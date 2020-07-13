过去几年中，人工智能在金融、医疗、安保、地产、教育、商业等领域的落地受到了广泛关注。根据 Gartner 的报告显示，人工智能可以在未来几年中消除 “数百万个中低层职位 “。但它也指出，人工智能将创造出 230 万个额外就业机会，大大超过预测减少的工作岗位。

近日，在 2020 世界人工智能大会云端峰会未来金融论坛上，合合信息联合创始人、启信宝 CEO 陈青山做了 “AI+大数据，共创金融新生态” 的主题演讲，详细讲解了如何通过数字化构建一个虚拟世界，协助金融类企业建立新生态。

我们为什么选择 AI？

“为什么我们要采用 AI 数字化技术？是因为它远超人类的工作效率，甚至工作能力。” 陈青山告诉动点科技。

合合信息是一家大数据+AI 类型的科技企业。2009 年创办至今，从最开始的 AI 感知技术，包括图像处理、模式识别、文本识别、场景识别，一直到高阶层的认知智能，包括自然语言处理、知识图谱，在这个领域深耕了十几年。

合合旗下 4 款 C 端产品名片全能王、扫描全能王和主打商务应用的启信宝和找到累计超过 10 亿全球下载用户。

名片全能王，是一个在线名片分享工具。除了分享名片功能以外，使用者还可以通过关联的企业信息查询企业情况，管理企业人脉，寻找行业合作伙伴；扫描全能王，不仅仅是手机上的移动扫描仪。它可以是代替人的识别录入的机器、可以储存大量知识的 “第二脑”。我们可以把日常工作和生活中遇到的文件、资料、书籍进行扫描、识别，然后生成文档、pdf，通过邮件、微信等方式分享出去，或者是存储到云端；启信宝拥有 2.3 亿家企业，超过 1000 个维度，600 多亿条动态实时商业数据库，刻画了一个全景的商业大数据世界。还有一款产品叫 “找到”， 汇聚了全中国 2 亿以上的商业人士，服务于商业的营销拓客。

同时，合合信息基于人工智能和大数据技术协助行业，为各个行业提供 STR+DATA+AI+SERVICE 数字化智能化解决方案，可以渗透在业务、采购、招标、支付、财务、数据分析、数据清洗、风控、营销拓客等不同场景和业务环节，最后形成的服务将帮助企业大大提高数据录入、比对、审核等环节的效率，减少不必要的人力成本。

这些产品的背后，是 AI+大数据技术的支撑。陈青山举例说明，以文本识别的准确度来说，如果是人工录入，准确率在 90%；而合合平台的平台文本的机器人来做这样的录入的工作，那么它的准确率可以超过 99%。比如财务工作者需要录入一张增值税发票，如果是人工来录入的话，要花上几分钟才能够录入进去，而 AI 录入不到 1 秒就能完成。

合合信息旗下产品扫描全能王, 每年所扫描识别的文档的页数，超过 120 亿份。如果纯人工录入需要 9 亿小时，而 AI 大概节约了 45 万人/年的这样一个工作量，这就是 AI 技术所创造的社会价值。

如何在虚拟数字世界扩张商业价值

在陈青山看来，由于人工智能、云计算、大数据这些技术的发展，以及即将到来的 5G、区块链等一些技术的发展，正在不断改变包括以金融为首行业的演进，发展出了信息金融、互联网金融、移动互联金融，甚至还有智能金融和生态金融。

AI 数字化技术会将物理世界转化为虚拟世界。以金融行业为例，单据、合同、财报、图像、声音、视频、场景……都是合合的平台所要处理的 AI 数字化的对象。

以保险业务为例，中国大概有超过 100 家的保险公司，每个保险公司的自己的车险、寿险、财产险等。它的保单的格式，保单的内容设计都是不一样的，而且在业务流程中间，不同的业务流程，它还有不同的确认单，回单等一系列的文档是需要去存电子化、数字化甚至结构化以及做后面的一些处理业务流程处理。

所有的这些纸质的文件扫描到保险公司内部的 IT 系统中，如果需要人工分类，是一个非常耗时耗力的工作，但是如果有了合合 AI 平台里文档自动分类的技术，所有这样的文件它都能够自动归类，大大超过人的工作效率。

银行业也是一样，我们熟悉的银行快速开户程序背后，也隐藏着 AI 人脸识别、证件识别、银行卡识别、风控等环节。人工智能可以快速帮助人们解决这些问题。合合信息把它打包成了全平台 SDK，通过高清压缩图像这样一个技术，能够无损，并且所占用存储空间非常小。可以提高金融业务 APP 的效率，降低网络成本，降低存储成本。这样一套 AI 的能力的平台，银行或其他行业使用，就拥有了一套可自训练自学习的 AI 的训练平台，成为企业的数据资产。

陈青山举例，启信宝就是商业社会一个微缩的虚拟世界。我们会用 6 大维度的数据来衡量这样一家企业，每个维度都会打分，包括资本背景、经营质量、知识产权、风险情况、成长性、企业规模。6 大维度之下，还有 70 多个细分的小维度来进一步支撑大维度的评分。有了这个评分后，企业在日常经营的决策过程中，不论是准入，还是评价合作伙伴、销售、渠道商，都能够更加容易去了解对方的信用和实力，帮助决策。

这就是虚拟世界，当数据变为信息、变为知识、变为智能之后，会产生不同的价值。如果利用数据 AI 的平台生成企业的尽调报告，两个小时就足够了。这就是数据治理到智能这一层的时候，所发挥出来的价值。

如果说智能芯片技术是人工智能的底层，大家都熟悉的人脸识别的技术，文字识别的技术、传感器技术，这些是属于人工智能的中层；智能机器人，智能零售、智能家居这样子的产业链，是人工智能的上层。通过启信宝也可以分析出产业链的布局，如果地方招商引资使用这些数据，可以更加精准。

无论是疫情与否，人工智能发展的进程都不会停止。根据某知名风险投资机构预测，AI 将很快成为常规技术，超过 50% 的企业主认为，人工智能将在三年内被整合到企业应用中。