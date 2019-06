在今天凌晨的发布会上,苹果公布了全新的快捷登录功能 “Sign in with Apple”。该公司在一篇博客文章中指出,其他 app 若提供了竞争对手 Facebook 或 Google 的快捷登陆功能,那么开发者也一定要在其中采用苹果的解决方案。

也就是说,只要用户看到应用登陆界面出现 Facebook 或 Google 的登录选项,那理论上也能看到苹果提供的登陆服务。

“Sign in with Apple” 并未出现在 iOS 13 的第一个测试版中,但该公司表示将在今年夏天为开发人员提供测试。

通过 “Sign in with Apple”,用户将不用担心资料被第三方滥用。点击 Sign in with Apple 登陆后,可以通过 Face ID 进入,对于一些第三方 app,用户还可以选择使用匿名的邮件地址进行注册。系统会随机生成一个电子邮件地址,邮件则是会转发到实际电子邮箱中,这样可以免受垃圾信息打扰。

总结一下就是,苹果要强制开发者使用其新开发工具和新功能。但这一做法可能会让第三方应用开发商产生抵触情绪,至于苹果的 “雄心壮志” 能否顺利实现,还要等时间来解答。