TC 杭州 | Rokid 王舜德 ：如何做人工智能领域的安卓或 iOS？

几天前，几乎是在同时，思必驰和 Rokid 都放出了进军 AI 芯片的信息。不过不一样的是 Rokid 是直接发布成品，思必驰是宣布了一个方向。而且同时，Rokid 还发布了 Rokid Me、Rokid Glass。如果说思必驰进军 AI 芯片也许会好理解，但是很多人对 Rokid 的布局感到迷惑。这个研发 AI 芯片、造 AR 眼镜的智能音箱企业到底想干嘛？

TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 上，Rokid 联合创始人王舜德的关于人工智能 OS 的分享，也许可以为很多人答疑解惑。

“我们不只做智能音箱，还有很多不同的产品。如硬件方面还有 AI 芯片和 AR 眼镜，软件方面提供了人工智能 OS。”虽然市面上很多用户以为 Rokid 就是一个智能音箱公司，不过王舜德再三强调 Rokid 还有更丰富的内涵——在人工智能方面，从技术到产品的细节，Rokid 都有参与。这也是 Rokid 与很多语音技术系统公司不一样的地方，如一般很少有 AI 创业公司会做底层芯片研发。

所以，Rokid 布局 AI 芯片的这个举动非常引人瞩目。“四年前，我们是从 AI 产品起家的，所以知道做一个产品有多难。其中的关键难点就是找芯片。”王舜德回忆起当初做芯片的想法还是来源于实践的痛点：“我们的第一个产品 Alien 用的是三星的芯片，性能好，但特贵。第二个是 Pebble，我们用的是中国台湾企业的产品，成本会相对之前好些，但依旧居高不下，我们不满意。”这个不满意让 Rokid 探索自行研发 AI 芯片，“我们自己的芯片产品在设计端高度集成，帮助降低了很多成本，这对于我们提供语音服务有很好的助推作用。”

他说：“很多人认为我们只是 AI 产品公司，其实我们做更多社区发展和品牌的搭建。”

其实，我们可以了解到 Rokid 在尝试着降低成本的行为，对于整个 AI 发展是“神助攻”。而为了让 AI 惠及到更多的人或者事，它还提供了人工智能 OS，可提供现成的语音技术解决方案，也可以提供语音技能开发工具，可以让开发者基于 Rokid 的开放服务，快速且低成本开发适用于智能语音设备上的技能。

“我们看到未来整个发展趋势是建大平台供社区开发人员发展。所以我们希望可以让开发者标准化。”据王舜德介绍，没有标准化的工具箱，则需要做很多本地化、用户画像。对于初创企业而言没有很多时间和精力做这些事情。而通过 Rokid 的研发平台，你可以省去一系列不必要的麻烦。“我们鼓励个人研发者来到研发平台，希望能够为大家提供一个标准的 SDK。我们的平台现在共有 200 多名个人研发者。”王舜德介绍。“我觉得 AI 本身对大众并没有意义，AI 应该成为需求内容的搭载者。”在王舜德看来，在全球范围内，需求内容与技术的结合一定会改变整个世界的趋势。“这个未来将是在十年之内。”他说。

移动终端已经有了安卓和 iOS，但是人工智能领域还没有 AI OS，如何做人工智能领域的安卓或者 iOS 呢？王舜德坦言：“前路漫漫，道阻且长。”他认为这主要表现在两个方面：人才和资金。其中主要强调人才这一块。“中国研发 OS 平台的人才其实远远不够，美国要多一点。在美国，我们有自己的实验室，聚集了 30 多名经验丰富的 OS 平台研发者。”   王舜德说。而说到如何聚集大量技术人才，保持技术竞争力的时候，他说：“我们很尊重他们个人目标的实现。你们想做得就是我们想做的。很多人才梦想要成功，有些成功需要大的平台。而对于我们来讲不只是做音箱，我们在创新，还搭建了各种平台。其实这是一个很活跃，并且让人兴奋的平台。”

而在开头，我们曾提到过 Rokid 也在做 AR 眼镜。对于这一块的布局，王舜德给出了这样的解释：“我们希望通过使用 AR 眼镜，能够为大家提供视觉解决方案。我们是根据用户体验搭建的设施，希望通过与用户的连接，保证用户体验不断提升，进一步促进用户方面的需求，希望为用户赋能，增加价值，进一步促进研发者的工作。”我们不难发现，Rokid 的产品不断的强调交互，不论是和不同角色的人还是不同应用的物之间的交互。

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