告别死记硬背，无弦吉他让你拿起就能弹唱

在BEYOND Expo 2026上，一家名为LiberLive的公司带来了他们全新的智能音乐生态。这家扎根广东深圳与东莞的科技公司，从2016年团队组建之初，就想着打破传统乐器的学习框架，让每个人都能自由地享受音乐。

动点科技在展会期间与LiberLive团队进行了深度交流，试图通过剖析其研发逻辑与长远规划，拆解其在这条垂直赛道中实现破局的底层逻辑。

智能硬件技术的快速发展，正悄悄改变传统乐器行业面貌。在众多探索者中，LiberLive走出了一条与众不同的智能化道路。在团队看来，做无弦吉他，从来都不只是为了造一把更容易弹的吉他那么简单。他们更想弄明白的是，为什么大多数人明明喜欢音乐，却很难真正参与到音乐表达中来。

现在市面上很多智能乐器都用灯光提示的方式教用户弹琴，要求使用者眼睛紧紧跟着灯光走，一个音符一个音符地机械弹奏。但这种方式其实并不能从根本上帮助用户真正学会音乐，长期下来也很难提升大家的参与感。

毕竟人类眼睛处理信息的速度有限，一首普通的流行歌曲每分钟就有三五百个音符，光靠眼睛跟着灯光走，反而会给用户带来很大的认知负担。正是基于这样的观察，LiberLive的研发团队提出了“人类负责意图，机器负责执行”的核心交互理念。也就是说，用户只需要决定自己想要表达什么样的情绪和风格，那些复杂又精确的演奏细节，全部交给系统来处理。

为了实现这个听起来有些大胆的理念，LiberLive从零开始，搭建了一套基于人体物理直觉的交互结构，以及一套功能强大的音频引擎系统。在产品设计上，他们保留了人们对吉他最熟悉的按和拨的动作习惯。他们独家专利的和弦垫设计，以七级和弦为基础，把原本复杂的音乐伴奏逻辑，转化成了人类天生就能理解的色彩认知和简单动作。

当用户做出简单的弹奏动作时，由多核异构芯片组驱动的音频引擎会在瞬间完成从单音到和弦的调度和重组，同时调用经过高精度单音级采样的真实乐器音色库。这样一来，最终呈现出来的音乐不仅真实自然，富有层次感，还能保留演奏者独特的个人风格。

从LiberLive的产品迭代和周边产品开发中，也能明显感受到团队对真实生活场景的用心打磨。从开创了无弦吉他这个新品类的第一代产品C1，到升级了全向变调旋钮、力控指板和磁感应拨片的旗舰款C2，再到加入了单拨片和创新“拍拍键”设计的便携款U1，每一次技术迭代，都在把越来越复杂的音乐逻辑，藏在越来越简单的操作背后。

硬件方面，产品采用折叠设计，大大提升了便携性。针对用户更多样化的需求，LiberLive还推出了LiberMic演唱配件、LiberStrap快拆肩带等一系列生态产品。这些产品进一步延伸了使用体验，降低了人们参与音乐的门槛。

除了硬件产品和周边生态，LiberLive还在努力打造一个以音乐为纽带的创作者社区。在团队看来，官方App不应该只是一个用来控制硬件的冰冷工具，而应该成为连接用户和音乐的桥梁。现在，App里已经有很多用户自发上传的曲谱。很多零基础的玩家在体验到“拿起就能弹唱”的快乐之后，开始主动学习音乐知识，甚至参与到曲谱创作中来。

团队成员告诉我，未来他们会根据用户的实际需求，继续完善曲谱共创、内容审核、创作者激励等机制，同时增加更多轻量化的互动功能。他们希望能让更多人因为优质的内容而爱上音乐，也通过音乐认识更多志同道合的朋友。

商业化进展与未来规划方面，LiberLive向动点科技透露，公司已经顺利完成了A轮融资。接下来，团队会把主要精力放在四个方面：持续迭代产品技术，稳步拓展全球市场，深入建设App内容生态，以及全面提升用户服务体验。