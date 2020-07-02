随着全球新冠累计确诊患者突破 1000 万大关，这个不断扩张的庞大数字让未来变得更加充满未知。在带来诸多影响的同时，它的存在也在让更多的目光和疑问聚集到这里，面对这场似乎并未有停下势头的冲击，如何才能做好应对之策？

在瞬息万变的疫情背后，这一答案对不同领域的企业而言显然也有着不同的解答。App Annie 大中华区南区业务负责人刘雯向动点出海强调，当下全球各个国家地区的政治和经济环境都还处在一个非常多变的阶段，在无论是政治环境还是经济环境或者是文化的因素上有了一些变化的时候，出海应用厂商怎样可以更快知道这件事情，能不能在产品中做出调整去适应当地用户情绪或者心理上的一些需要，这是其中的重点所在。

机遇> 挑战

尽管疫情带来了诸多不确定性，当下期间移动应用尤其是娱乐应用所收获的机遇显然大于挑战。根据 App Annie 提供的数据，今年一季度期间娱乐应用的出海下载总量已经达到 1.3 亿次，同比增长 38%，环比增长超 50%。而从收入方面来看，其在去掉应用商店平台分成后的收入也已达到 3 亿美元规模，同比增长了 126%。可以看到，在本次疫情期间海外应用市场经历了一次积极的变化过程。

就出现这种变化的原因，刘雯认为可以从三个方面进行解读。首先在宏观层面上，疫情推动了人们居家办公、居家学习等居家时间的增加，这让其对于下载新应用的需求也呈现了较大的增长。“所以从下载量上看，我们看到各个国家都有出现了激增，尤其是在此期间人们的一些刚需应用，比如商务类、教育类、健身类、娱乐类等，这些类别的下载都出现了一个非常大的增速。 ”

“第二点在于，人们在移动端尤其是 APP 端的使用时长也有明显的增多。” 刘雯指出，疫情使得之前需要通过面对面途径的沟通转化为了线上行为，而这在移动端上会更加方便。“我们看到人们在使用这些 APP 的时间行为上也有了较大的增长，也是集中在刚刚我提到这几个领域，商务、教育、健身等等。” 另一方面，由于人们对于包括休闲娱乐以及社交在内的人际沟通需求在此期间也一直是强势存在，“之前这些形式或者是时间都要花在线下或者线上线下的混合，但现在被强迫性转到了线上，所以我们看到在娱乐类应用中如短视频、直播、语音和聊天交友，以及长视频的使用时长也都有了一定的上升，并且他们的付费意愿也有了相对强烈的增长。”

“另外就是我们看到有一些新兴 APP，可能之前在市场上已经有过一两年的发行历史，但是在这个时间就突然出现了爆发增长。它可能之前有一些小撮用户，但在当下的变化背景下通过社交平台的宣传以及广告投放等等途径被更广大的用户知道，也有了这样的一个爆发趋势。”

大胆推广+细分人群+微创新

这时，不难发现应用厂商如何抓住这次机遇脱颖而出就成为了本次疫情的一大挑战所在，重新审视它们的策略还能否适用于当下正在改变的用户行为同样变得更加重要。在刘雯看来，目前世界上绝大部分国家或地区的人群还处在以居家隔离或者居家办公为主的环境背景下，并且还会持续一段时间。在积累了这样的需求后，他们更有动力去下载和使用新的产品。“我们鼓励大家一定要抓住这次机遇，大胆推广自身产品，尤其是在已经有了一个比较明确的市场或人群的前提下。”

而随着越来越多的应用厂商选择主动出击，各个赛道内的竞争也日趋激烈，如何更好的把产品推广到目标人群中，让用户更有使用意愿也成为了这其中的关键。刘雯表示，在这种背景下，一定要去考虑自身产品的细分人群定位，了解产品的市场状况和用户画像。“我们希望厂商避免在不了解市场的情况下就贸然做推广。”

另一方面，在厂商已经通过现有产品应用积累了一定用户的情况下，“可以在产品中加入微创新的元素让应用表现得更好。” 这里刘雯以 House Party 为例向动点出海介绍。House Party 是一款视频类交友应用，在过去三四月份的多数时间内处在美国下载榜的前 5 名之列，两个月内的下载量达千万次，这个数字对于一共也才 3 亿多人口的美国而言相当可观。“如果只是粗略的看这款产品的话，我们会发现好像也挺简单，允许多人小框的形式同时在线视频、最多可以达到 8 个人，似乎没有什么特色，但它里面其实加了很多微创新元素，比如说它可以允许同时视频的成员一起玩一些小游戏，主要以欧美市场为背景的一些问答——比如历史问答知识问答，以及你画我猜或者猜单词等等这些小游戏，让整个视频的沟通聊天有了更多的乐趣，这样可以延长人们对产品的使用时长。”

“厂商如果可以在应用的打开频次和使用时长这两个维度上更加吸引用户，用户能够在一款应用上花费更多时间，厂商的变现的方式当然也就会更多。”

全面准备，逆流而上

把镜头拉回当下，面对出海应用厂商目前所面临的处境，App Annie 自身显然也有着更多准备。刘雯表示，在收购了移动广告数据分析公司 Libring 后，App Annie 成为了业界首家能同时提供移动市场数据和广告分析服务的全面平台。“也就是说，App Annie 可以提供更全面的帮助，不仅可以让厂商了解市场上的整体数据状况，也能去对自身数据进行优化。”

体现在具体表现上，“第一点毋庸置疑，我们是一个数据平台，可以给大家提供从宏观到微观各个层面的分析。宏观像要去做什么类型的市场，比如欧美中东还是东南亚等等，这个市场上现在的产品情况是怎样的，人群画像是怎样的，有哪些典型人群在使用哪些产品。此外，也有很多厂商想了解对标产品从发行到推广到变现的全盘数据，以长期参考自身策略可以怎样更好优化，这块的支持也是 App Annie 最擅长做的。

另外的话，现在越来越多的厂商在做混合变现的模式——不仅让用户在应用内购里付费，也通过接入广告平台做一些广告变现。这个是我们看到现在应用市场上的一个趋势。在收购了 Libring 后，我们可以很好的帮助厂商在变现方面更好的优化自身数据和广告推广。

最后就是 App Annie 的专业服务售后团队。我们也会根据不同厂商的不同产品阶段，以及不同的部门提供定制化的支持。 我们的数据产品可以在一家公司的多个部门同时使用，所以 App Annie 可以针对不同部门提供不同的支持策略，包含从宏观趋势到公司战略，再到执行层面上如何在具体执行推广、产品如何分析运营等等。

当然，在经历了 10 年的发展历程后，App Annie 不仅对头部应用厂商有了深刻的了解，在疫情持续的当下，我们也对中小企业提供了更多的灵活扶持方案，帮助他们应对来自疫情的不确定性挑战。”