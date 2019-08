中国 ETC 服务平台正式上线运营

据新华社报道,中国 ETC 服务平台昨日正式上线提供服务,车主可通过国务院客户端小程序 ETC 服务专区或交通运输部官方微信 ETC 服务平台免费在线申办 ETC。

交通运输部有关负责人表示,为实现不停车快捷收费目标,今年底前,在籍汽车 ETC 安装率将力争达到 80%,高速公路入口车辆使用比例达到 90%,基本实现不停车快捷收费。截至目前,我国 ETC 发行量已达 10696.74 万。

据悉,为进一步推动 ETC 发行工作,交通运输部联合中国政府网共同推出中国 ETC 服务官方小程序平台,实现 ETC 线上免费办理、线下送货上门,并向车主提供在线安装教程,自动激活使用。目前,全国各地车主用户可通过关注交通运输部官方微信公众号或使用国务院客户端小程序,进入 ETC 服务专区进行办理、查询等相关业务。