanx 创始人 Sara Blakely、RPE Ventures 和 Homebrew 跟投。本轮融资将用于增加更多的订阅内容，深耕视频及广播内容。2016 年 6 月，其获 800 万美元 B 轮融资，2014 年 12 月获 A 轮 630 万美元融资，投资者包括 21 世纪福克斯和华尔街日报母公司等。

theSkimm 成立于 2012 年，为用户提供 email 新闻订阅服务，每个工作日的早晨推送一篇，内容包括每天重要新闻的概括，大多是主流的、公众关心的话题。目前，theSkimm 拥有 700 万订阅用户，大部分订阅者为 22 岁到 34 岁间的女性群体。theSkimm 还有 app 端，为用户提供生活化的服务。此外，theSkimm 还把业务拓展到电商、广播及视频内容方面，以后还计划开展 to B 的数据分析服务。

Blue Vision Labs 获 1700 万美元 A 轮融资，由 Alphabet 风投部门 GV 领投

3 月 15 日，AR 初创公司 Blue Vision Labs 获得 1700 万美元 A 轮融资，此次融资由 Alphabet 的风投部门 GV 领投，共 1450 万美元。此外，还有 Accel、Horizons Ventures、和 SV Angel 联合参投，其中 SV Angel 曾在 2016 年对其进行了 250 万美元的种子轮投资。

Blue Vision Labs 总部位于伦敦，一直专注于 AR 空白领域的 AR 社交。目前，团队已经设计了一款基于云计算的视觉 App——Blue Vision。这款 App 拥有自我更新的 3D 城市地图，仅使用手机摄像头就可以让每一个使用者实现“厘米级精度”，最重要的是它已经支持多用户同时使用 AR。目前仅限在伦敦，旧金山和纽约市使用，不久的将来它将会面向更多的城市。

美国眼镜电商公司获得 7500 万美元 E 轮融资

3 月 17 日消息，美国眼镜电商公司近日获得 7500 万美元 E 轮融资，领投方为 T. Rowe Price。据悉，其融资总额已达 2.9 亿美元，这笔资金将继续用于相关技术的研发。

Warby Parke 成立于 2010 年，经过 8 年发展，该公司现在有 1400 名员工，估值达 17.5 亿美元。Warby Parke 在美国市场之所以获得成功，首先在于它打破了传统眼镜行业的垄断，与眼镜厂商直接合作，减少了供货渠道、中间商，保证每幅眼镜售价 95 美元。其次，其通过电商打开市场，在 Warby Parker 成立之前，市场的线上销售额仅占美国眼镜市场的 1%。目前，Warby Parke 已经在美国开设了 65 家实体零售店，预计 2018 年底达到 100 家，且今年将实现盈利。

美国商务旅行预订服务平台 TripActions 获 5100 万美元的 B 轮融资

3 月 17 日消息，美国商务旅行预订服务平台 TripActions 获 5100 万美元的 B 轮融资，领投方为 Zeev Ventures 和 Lightspeed Venture Partners。据悉，这笔资金将主要用于扩大其团队、拓展业务，特别是客户服务业务。截止目前，该公司的融资总金额已经达到了 7820 万美元。

TripActions 公司可以帮助企业用户更高效地管理自己的商务旅行支出，其在企业指定的目标差旅预算下，为他们提供积分奖励，用户可以利用这些积分直接兑换亚马逊礼品卡或是其他商品。TripAction 通过分析此趟旅行所需的航班、酒店等费用，制定出一个大致的收费标准，若是所花费用少于此标准，省下来的钱会以代金卡的形式发放到 Lyft、Uber、Airbnb 或者亚马逊的账户中。

股票移动交易应用罗宾侠完成 3.5 亿美元 D 轮融资，投后估值达 56 亿美元

3 月 18 日消息，股票移动交易应用罗宾侠（Robinhood）完成了一笔 3.5 亿美元的 D 轮融资，投资方为 DST Global。去年四月，该公司同样获得来自 DST Global 投资的 1.1 亿美元 C 轮融资。截至目前，该公司的融资总金额已经达到了 5.26 亿美元，投后估值达到了 56 亿美元。获得这笔最新资金后，公司将会继续推动免费股票交易服务，在交易费上与其他券商竞争。

目前，罗宾侠（Robinhood）在美国私人科技公司中已跻身前 15 名，虽然这款移动应用推出仅 3 年时间，但已经获得了 400 万用户，用户平均年龄在 30 岁左右，相比于传统券商，他们不需要花费太多成本去维护老客户。其主要有 3 种收入渠道，一个是每月 6 美元的“黄金”订购服务；另一个是客户现金账户中的利息收入；最后是向做市商销售客户交易信息。此外，该公司推出的免费加密货币交易在市场上也非常有竞争力。

题图：123RF