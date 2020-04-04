[Autonode.cn] 在本周，依然有很多技术和产品亮相。人类将进入到新能源交通的立体时代，包括电动航空交通工具都将出现。同时，电池技术也开始了新的发展周期，未来我们会看到更加优秀的电池技术表现。
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