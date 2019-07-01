北京时间 2019 年 6 月 19 日 8 时，日本名片管理服务运营商 SanSan 于东京证券交易所 Mothers 市场正式上市，股票代码 “TYO: 4443”，确定发行价为每股 4500 日元，开盘价为每股 4760 日元，较发行价上涨 5.78%。扣除相关发行开支后，开盘首日共计募集资金 389 亿日元（约合 3.6 亿美元），估值约 12 亿美元。

SanSan 是日本最大的、基于商业名片信息管理的企业，以往投资者包括 DCM、日本邮政资本、高盛、Salesforce 等。SanSan 致力于为企业提供内部联系人管理和分享服务。该公司的主要产品有 SanSan 和 Eight，其中 SanSan 是一个专注于名片及联络方式和客户关系管理的工具，为超过 5700 家公司提供服务，收入占公司总收入的 90% 以上；Eight 则是免费提供并链接到核心产品，帮助用户构建自己的职场社交网络，服务面向个人和小公司，拥有超过 200 万用户。

DCM 董事合伙人本多央輔（Osuke Honda）表示：“长期以来日本软件市场是被像 SAP 这样的巨头垄断，但是他们更多的是大型系统的集成产品提供商，而 SanSan 这样的小型创业公司能够通过 SaaS 让目标公司直接接触到软件产品，尽管这种模式是相对全新的且需要一定时间发展，但是能够真正打入巨头垄断的市场。SanSan 填补了市场空白。在打入市场的过程中，我认为创始团队的思维模式是非常重要的。”