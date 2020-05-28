“只有在便利店，一个人吃饭才不会孤独。” 这句话戳中了不少人。很多在一二线城市打工上班的人，都承认自己的生活离不开便利店。承载着 “小卖部” 记忆的便利店，是下班路上的一杯关东煮，是深夜的一桶泡面，还有难吃的微波炉食物。

那便利店是不是一门好生意？中国连锁经营协会数据显示，2019 年便利店行业收入 2812 亿元，相较 2018 年增长 24%，是中国实体零售增速最快的行业。在今年，经过疫情的冲击，外资品牌和传统便利店也在经受着磨难。此前，7-11、罗森、好德等便利店品牌都做过关店调整，邻家便利店也曾一度出现停业现象。近期，全时便利店更是遭遇了闭店风波。发源于 “便利店荒漠” 北京的全时便利店发出一纸 “停业函”，称其门店将与 2020 年 5 月 20 日结束运营。不过，官方很快将 “结束运营” 改为了 “进行经营调整”。

与此同时，成立近三年的便利蜂便利店宣布已于近日完成新一轮融资，累计募集资金达 15 亿美元，并称在门店数占比最大的北京地区，已实现门店层面盈利。也有消息称，便利蜂或将于今年在全国范围内，实现门店营运层面的季度盈利。

比起其他便利店品牌，便利蜂的日子似乎好过不少。号称具有 “互联网基因” 的它，相比于传统的便利店经营模式有什么不同？为什么深受资本的喜爱？在区域龙头和外资品牌的双重包围下，便利蜂的胜算多大？

“直营+数字化” 行得通么？

出生于 2017 年的便利蜂，至今不过三年。自 2017 年 2 月在北京开出第一家门店，一年时间就在北京开了一百家。便利蜂先后进入了广东、山东、河南、安徽等地区，加强对华北、华东市场的布局。如今，便利蜂在北京的门店总数超过 500 家，其全国范围内的门店数也超过 1500 家，其扩张速度令人惊讶。

外界争议的是，与大部分商业模式相背，便利蜂坚持直营。便利蜂方面表示，原因一方面是加盟的食品安全风险，如果不卖鲜食、不卖热食，单店营收就做不高；如果卖了鲜食、热食，加盟带来的利益冲突又很容易滋生食品卫生问题，最终拖累品牌。另一方面是便利蜂全部门店的选址、配货、拜访、订货、人员排班等都由统一的中台通过算法自动设计和安排的，系统之外的人和操作方法很难适配到这套体系当中。

选择直营的便利蜂有舍也有得，日系便利店靠着开放加盟模式扭亏为盈，快速扩张打响品牌，直营的便利蜂既要保证扩张速度，也得重资产运营直营店，保住了品牌声誉的同时，也需要源源不断的资本投入。

从便利蜂背后的资本力量来看，短期内似乎不用担心现金流的问题。其创始人有去哪儿联合创始人及 CEO 庄辰超，原邻家便利店董事长、创始人王紫，投资机构中不乏有腾讯资本、高瓴资本的身影。而含有互联网创业基因的便利蜂，又是一个信奉数字化的公司。

便利蜂也曾表示，它不仅是一家连锁便利店品牌，也是一家数据科技公司。据了解，便利蜂门店大部分经营职能交给数字化的 “中央大脑”，1500 多家门店服务标准一致，订货由后台系统根据商圈位置、销售数据、天气等因素综合决定。比如，在选址方面，便利蜂自建了一套算法，智能收集周边人群数据、周边同行的大致经营情况，然后套入公式，得出选址结论。在选品方面，便利蜂通过抓取部分当地消费者在相关电商平台的消费数据，以及其他店铺的过往销售数据，放进公式得出相应的选品结论。在经营方面，便利蜂使用大数据和智能软硬件为服务做支撑。比如，用户可以通过自行下载 APP 实现自助购物和结算；同时提供在线下单，门店自提以及 300 米范围内配送服务。

在直营模式和互联网思维的加持之下，便利蜂成为了既拥有传统便利店功能，又区别于传统便利店的存在，在百花齐放的便利店中，为自己塑造了不一样的品牌形象。

便利店是不是一门好生意？

作为中国实体零售增速最快的行业，便利店无疑是一门好生意。

在线下全面复工复产的号召下，企查查数据显示，3 月全国便利店相关企业有所回升，达 1.82 万家，是 2 月份的 7.4 倍；4 月份持续上升至 2.36 万家，较 3 月环比上升了 29.3%。目前国内便利店类型主要仍以传统类型为主，除了以日系便利店如 7-11、罗森等连锁便利店具有相对完备的数据采集设施外，本体便利店数字化仍处于摸索阶段，但是基本都具有基础 CRM 收银管理系统。

截至目前全国范围内现存的便利店相关企业共 77 万余家，其中个体工商户达 72 万余家。早期便利店以自营为主，拓展速度缓慢，很难形成品牌效应。“全国品牌+区域龙头” 共存，是目前国内便利店的现状，对于二三线城市以及下沉市场来说，品牌连锁便利店仍有很大的想象空间。

便利店行业地域性特点太强，导致大部分区域品牌脱离本地市场后，很难再建立同等的市场竞争力，这也成了资本扩张型便利店所面临的陷阱。即便是在北上广深等一线城市稳健经营的 7-Eleven、罗森等外资企业，也一直没有贸然进入到二三线城市中，显然这些成熟的外资机构，深知门店的扩张更需要供应链与运营能力的同步，才有机会实现盈利。

而正是便利店的地域性以及接近社区的特点，才被各路资本、互联网创业者所看重。从企查查上看，近几年，各方巨头都纷纷加码便利店行业，阿里巴巴、京东和苏宁为代表的电商企业布局了大量线下门店，以互联网的思维做运营推广和业务创新，并开创了 “无人售货” 的新兴模式。传统的便利店行业正被注入新概念、新技术，再加上资本的助推，进入了发展的快车道。

“年轻” 的便利蜂，作为国产民营品牌，没有国资本地市场的扶持，也没有成熟的企业经营之道，在面对各大巨头和外资力量的夹击中，能否带领国内传统便利店革新，健全的经营模式和持续的造血能力至关重要，这些都需要时间来证明。