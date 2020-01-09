随着互联网人口红利期不再，面向 B 端的企业服务赛道开始受到资本的青睐。在数字化营销领域，精准营销技术不再局限在面向消费者的营销，也延伸到 B 端零售商，开始对品牌产业链中的中间商、零售商产生影响。

在以往的零售产业链中，品牌很难收集到商品流向经销商之后的销售数据，比如酒水类、汽车零配件产业链中的个体经销商，品牌商很难知道商品在这些渠道的销售情况。近年来，随着二维码的广泛应用，“一物一码” 的 Unique ID 技术被运用到零售渠道中。这一技术支持在每件商品上打上二维码标签，经销商可以扫码鉴别商品真伪、获得优惠信息，而品牌商可以跟踪商品的流向，收集到详细的零售数据，最后根据数据指导生产、制定销售计划。

客湖是国内较早一批涉足 B2B 工业品 Unique ID 数字化营销的企业，致力于为品牌提供数字营销 SaaS 产品、数据及服务支持，帮助品牌掌握终端商户的数据，激励终端商户，建立品牌忠诚度，从而提升品牌在渠道方面的投入产出。

作为一名连续创业者，客湖的联合创始人杨思雨将创新模式与生产制造业现状相结合，为传统 B2B 工业品企业提供数字化营销解决方案。 他认为：“过去十年，阿里等互联网巨头已经把线上零售做到了很成熟的水平，而随着大数据、工业 4.0、新零售技术的发展，未来的主场会是线下。”

对于客湖正在使用的 Unique ID 技术，杨思雨认为给产品贴上二维码标签是目前最可行的 B 端线下数据收集方式。“工业 4.0 是对产品的生产、制造、物流和销售从供给侧进行数字化的改革，而要拿到线下产品的数据，现阶段二维码是比较能够落地、也符合生产场景的一种手段。有了这些数据，就能对销售侧、供给侧和生产端进行精细化管理。”

目前，生产制造产业中，生产端和供应链端的数字化改革已经较为成熟，但是产品出厂后，在市场上的流通环节还是一个盲点，品牌商无法了解商户的全面信息，不了解市场的库存积压和经销商的削价行为。以酒水为例，行业目前的痛点在于，酒水的品牌方不知道哪家酒吧什么时候、销售了什么酒，因为中间都是由经销商供货。品牌方可能知道单个地区单个季度的销售额，但无法收集到具体每一家酒吧的数据，而这些数据，恰恰是精准营销的关键。针对这些痛点，客湖能够帮助他们看到更具体的市场数据。

（客湖 360°商户俱乐部）

据介绍，客湖推出的 SaaS 产品——360°商户俱乐部，以微信小程序的形式，帮助品牌连接终端商户。品牌商可以获取多维度的商户数据，例如全国商户网点分布、商户老板信息、进货渠道等，同时实现营销活动推广、产品信息展示、产品在线培训、商户服务支持等诸多功能。360°商户俱乐部的功能可以根据企业需求灵活配置，无需定制开发，在几周时间内便可快速上线。

在具体的使用场景中，以一家汽车零配件品牌商为例，通过 360°商户俱乐部小程序，品牌商可以掌握汽修店终端商户的销售、采购数据，从而制定更准确的销售计划；食品餐饮品牌商通过掌握餐饮渠道商户的数据，能够直接获取餐厅的的信息和采购数据，随时监测、打击假货；借助客湖在全国网点的数据，品牌商还能发现市场空白区域，发现尚未覆盖到的市场。

在 SaaS 产品基础上，客湖还为品牌商提供产品落地相关的咨询服务、门店顾问服务，利用在行业中积累的实践经验帮助品牌商落地数字化营销方案。为了加强品牌间的合作，客湖搭建了品牌联盟，让有重叠市场的品牌商之间实现资源互通。

自 2016 年成立以来，客湖已与 60 多个知名品牌达成合作，涵盖酒水饮料、食品餐饮、汽车后市场、工业建材、农业化工等诸多行业。超过三分之二的洋酒品牌通过客湖触达终端酒吧、夜店、KTV 等零售终端；四大汽配品类的品牌也在通过客湖覆盖终端汽修门店。客湖现与保乐力加、圣戈班、味好美等行业龙头企业保持着合作关系，致力于协助企业进行 B 端的精准营销变革。

目前，客湖已经完成千万级 Pre-A 轮融资，投资方为蜂巧资本及 French Partners，累计融资 500 万美元。