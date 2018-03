爱彼迎的中国区主席有了中文名“柏思齐”,和他一样本地化的还有沪上首发的 Plus 精选房源 新闻

这两年,凡是跨国公司老外来到中国大人个重要的职位大多会起一个接地气的中文名,这已经不是一个秘密了,先不管这个名字起得是否合理好听,此举总归是企业想要更贴近中国广大消费市场的一个表态吧。这一点上,互联网公司当然也不例外。爱彼迎在去年入华一周年之际有了中文名,空降的新主席 Nathan Blecharczyk 最近终于也是在一场发布会上以中文名字亮相公众——柏思齐。发布会现场他自己解释说起这样一个名字花了一番功夫,其中既要有自己的名字音节的翻译同时他觉得也是对自己个性中负有责任感的一种体现,他的同事们则对此幽默的评价道:论语里有句话叫见贤思齐,这个名字即有它的音译也有反应他学习能力强,以及反应谦虚随和的管理风格。团队的氛围于此可见一斑。

中文名有了,当然也不能少了对总部新战略的本地化跟进,这就不得不提此前我站详细报道过的——在公司未来十年的全球大会上推出的全新房源分级 爱彼迎 Plus 人工严选房源以及爱彼迎 Beyond 高端奢华房源并且要加大对爱彼迎社区建设的投入。现在这两项计划在中国开始正式推进,并有了本地化基础上落地的具体构想:

简单来说,这是一个用 100 多项细化项目来验证房源品质的标签。无线网络、洗浴用品、吹风机、咖啡机、整间厨房甚至是包括居住面积和设施配套舒适度甚至是床垫的厚度都会在线下由专门的一支团队进行具体标准的逐一评定——堪比米其林了。这些服务或设施标准都是 Airbnb 从房客评论中提炼出来的需求,在中国它还被增加了几项比如空气过滤器和茶叶的配套是否准备妥当等。总之现在,它们都被加入了 Plus 房源的必备服务列表。对于房东来说,成为 Plus 房源的好处显而易见:享有平台优先推广资源,还有专属客服、上门摄影等优先服务。用户现在一打开 Airbnb 客户端就能看到首页的 Plus 选项。

上海将是中国首个上线 Airbnb Plus 的城市,目前已经通过了一百多房间的认证。北京和成都的 Airbnb Plus 也在进行审核中。Airbnb Plus 是奖励老用户并保证房源质量的方法。“Airbnb Plus 是对那些付出了更多精力和时间的房东的奖励。” 此举也意在方便用户可以去筛选不同需求以及环境下的房源,不是像早期用户那样自己手动挖掘而是交由平台将其实现简化。这是更人性的科技公司所为,也是吸引更多用户的附加优势。

来自官方的统计数据——2017 年中国区的房源数量增长量翻了一番,房客选择方面已成为爱彼迎增速最快的国内市场之一,仅去年一年,入住国内爱彼迎房源的房客总人次约达 330 万。爱彼迎将继续加大对中国旅游市场的投资。 希望在 2020 年成为全球业务排名第一的地区。柏思齐先生表示:“打通中国社区和旅行者的桥梁对爱彼迎实现‘家在四方’的愿景至关重要。截止到 2020 年,我们预计中国有望成为 Airbnb 爱彼迎最大的客源国。我们也将继续履行对中国市场的承诺,竭力为中国旅行者们提供原汁原味的奇妙旅行体验。”



现场一起宣布的大事情还有 Airbnb 在中国正式成立房东学院(Airbnb Host Academy)。此前它在北京、上海等地举行线下试点活动,其中既有公众微信号定期发布的指导视频课程,也会有线下超赞房东交流经验。据现场发布的官方统计数字表明——参加教育培训的平均订单量会多出三成。

值得注意的是,Airbnb 最近有些“内忧外患”——这家公司在最近几个月经历了频繁的管理层变动。去年 10 月,它的首席市场官乔纳森·米迪霍尔(Jonathan Mildenhall)离职,几周之后,中国区总裁葛宏离职,这离他上任仅四个月时间;今年 2 月,首席财务官劳伦斯·托斯(Laurence Tosi)也宣布离开,普遍说法是托斯和切斯基在公司未来发展方向上意见不同,前者认为公司应该尽快上市,而后者认为 Airbnb 现在的主要使命仍是 “成为一家 21 世纪的公司”。另外还有一件事应该引起房东们的警觉——中华区的房东信息面临被交给政府以作统一监管的要求 ,一位 Airbnb 发言人对此表示将就此事发表官方声明,在此之前不方便接受采访。