据外媒报道，美国一家权威媒体日前援引知情人士的话称，日本软银集团计划向包括首席执行官孙正义在内的内部高管和员工发放至多 200 亿美元贷款，从而让内部员工购买愿景基金二号的股份。消息人士称，软银集团这笔内部贷款的利率可能在 5% 左右。

软银集团之前宣布了将设立愿景基金二号的消息，在愿景基金二号中，软银集团自己将投资 380 亿美元，另外苹果、微软等公司也答应投入部分资金。新基金的投资重点将是人工智能领域的新兴科技公司。目前作为基金的设立方和管理方，软银集团正在持续招募投资机构。

对此消息，软银集团尚未置评。

我国取得量子研究重大进展

据央视新闻报道，我国科学家日前在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态。近日，国际权威学术期刊《物理评论快报》发表了这一最新研究成果，并称其是 “量子通信领域的一个里程碑”。

据中国科学院院士、中国科学技术大学教授潘建伟介绍，量子隐形传态，是一种全新的通信方式，类似于科幻电影中的星际穿越。它能借助量子纠缠这一特性，将未知的量子态传输到遥远地点，而不用传送物质本身，是远距离量子通信和分布式量子计算的核心功能单元。

在理论创新的基础上，潘建伟研究团队发展高稳定性多通道路径干涉技术，开创了多光子多维度相互作用的实验先河，成功实现了高维度量子隐形传态，并严格证明了该过程的非经典性以及高维特性。

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