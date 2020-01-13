率先在手机产品上采用 90Hz 刷新率屏幕的一加，如今再进一步，推出了 120Hz 屏幕（via 新浪科技）。一加的这块屏幕采用 OLED 材质，分辨率达到 2K，色彩深度 10bit，号称每一块屏幕都会进行出场校准。

一加的 120Hz 屏幕运用了名为 “Smooth Chain” 触控 + 显示层的全链条优化技术。舒适度方面，这块屏幕将更新到 4096 级自动亮度调整，以得到进一步提升。

一加科技 CEO 刘作虎今天早些时候发微博称，这块屏幕的研发费用达到了一亿元。

此前出现了有关一加 8 的传闻，今天公布的这块屏幕应该会被装配到一加的下一代产品中，成为它的一大卖点。但光是屏幕刷新率上去了还不够，要想在体验上更上一层楼，第三方应用的适配工作当然也是少不了的。

一加最早在一加 7 Pro 上采用了 90Hz 屏幕，并将相关屏幕技术运用到 7T 全系之上。同样采用 90Hz 屏幕的手机包括 Google Pixel 4 系列、OPPO Reno Ace、realme X2 Pro 等。于去年发布的 Redmi K30 系列、ROG 游戏手机 2，以及上周亮相的 realme X50，它们的屏幕刷新率最高可达 120Hz。此外，有消息称苹果明年的 iPhone 将配备 120Hz 屏幕。