每次技术的创新，都会给各个行业带来商业格局重构的机会。那么，AI、大数据、IoT、5G 等新技术在商业地产资产管理领域的应用，又会给商业地产行业带来什么变化？对于商业地产资产管理而言，提升营业收入与资产价值才是追逐的永恒主题。而新技术在打破原来的重度依赖人的资管价值增长瓶颈过程中，将起到非常关键的作用，这就是一个新概念——“科技资管”。

商业地产是资本密集型的行业，如：位于上海内环一幢写字楼价值动辄数 10 亿元，在做资产管理的过程中，若能将净营业收入提升 1%，通过金融工具进行价值量化，那么技术带来的效益也是 1000 万级别；这正是科技资管的价值所在，也是科技资管技术新兴企业沙赞科技所致力于的事情。

沙赞科技是一家商业地产资管技术领域的高科技初创企业，专注研究人工智能、物联网技术等新技术在商业地产资管领域的创新和应用，使用科技手段帮助商业地产持有者提升资产价值，助力商业地产行业的数字化转型。“科技资管是一个很新的概念，它并不等于房地产 IT 系统。” 沙赞科技 CEO 刘海浪表示，房地产 IT 系统主要侧重管理优化，是自上而下的，而科技资管强调资产本身，是自下而上的。 “我们通过科技帮助资管者开源节流，提升资产价值，做科技赋能，并不是取代纸张和 EXCEL 表格做管理赋能。” 他补充说。

尽管，科技资管是一个很新的概念，但其并不是凭空而出。以前的房地产市场主要是通过开发销售模式就可以赚钱 ，相对较为粗糙。不过随着市场、技术的发展，整个发展趋势在朝精细化运营转变，进入大资管时代。“目前，整个房地产行业都面临变革，发展商危机感比之前任何一个时间都严重，房地产科技类产品已经逐渐被接受 。” 刘海浪表示，房地产的库存压力很大，需要精细化运营。而从建筑的生命周期来看，绝大多数时间都是以存量的形式而存在，所以资管是最大的主题。可以说，智慧楼宇，IT 系统建设、物业信息化都是为资管服务的。

当然，这样的全新 “蓝海” 市场，也不乏有敏锐者早早地观察到。目前市场上，除了房地产开发商自身会发力科技资管，许多互联网巨头如腾讯、阿里等也在布局。此外，一些传统的软件商也在推陈出新，紧跟趋势。不过，刘海浪认为，整个市场还处于待开拓的阶段，沙赞科技还有很多市场空间。

沙赞科技决定以租户管理来切入整个商业房地产资产管理。刘海浪给沙赞科技的解决方案起了一个非常有意思的名字：一生万物，表示万物从少到多，从简单到复杂的一个过程。“该解决方案是将整个楼宇生态系统的物业拥有者、物业管理者、企业、租户人员、建筑本身全部连在一起，像人一样拥有感知能力、自我判断和分析以及控制能力，最终为这些行为带来的改进、价值优势，都将体现在资产管理者的财务报表的营收上。” 他解释道。

据介绍，一生万物解决方案有几个核心功能：一是租户租赁行为智能预判，其可以一定概率准确性地智能识别出已经入驻的在租赁期内的企业，可能会发生的中途退租租户和中途扩租租户；通过主动预警，采取提前行动，达到最大可能拒绝租户流失，降低项目单元的空置损失，从而帮助资产管理者提升项目的净营业收入的目的。“我们会分析租户的产业构成，基于这些数据的基础上去预测租户的行为。” 刘海浪解释道。

此外，该解决方案中还包括人工智能硬件构成的物联网和智能软件分析平台，可全面覆盖写字楼租户管理的各种场景。租户可以在物业公司设置的统一物管规则下，按照自身需求选择门禁卡、人脸识别、手机二维码，身份证 ID 卡等多种方式进出楼宇。另外一方面，资产管理者还可以根据物联网硬件平台产生的各种维度数据，结合系统提供的智能算法，自动求解出资产管理者所需的关键性结论。企业大数据自动风控检测把这个楼里面人员进出、包括访问分析，可更多维度精准掌握入驻楼宇人员特征画像以及租户人员行为数据，并进行相应的分析得到租户的画像数据，为商业综合体做招商定位、品牌选择等提供更多的数据参考。

据悉，一生万物解决方案于今年 8 月正式上线，目前已经与数家大品牌在进行合作及洽谈。科技资管是一个崭新的赛道，这不仅意味着无限潜力，也表示前路未知。不过，刘海浪认为，沙赞科技在前进过程中，有自己的优势：创始团队。“这个是一个企业的 DNA，我们创始团队创始成员有来自商业地产场景，也有互联网技术研发，也有美国硅谷科技公司的高管；我们有机会从科技资管赛道从 0 到 1 跑出来。” 他说。