微软前两天宣布新款 Xbox 游戏主机,这款代号为 Project Scarlett 的 “次世代主机” 具备更强的性能。由于微软不久前还推出了一款没有光驱的 Xbox One S All Digital Edition,所以也有人猜测,Project Scarlett 会不会也要砍掉光驱。

据 GamesIndustry.biz 报道,微软 Xbox 部门高管 Phil Spencer 在接受采访时给出了否定答案。

数字购买市场正在崛起,这样的购买方式可以让玩家在付费后进行下载便能立刻体验到游戏内容,相比实体卡带、光盘,这样的形式也更节省空间。不过实体版更具有收藏价值,依然有很多玩家更喜欢购买卡带或光盘。

Phil Spencer 也表示,数字购买市场的崛起并没有阻挡百万计的玩家对光盘介质的青睐,所以微软当然也充分尊重这部分玩家的选择。

对于此前发布的 Xbox One S All Digital Edition,Phil Spencer 也强调,微软为它采用这么冗长的命名,也是为了防止玩家在购买时与标准版 Xbox One S 混淆。