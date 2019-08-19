中国 ETC 服务平台正式上线运营
据新华社报道，中国 ETC 服务平台昨日正式上线提供服务，车主可通过国务院客户端小程序 ETC 服务专区或交通运输部官方微信 ETC 服务平台免费在线申办 ETC。
交通运输部有关负责人表示，为实现不停车快捷收费目标，今年底前，在籍汽车 ETC 安装率将力争达到 80%，高速公路入口车辆使用比例达到 90%，基本实现不停车快捷收费。截至目前，我国 ETC 发行量已达 10696.74 万。
据悉，为进一步推动 ETC 发行工作，交通运输部联合中国政府网共同推出中国 ETC 服务官方小程序平台，实现 ETC 线上免费办理、线下送货上门，并向车主提供在线安装教程，自动激活使用。目前，全国各地车主用户可通过关注交通运输部官方微信公众号或使用国务院客户端小程序，进入 ETC 服务专区进行办理、查询等相关业务。
宜家成立 “宜家家居智能” 业务部门
据外媒报道，宜家最近正在大举押注智能家居技术领域，将其作为公司新的收入来源。为了实现这一目标，宜家宣布投资一个全新的 “宜家家居智能（Ikea Home smart）” 业务部门，它将负责快速增长的智能设备组合的端到端业务。
据悉，宜家家居智能是 2012 年启动的一个项目，通过将数字元素和技术融入产品和解决方案，致力于丰富宜家的各个方面。自那以后，宜家在智能家居领域推出了几款产品。
软银拟向员工提供 200 亿美元贷款，以入股愿景基金二号
据外媒报道，美国一家权威媒体日前援引知情人士的话称，日本软银集团计划向包括首席执行官孙正义在内的内部高管和员工发放至多 200 亿美元贷款，从而让内部员工购买愿景基金二号的股份。消息人士称，软银集团这笔内部贷款的利率可能在 5% 左右。
软银集团之前宣布了将设立愿景基金二号的消息，在愿景基金二号中，软银集团自己将投资 380 亿美元，另外苹果、微软等公司也答应投入部分资金。新基金的投资重点将是人工智能领域的新兴科技公司。目前作为基金的设立方和管理方，软银集团正在持续招募投资机构。
对此消息，软银集团尚未置评。
我国取得量子研究重大进展
据央视新闻报道，我国科学家日前在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态。近日，国际权威学术期刊《物理评论快报》发表了这一最新研究成果，并称其是 “量子通信领域的一个里程碑”。
据中国科学院院士、中国科学技术大学教授潘建伟介绍，量子隐形传态，是一种全新的通信方式，类似于科幻电影中的星际穿越。它能借助量子纠缠这一特性，将未知的量子态传输到遥远地点，而不用传送物质本身，是远距离量子通信和分布式量子计算的核心功能单元。
在理论创新的基础上，潘建伟研究团队发展高稳定性多通道路径干涉技术，开创了多光子多维度相互作用的实验先河，成功实现了高维度量子隐形传态，并严格证明了该过程的非经典性以及高维特性。
三星欲推折叠屏 5G 手机
据韩国《中央日报》网站 8 月 16 日报道，三星电计划下月之前陆续在韩国国内推出三款 5G 智能手机，分别是计划 8 月 23 日推出的 Galaxy Note10、计划 9 月中旬推出的 Galaxy Fold 和普及型号智能机 Galaxy A90。
报道称，在这三款中 Galaxy Fold 的关注度最高。三星原计划在今年 4 月推出这款手机，但由于显示屏连接处存在缺陷容易进入异物，使得这款手机的正式发布时间推迟了 5 个多月。