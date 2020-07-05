科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.06.29-2020.07.05）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

近期，因为 “编译、挖掘和剖析” 用户数据，对 “印度的国家安全和国防” 构成威胁，印度当局对 59 款中国制造的移动应用进行封杀下架。值得一提的是，有支付宝投资背景的 Paytm、美团参投的 Swiggy、阿里参投的 BigBasket 等一众获得中方资助的印度制造的应用被选择无视，不知是因为印度当局对它们足够放心还是忘了统计。

这里笔者其实很建议为了继续维护印度国家安全，对这些有我国企业投资背景的印度应用进行暂时下架审查，从而剔除其中的 “危害” 成分。否则，除了国家安全，印度的当局形象还要因无法及时发现隐患而受损。

当然，印度政府也可以继续保持它一意孤行的态度，让这些应用和 “在封杀令下达之前已经下载涉事应用的，如何处理？不听从指示一意使用禁止应用的用户，又会做何处理？远程移除？或是要求各大电信商各自负责？抑或是建立印度的伟大防火长城屏蔽了之？···” 这些问题一起，被当下不断激化的民族主义矛盾所埋没。反正民族主义自身就代表了所有的答案。

生活在这个时代，我们可以很明显的感受到全球化给生活带来的改变，而互联网也让这种改变变得更加普及。然而，随着逆全球化现象的回升，这里也出现了更多无法回答的问题。如果说割裂感带来了种种不便，为什么它还在成为多数选择？

很遗憾，在印度当局面前，这个问题除了无法回答，也在逐渐无法访问。话不多说，进入本周正文。

东南亚

🇮🇩 谷歌淡马锡拟投资印尼电商Tokopedia：彭博报道称，谷歌与淡马锡正在就印尼电商巨头 Tokopedia 的一轮 5 亿美元至 10 亿美元的融资进行谈判。获软银愿景基金与阿里巴巴投资的 Tokopedia 目前已与包括 Facebook、微软、亚马逊等巨头进行了投资谈判，其中谷歌和淡马锡一直更为积极。知情人士表示谈判可能会在未来几周内结束。

🇲🇾 腾讯收购了 “马来西亚版 Netflix”：腾讯相关负责人表示，其收购了该公司的内容、技术和资源，但并未透露收购的详细条款。此次收购 iflix，腾讯大概率是希望进一步拓展在当地的在线视频业务，甚至有计划将服务带到更多市场。

iflix 成立于 2014 年，根据官方的介绍，该服务 “是为快速增长的新兴中产阶级人群及其对丰富内容的需求增长而打造的”。

南亚

🇮🇳 阿里旗下UC News将停止在印度的运营：据了解该计划的消息人士表示，UC News 在印度落得关闭的结局一点也不奇怪，因为该产品自四年前推出以来，一直未能获得很好的发展。“尽管背靠阿里这样的金主，但 UC News 一直没办法从 DailyHunt 这类应用中抢得份额，2019 年下半年开始，UC 就已经停止了 UC News 的市场活动” 消息人士补充道。

🇮🇳 互联网的国界线，今天又多加了一道：应用的诞生确实加速了互联网的分裂。信息被卡在一个个单独应用里无法流动不说，有时就连同一款应用，不同地区的用户获得的是完全不同的体验，更极端的甚至无法打通。但 “商店下架” 封杀制度充满了对互联网的无知，完全无视技术的历史和传承。很遗憾印度执政部门响应了民族主义的号召，重复了一段悲情的历史，后患无穷。

🇮🇳 亚马逊加码杀入印度本地配送大战，支持多达300个城市：电商巨头亚马逊今天宣布，将日杂配送服务 “Amazon Pantry”（亚马逊食材屋）扩展到印度 300 多个城市。



升级之后，阿拉哈巴德、阿姆雷利、西姆拉、乌代普尔、瓦拉纳西、奈尼塔尔和博帕尔在内的数百个印度二三线以下城市都可以在 Amazon Pantry 平台订购杂货。亚马逊在这些城市承诺两天内送达。

🇮🇳 搜索引擎DuckDuckGo因不明原因在印度下线：倡导隐私为先的搜索引擎 DuckDuckGo 今天无法在印度境内使用，该公司表示，己方并未出现任何技术故障，目前他们正在与印度的互联网服务提供商讨论问题所在。DuckDuckGo 也提供了一个临时的解决办法，那就是切换到第三方 DNS 提供商，例如 Cloudflare 的 1.1.1.1。

🇮🇳 印度应用限中令第二日：苹果谷歌遵命下架，莫迪注销微博：印度电子信息技术部祭出对 59 个中国制造移动应用 “立即生效” 的封杀令第二天，两大应用分发商谷歌、苹果已经开始执行来自新德里的命令，将这些应用赶出全球第二大互联网市场。

目前，印度区的 App Store 和 Google Play Store 已经找不到 UC 浏览器、Shareit、Club Factory 等名单内应用。谷歌表示，公司 “暂时停止了这些应用的展示”，同时对印度政府的命令进行评估。苹果则没有任何回应。印度电子信息技术部认为这 59 款应用 “编译、挖掘和剖析” 用户数据，对 “印度的国家安全和国防” 构成威胁。事实上人们普遍认为这是中印边境冲突之后印度方面的报复行动。

访谈

专访 App Annie 大中华区南区业务负责人刘雯：疫情之下，出海应用厂商如何才能逆流而上：当下全球各个国家地区的政治和经济环境都还处在一个非常多变的阶段，在无论是政治环境还是经济环境或者是文化的因素上有了一些变化的时候，出海应用厂商怎样可以更快知道这件事情，能不能在产品中做出调整去适应当地用户情绪或者心理上的一些需要，这是其中的重点所在。