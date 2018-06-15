AI、AR“盯上”零售行业，你的钱包危险了！

6 月 13 日，亚洲科技盛宴 CES Asia 2018 在上海如火如荼的开展了。以 AI、AR、3D 打印为代表的新技术琳琅满目，行业应用也是千姿百态。

不过，作为一个“剁手党”，我觉得最有趣的还是买买买。CES Asia 2018 作为一个有前瞻性的行业盛会，自然也会在这方面从每个细节给我们带来不一样的体验。随着新零售的提出，零售的新成本、新效率、新体验被提起。目前无论是无人便利还是 AI+新零售门店、AR+零售都成为了传统零售转型的热点话题。这些技术带来了全新的体验，以后零售商更容易说服用户买买买。本次展会也集合了几个非常代表的企业及产品，我们一起看看：

智黑——新零售解决方案

智黑的技术团队基于自主研发和整合行业科技资源，将智能科技技术应用到线下商业场景。为提高人流量、提升购物体验、打造品牌竞争力、收集用户线下行为数据进行精准营销、降低渠道成本和提高运营效率。这些技术包括人脸识别、体型识别、情绪识别、人流感知和大数据智能采集等技术。

智黑的新零售整体解决方案包括了可与人互动的智能硬件，打通线上线下店系统的闭环、定制化的 AI 小数据库。

如果说这些太不形象了，那我们可以脑补一个场景：你在进入一个服装店的时候，首先在入口会有一个基于人脸识别技术的屏幕可以识别你的会员信息；接着开始购物，你不知道夏天来了是买裙子好还是买短裤好，犹豫不决的你可以通过一个基于体型识别技术的屏幕面前站一下，屏幕里的你会穿上虚拟的裙子或者裤子，哪种好看；最后你决定买裙子，你不用去收银台排队付钱，只需要一台自助结算机，就可以完成购买。

这样的体验不止新奇，而且久而久之，机器系统会通过所有你的数据痕迹来了解你，你会发现它推荐的，都是你想要的，然后你就毫不犹豫地买买买。

深兰科技——小兰冰箱

你是否会觉得自从习惯手机支付后，虽花钱如流水也毫无知觉。同样是一万块，现金和手机支付是两种心理体验，很明显，现金更容易有消费的真实感、冲击感。移动支付让人更容易“肆无忌惮”地消费。不过，现在还有一个更让人感觉不到花钱的有趣事情。

AI 应用开发商深兰科技的小兰冰箱是一款单门机器视觉小冰箱。用户只需扫码开门，拿了就走，通过机器视觉系统识别商品，用户关门后，系统自动扣款。据介绍，小兰冰箱基于机器视觉识别技术，比普通依靠 RFID 识别的方案在成本花费方面有价格优势。此外，深兰科技和支付宝合作，用户在支付宝内扫描打开小兰冰箱，拿了商品，支付宝自动扣款。这是一个非常便捷的产品，不过记得“拿了就走”后台是自动扣款的哦，不要产生免费的错觉。

此外，深兰科技还推出了一个功能性商用车——一个搭载了自动驾驶技术的，可随叫随到的无人商店。

地平线—— Hobot 智慧零售解决方案

应该很多人对地平线这个公司都比较熟悉了。它为机构提供高性能、低功耗、低成本、完整开放的嵌入式人工智能解决方案，主要面向智能驾驶、智慧城市、智慧零售等应用场景，为多种终端设备装上人工智能“大脑”。而这个“大脑”安装在零售行业，就成为你停不住买买买的幕后推手。

其自主研发的人脸识别网络摄像机搭载了 AI 芯片，提供基于深度学习算法的人脸抓拍、特征抽取、人脸特征值对比等功能。可在摄像机端实现人脸库最大规模为 5 万的高性能人脸识别规模。在此基础上，地平线的 Hobot 智慧零售解决方案基于人脸识别，将线下消费者行为数据化，为商业决策提供数据支持。

听起来这个方案好像离你有点距离，其实，它离你很近。就像一个服装店，Hobot 会通过数据分析告诉店铺运营人员，因为最近数据显示女性服装卖得快，你需要增加 30% 的女款衣服，还要优化女子区域的陈列，突出暖色系的衣服，刺激购买欲。至少，对于我来说，冬天时候的一排大地色系衣服，会让我沦陷并甘愿掏出钱包。

亮风台——AR 虚拟试妆

当然，AI 并不是唯一一个掏空你钱包的“罪魁祸首”，AR+零售这对 CP 也是一大诱惑。AR 解决方案提供商亮风台就推出了一套 AR 互动营销解决方案，其中包括了 H5、App 和定制化等解决方案。

其中，亮风台与名创优品合作的 AR 虚拟试妆成为了大家的兴趣所在。通过 AR 虚拟试妆，客户可以不用反复涂抹卸妆，即可试遍所有的口红色号。你只需要站在显示屏面前，选择屏幕上不同的色号，和口红呈现色彩深度，AI 人脸识别结合 AR 实时跟踪技术，即可为你带来准确贴合切逼真的识别效果。你可以任意的动动脸部，一会儿抿嘴，一会儿咬唇，AR 技术可以准确的追踪你的动作变化，并且为你的嘴唇“上色”。

“令我们很意外的是，很多体验者都是男生。”亮风台的工作人员这样告诉我。那么，这些男生是给女朋友买还是自己买呢？具体情况我们不得而知，不过因为有了这个体验，很多人会加速决策过程，更快速地“剁手”，这是肯定的。

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