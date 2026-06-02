苹果智能眼镜可能要到 2027 年底才会亮相

对于那些热切期待苹果终于宣布进军智能眼镜市场的人来说，可能还要再等上一段时间了。根据彭博社记者马克·古尔曼在最近一期《Power On》时事通讯中的说法，苹果代号为 N50 的智能眼镜目前预计要到 2027 年底才会发布。这次最新的延期打破了古尔曼此前的预测，他曾认为该产品会在 2026 年底亮相，并于 2027 年初开始发货。

随着发布时间据传推迟至 2027 年底，我们可能至少要等到 2028 年才能在网上和实体店买到这款可穿戴设备。不过，古尔曼表示，苹果正试图通过提供四种不同的款式和独特的配色，在竞争中脱颖而出。虽然延期的传闻令人遗憾，但其中也有一线转机：苹果的智能眼镜届时应该会配备全新升级、结合了 Apple Intelligence（苹果智能）的 Siri，该功能预计将在今年晚些时候推出。

苹果智能眼镜的再度延期，对 Meta 来说无疑是个好消息。去年，Meta 推出了第二代 Ray-Ban Meta AI 眼镜，带来了更长的电池续航，同时也伴随着更高的售价。尽管如此，古尔曼指出苹果并没有放弃这一领域，甚至认为其智能眼镜未来有潜力成为一款健康设备，利用增强现实（AR）技术来改善视力。