科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.04.06-2020.04.12）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

疫情仍在继续。

本周，全球新冠确诊人数突破了 170 万大关，它所带来的影响更是在继续突破人们的想象。在本周的海外科技创业事件报道中，不难发现新冠疫情的存在感有了足够明显的提升。而我们在领略到它对全球社会的生产秩序造成强烈冲击的同时，却也可以看到它对特定行业所带来的机遇。

这里不得不去强调一下 “Kurly”，一家韩国生鲜电商。在此之前，去年，Kurly 正面临着因巨额亏损而几近被收购的可能。但随着当下新冠疫情催生出的在线购物需求激增，Kurly 迎来了属于它的生机，在本周获得了 1.5 亿美元融资。

同样的事情发生在更多领域。电子钱包 PayMaya、线上商超平台 BigBasket、在线教育平台 Vedantu 及 Lido Learning 这些提供了 “非接触式” 服务初创公司均因这次疫情获得了进一步发展的动力。这时，一种在人力资源、运营成本、生产效率、市场环境···这些常规企业发展条件之外的意外因素正在书写规则。

它还能持续多久？还会有哪些行业因此受益？在无法预知的疫情目前，这些问题的答案也是一样的充满不确定性。然而，对 Kurly 而言，我们还是可以肯定这并不是免费的午餐——“作为投资的后续要求，投资者也要求 Kurly 至少需要完成其销售目标。”

话不多说，让我们进入正题。

东南亚

🇸🇬 受新冠疫情影响，新加坡金融管理局延长数字银行牌照发放评估期限：原定于今年 6 月份的申请成功通告将会延迟到今年下半年进行。MAS 表示，此举将使得数字银行牌照的申请方可以把资源和精力用于应对疫情影响，且 MAS 也得以去尽力确保货币和金融的稳定。

去年 6 月末，MAS 宣布开放 5 张新加坡数字银行牌照申请作为试点，以帮助没有银行业背景的公司在当地开展银行业务。5 张牌照包括 2 份全数字银行牌照及 3 份专门针对新加坡中小企业和其它非零售领域的数字批发银行牌照。

根据 MAS 在今年年初公布的 21 位申请者的名单，国内互联网巨头蚂蚁金服与小米金融也在申请之列，申请类型均为数字批发银行牌照。此外，雷蛇和 Grab 也参与了申请，二者申请类型分别为全数字银行牌照和数字批发银行牌照。

🇮🇩 印尼中小企业P2P借贷平台Investree获得C轮2350万美元融资：据了解，这笔资金将会用于该公司服务的扩张，以及向菲律宾和泰国的继续进军。而据 Investree 联合创始人及 CEO Adrian Gunadi 指出，这笔资金也将会用于帮助印尼中小企业应对新冠疫情影响。

成立于 2015 年的 Investree 是一家面向中小企业的传统业务和伊斯兰式融资业务提供贷款服务的 P2P 借贷平台。公司表示，截止至今年四月，该公司已经收录了约 3.13 亿美元的贷款申请，发放金额达到 2.35 亿美元，服务企业超 1000 家。

🇵🇭 菲律宾移动支付巨头Voyager将获1.2亿美元融资，腾讯参投：成立于 2013 年的金融科技巨头 Voyager 旗下拥有电子钱包 PayMaya、市场营销服务平台 Hatch、借贷服务 Lendr、汇款平台 SMART Padala 等多个服务品牌。其电子钱包服务 PayMaya 于 2015 年推出，包括在线支付及扫码付款等功能。

值得一提的是，本次新融资的注入也将使得该平台继续与 Mynt 旗下数字钱包 GCash 加注竞争，而 Mynt 此前曾获得阿里旗下蚂蚁金服的投资及技术支持。

东亚

🇰🇷 韩国生鲜电商平台Kurly获得E轮1.5亿美元融资：有媒体表示，当下新冠疫情催生出的在线购物需求激增为 Kurly 的本次融资创造了可能。作为投资的后续要求，投资者也要求 Kurly 至少需要完成其销售目标。而此前有消息指出 Kurly 由于面临大额经营亏损，其当地竞争对手新世界百货和 CJ 集团曾表示出收购意向。

南亚

🇮🇳 印度线上食品商超巨头BigBasket获得6000万美元融资，阿里等参投：本轮融资由阿里巴巴、未来资产（Mirae Asset）、CDC Group 等提供。消息指出，BigBasket 联合创始人 Vipul Parekh 表示该公司或将在 6 至 9 个月后完成一笔更大规模融资。

目前，BigBasket 正努力提升其配送能力，以应对当地新冠疫情引发的激增订单需求。Parekh 称，BigBasket 的订单量在过去几周内增长了五倍以上。

🇮🇳 印度在线互动教学平台Vedantu获得1300万美元C1轮融资，君联资本领投：印据了解，君联资本在本轮中提供了 1000 万美元资金，其余资金由 Omidyar 提供。有媒体表示，目前 Vedantu 正在寻求在印度二三线城市的扩张。Vedantu 指出，其免费课程的月访问量超 2500 万，每年新增付费用户通常为 5 万名左右，但在过去的 10 天内便呈现出了 10 万新用户的增长。

🇮🇳 印度农业资源交易平台DeHaat获得A轮1200万美元融资，红杉印度领投：成立于 2012 年的 DeHaat 是一家由 Green Agrevolution 运营的农业科技初创公司，旗下平台主打向农民群体提供从种植投入用品交易到农业咨询再到金融借贷和农产品销售等全方位的农业资源对接服务。公司指出，当收获季结束后，DeHaat 也会帮助农民将农产品卖给 Reliance Fresh、Zomato、Udaan 等平台。

🇮🇳 印度外卖平台Swiggy获腾讯、三星等4300万美元融资：据了解，这笔融资为其 I 轮融资的一部分，将会用来对 Swiggy 的新业务进行扩张，推进百货配送等分支服务内容的发展。消息指出，本次腾讯的投资金额约为 1900 万美元。

值得一提的是，Swiggy 的当地同行 Zomato 近期投融资动向也颇为频繁。据悉，Zomato 于今年一月份时获得了蚂蚁金服提供的 1.5 亿美元，并于不久后收购了 Uber 在印度的食品配送业务 UberEat，而就在上周，Zomato 也刚获得了 Pacific Horizon 提供的 500 万美元融资。

欧洲

🇩🇪 “硬件界GitHub”，面向工程师的德国协作托管平台Valispace获得220万欧元融资：成立于 2016 年的 Valispace 是面向工程师群体的网页端协作托管平台，有着 “硬件界 GitHub” 的称号。通过该平台，工程师们可以对诸如卫星、飞机、核反应堆、汽车等设施的工程研发项目进行在线协作托管，从而统一产品研发过程中的数据和流程，减少错误发生。Valispace 称，平台的常用应用场景为工程项目的 AEP、验证管理、需求数字化等方面。公司指出，目前已同空客、宝马、欧洲航天局等客户展开合作。

🇬🇧 英国数据隐私平台Privitar完成8000万美元C轮融资，华平投资领投：成立于 2014 年的 Privitar 主要通过旗下数据隐私平台帮助客户对数据项目集成隐私保护策略，使客户公司在从数据中获取价值信息的同时避免侵犯用户个人隐私。 公司目前在伦敦、波士顿、新加坡均设有总部。Privitar 称，目前已同汇丰银行、花旗银行、英国国家卫生局、阿斯利康等知名客户展开数据隐私保护的管理合作。

🇬🇧 英国金融科技初创公司Yapily获得A轮1200万欧元融资：成立于 2017 年的 Yapily 是一家专注开放银行业务（Open Banking）的 API 技术供应商，通过其 API 帮助各种新兴或者创新技术同银行相连接，以满足其不断增长的业务需求。公司表示，会计事务所、支付公司、电商平台等均可使用其 API 平台同银行建立联系。公司称，已同包括 Intuit QuickBooks、GoCardless 在内的多家知名公司展开合作。

Yapily 指出，自去年 5 月份的 480 万欧元种子轮融资后，公司的经常性收入在 6 个月内增幅超过 500%，公司在伦敦的员工总数也扩大至 4 倍达到 45 人，并扩张到了意大利、爱尔兰和法国地区。

🇪🇸 西班牙声纹识别营销方案供应商Fluzo获得125万欧元融资：成立于 2014 年的 Fluzo 主要通过其声纹识别技术帮助广告公司或者调研机构了解其投放内容的投放效果。Fluzo 表示，只要将其类似于 “Shazam” 的技术方案集成到应用程序中，即可通过智能手机结合其音频数据库辨析该设备附近的音频内容（如广播、电视、视频等来源），从而帮助投放主衡量投放成效。Fluzo 称，其技术符合 GDPR 对个人隐私保护的规定。