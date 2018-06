TechCrunch 国际创新峰会 2018< 杭州站> 由美国极负盛名的科技媒体 TechCrunch 及其中国官方唯一合作伙伴、国际创新平台动点科技 TechNode 联合主办。

7 月 2 日 – 7 月 3 日

杭州云栖小镇国际会展中心二期!

不仅仅是独角兽!

7 月 2 日–7 月 3 日

云栖小镇国际会展中心二期会场 A

此次 TechCrunch 国际创新峰会的主论坛,国内外顶级的企业家、投资人、创业领军人物、跨界创新先锋将陆续登上主论坛的舞台,紧紧围绕人工智能、电商、智能硬件&物联网、生物医疗、游戏娱乐、智能出行、企业级服务、网络安全等多个行业的热点主题, 探讨未来趋势, 分享他们对未来科技发展的真知灼见。共享经济究竟能走多远?无人驾驶谁主沉浮?区块链“火花四溅”的未来?人工智能“改变”or“取代”?物联网时代,万物感知的市场空间有多大?新零售超新格局,争夺战怎么打?将在这里震撼揭晓!

自动驾驶专场

7 月 2 日下午

云栖小镇国际会展中心二期会场 C

众所周知,计算机加减乘除的运算能力远远强过人类,但在汽车驾驶这样涉及物体识别与复杂决策的领域,计算机一直以来的表现其实都不太好。然而,自从深度学习问世之后,这些原本无法实现或者预计还要很长时间才能实现的功能却都在一瞬间变得不再那么遥不可及。

没错,自动驾驶来了,人类“万物灵长”的地位也将伴随全自动驾驶汽车的实现而持续。尽管目前业内的自动驾驶汽车都还只是处于路测阶段,但各大汽车厂商都将全自动驾驶汽车的落地时间定在了 2020 年左右,想想也只有 1 年多了。

为此,在即将到来的 TechCrunch 杭州峰会上,我们专门设置了自动驾驶论坛,并邀请了该领域各个赛道的优秀企业,从芯片算法、传感器、高精地图、落地应用以及资本动向来解构自动驾驶的过去、现在与未来。

你想要知道的一切,在这里全都能找到。

投资人专场

7 月 3 日下午

云栖小镇国际会展中心二期会场 C

渐渐消退的“大跃进”式创业热潮,以及优质项目的稀缺,不禁让人感到颓意。或许,是时候停下追逐热门项目的步伐,探索与思考资本如何在日趋成熟的投融资环境中“存活”和继续成长。

在愈渐愈冷的“资本寒冬”,这次 TechCrunch2018 杭州投资人峰会,你只会看到最热的赛道,最“燥”的投资干货分享和最纯粹的投资人。

区块链专场

7 月 2-3 日下午

云栖小镇国际会展中心二期会场 B

今年 TC 杭州将特别设立区块链分会场。准备倾听创新型的创业公司是怎样在中心化企业巨头割据的产业中崭露头角,分得一席之地。人工智能与区块链技术结合;EOS 引爆的热点话题和谁是下一个挑战者的讨论;区块链技术为基础的社交网络,更多精彩尽在 TC 区块链分会场。

未来是去中心化的天下,你做好加入的准备了吗?

7 月 2 日

7 月 3 日

十分之约

7 月 2-3 日

云栖小镇国际会展中心十分之约专区

TechCrunch 国际创新峰会中国站的传统环节“十分之约”,是让创业者在寻找 VC 上不再需要浪费那么多宝贵时间,创业者可以在短时间内约见大量 VC,快速获得融资机会。一排长椅,近百个创投机构的投资人等你来约!

云天使基金、新城控股、雅盛投资、盈动资本、源点创投、58 产业基金、众合创业投资管理有限公司、华山资本、鼎升资本、基本粒子、源码资本、启赋资本、红点投资、Amber AI、软银中国、源星资本、熊猫资本、赛伯乐投资、戈壁创投、华旦天使、心元资本、阿米巴资本、真格基金、光速中国、创世伙伴资本、创世资本、连接资本、宽带资本、美国中经合、启迪之星、北极光创投、头头是道、赛富基金、远毅资本、松禾资本、梅花天使

十分之约区块链专场

结合当下最佳热点话题“区块链”,我们将于 2018 年 7 月 2 日在“十分之约”开设区块链主题专场,邀请区块链的初创企业以及海内外最具权威和突破力的投资机构参与,期待更多的区块链初创企业通过“十分之约”,获得投资者的青睐,成为下一个中国区块链的独角兽!

十分之约活动规则

1 十分之约会以一对一的形式展开,到场创业者根据契合的投资机构,进行对接。

2 创业者可以根据自身的创业领域在“十分之约”找到相互契合的投资机构。

3Ÿ创业者除报名外,也请上传 BP 或宣传文件(ppt/pdf), 审核通过后会收到官方确认邮件。

4 请于指定时间到达活动现场,每位创业者和 VC 的交流时间为十分钟,每个团队有 3 次交流机会,交流结束请重新排队与下一位投资人进行交流。

5 请创业者自行携带介绍资料与设备,会场不提供播放设备进行演示。

PRO 精品板块

本次十分之约在原有基础上,将继续新增十分之约 PRO 这一精品板块。PRO 环节将为十分之约带来专注精神。我们会邀请多家机构高层入驻独立交流场地,那些在十分钟内给人留下深刻印象的创业公司将被相关投资机构选中,在独立场地与投资人进行更深入的交流与探讨!

参与须知:有意愿参与 PRO 环节的机构,请于下方链接内报名

https://tc.technode.com/2018-hangzhou/vc-meetup/

创新大展

7 月 2 日-3 日

云栖小镇国际会展中心二期会场展区

此次创新大展包含了 150 个酷炫科技创意展位,涵盖了当下最火热的 6 大主题,即区块链、智慧生活、智能出行、机器人、国际展团,以及新品发布专区,同时还分设了媒体专区以及体验区。TechCrunch 国际创新峰会数年来一直致力于举办一场属于创业者的聚会,将优质创业公司推送到媒体和投资机构面前,让两者更紧密得联系在一起。

海内外众多代表未来的在 VR/AR,机器人,人工智能,工业 4.0 等领域的创新理念和创新公司将带着最具创意的产品和 idea 在这里展出!

部分展出产品

若琪外星人,若琪月石,若琪梵星、奇点 iS6、搜狗同传、贤二机器僧、小雅 AI 音箱、Mapbox 、零零无限“小黑侠”无人机、Le Wagon 编程培训营、个推、XPUMP premium 3D 智慧环绕音效引擎、图森未来-L4 级别自动驾驶卡车解决方案、即动 AR 智能台球、易休脑电波催眠眼罩、数字货币支付 POS 机、AlphaSee、去电机器人、无人自助回收一体机、电气技术服务、新物种家庭服务机器人、声耐 HiFi 流媒体音响、去电机器人、四维口袋、企业级智能客户数据平台、算子加速器、M 系列 3D 打印机、骨传导蓝牙耳机、小鹦鹉智能话销机器人、e 签宝、有鱼股票&有鱼智投、便携式打标机、FaceAI、Lino、又拍云、PDT 量化基金、YOUChain、齐悟大脑、毫米波雷达传感器、宽凳科技、SegmentFault、夏洛克智能贴锁、面向自动驾驶的地图服务、创营、初橙会、性能功耗比最高的人工智能专用芯片 NovuTensor、PhiGolf、Qtum 量子链、公司宝、Newme 新我计划、移动支付解决方案、捷雁 TR7 无人机、物联网领域公有链、P2 联合创业办公社、FUSE 新零售、MDT 量数、优搜、方图、AGAIN-运动社交工具、CyberMiles、家庭生活服务、变现猫、爱聚微招聘、爱聚云店宝、爱聚电商宝、AM、满兜理财、屋里咖啡、摩鱼智能充电机器人、白犀牛、天算 APP、青团社、搜狐网、租葛亮

BuzzBuzz、NUSIC、Rocket、Judolaunch、VR & 360º virtual tours、Portier Technologies、Muddy, Your Personal Networking Buddy、niHUB、ABLE、Real Estate Doc、Real Estate Doc、Caohejing Innoclub、ATMdroid、Dbrain、Game X Coin (GXC)、Le Wagon 2 Month Coding Bootcamp、RightPrint、AI Technology Network (ATN)

新品发布(部分预告)

作为当今最前沿科技创新风向标,TechCrunch 国际创新峰会在国内外具有巨大的影响力和传播效应,众多创新公司纷纷将 TechCrunch 作为新品发布前哨站。

工作坊

而此次 TC 杭州峰会的创新大展中,来自 Le Wagon 的三位重量级嘉宾导师将会在工作坊与前来参观者进行互动,分别围绕产品开发与运营、用户体验&网页产品设计、零基础 2 个小时学会建站(英文)这几大个主题揭开产品开发设计的独特魅力。

如何打造与定义你的产品: 产品开发与运营

7 月 2 号上午 10:00 至 12:00

用户体验&网页产品设计入门

7 月 2 号下午 3:00 至 5:00

How to Build Your Own Website in 2 hours!(英文)

7 月 3 号上午 10:00 至 12:00

特别环节

1Ÿ在创新大展的小舞台前聆听海内外优秀创业者带来的产品更新迭代,还可以参与我们的抽奖环节,惊喜多多,奖励多多!

2ŸTechCrunch 官方限量版的纪念 T-shirt 将在咨询台售卖

3AfterParty 将在 7 月 2 日晚强势登陆,在这里有机会和众多海内外重量级嘉宾和投资人面对面交流洽谈,一起畅谈未来的科技“风口”!

参会指南

签到注意事项

1 每日签到时间:上午 8:00 – 9:30

2 峰会共设有 7 条签到通道:媒体票、学生票、VIP 贵宾票、普通通票(3 个通道)、现场购票

3 入场签到请使用主办方发送的入场二维码或报名注册手机号、邮箱,进行签到;也可通过现场购票通道购票入场。

4 媒体票、学生票签到请提前准备好相应证件,并按规定前往媒体通道或学生通道进行签到入场。

票种权益

周边住宿

交通路线

峰会地址:杭州云栖小镇国际会展中心二期

搭乘公交:190 路、595 路公交车到达鲤鱼山站,步行 470 米到达场地。

开车前往:沿 320 国道/云河路/珊狮线行驶 1.3 公里,向左转,进入科海路行驶 2.2 公里后在河山路处调头,活动场地在道路右侧。

TechCrunch 国际创新峰会 2018 杭州站会场

活动时间:

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点:

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号

云栖小镇国际会展中心