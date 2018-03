苹果在芝加哥设立教育中心，为教师进行编程课程培训

在位于芝加哥莱恩科技大学预科高中(Lane Tech College Prep High School)举办的教育活动之后,苹果 宣布 与芝加哥公立学校(CPS)和西北大学(Northwestern University)合作,为教师打造一个用来授予 Everyone Can Code 课程的中心,该中心名为 Center For Excellence,地点在 Lane Tech。

这项合作是苹果现有的与芝加哥市合作的 Everyone Can Code 项目的延伸,该项目于去年秋天公布。这一延伸计划承诺通过向 CPS 和芝加哥城市学院(City Colleges of Chicago)的学生分发课程,帮助他们学习苹果编程语言 Swift,以为芝加哥的 50 万名学生带来软件编程相关的工作机会。

苹果将与西北大学合作,为该中心开发教师培训课程。在这些课程中,教师将学习 Everyone Can Code 课程,并且还将有机会接受有关 Swift 应用程序开发课程的培训。苹果表示将为该中心提供 iPad、Mac 和配件。

苹果想通过创办该中心来抢占美国的大部分教育市场。目前这个市场由 Chromebook 主导。 苹果昨天发布的 iPad 售价不到 300 美元(国行售价 2588 元),支持 Apple Pencil 和罗技的触控笔“Crayon”(价格是 Apple Pencil 的一半)。但由于售价低廉和 Google 应用的易用性,Chromebook 已经统领美国学校教学系统多年。