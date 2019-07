近日,AcFun(简称 “A 站 “) 正式上线全新 UP 主激励榜单 “熋榜”,同期推出打赏功能 “蜜桃计划”。

据悉,A 站新上线的 “熋榜”,包括能火榜、贡献榜和新秀榜三个子榜单,分别体现单一视频在全站的热度、UP 主在投稿分区的建设度和新人 UP 主的成长。能火榜展示全站范围内的高人气原创稿件,各项数据越高,综合排名越高; 贡献榜体现每位 UP 主对投稿分区的建设程度; 新秀榜旨在加速有才华有实力的新人 UP 主成长,A 站账号注册时长小于半年且当月有过审原创稿件者,将额外晋身新秀榜。

A 站负责人文旻表示。“只要原创作品质量好并且作品人气高,新人也有机会获得与人气 UP 主同等的待遇,奖金回报从 500 元到 5 万元不等,三个月、半年连续投稿还有加成,最高半年可拿到 30 万元。”

此外,A 站专属的打赏功能 “蜜桃计划” 也于同期上线,虚拟货币“AC 币” 是如今 A 站的一般等价物,用户能购买 “桃子” 等商品,并将 “桃子” 打赏给喜欢的 UP 主,UP 主获得 “桃子” 后能重新转换为现金并在客户端提现。

