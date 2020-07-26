科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.07.20-2020.07.26）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

这是 TikTok 第三次成为本每周回顾栏目的主角。

本周早些时候，TikTok 先是传出总部待定的传闻。再之后，则又有报道表示 TikTok 或将被海外资本机构收购大部分股权。再加上之前的 “TikTok 可能会被拆分为一家独立的美国公司” 的传言，这些一次比一次更有割裂感的消息对于一家致力成为全球化公司的企业来说未免有些魔幻。在这里，走向全球怎么就成了一条不归路？

对所有的出海企业来说，本地化是它们全球化时所要面临的头号挑战。但这个词语对不同领域不同类型的企业来说各有深意。而作为外来户，它们所要面临的监管程度、市场情况、政策条件等各方面的情况与本土企业相比也有着非常明显的不同。有时，“苛刻” 才是这种 “不同” 的更多含义所在。

在当下更加不可预测的市场环境下，如何做好本地化变得更加难以捉摸。是彻底成为一家本土企业还是继续承载 “外来者” 的光环？现在，我们试图在被相信决定这个问题答案的往往不是这家企业自身所能决定。或者，全球化本身就是一种悖论？

好了话不多说，进入本周正题。

东南亚

2020 是东南亚食品科技与零售科技最好的一年：2020 年过了一半，东南亚的食品和零售科技初创公司已经筹集了 3.5 亿美元，离 2019 年全年 4.23 亿美元的融资额仅一步之遥。新加坡食品科技创投 Agfunder 日前收集了来自 Crunchbase 的公开数据，得出了上述结论。

2019 年开始，食品、农业科技和零售初创公司开始大批量出现，这体现在 2019 年相关行业融资的类型里：99 笔投资里有 63 笔是种子轮投资，A 轮则占了 20 笔。今年的大流行很可能让这个行业更加繁荣。

🇸🇬 新加坡在线营销平台Insider完成3200万美元C轮融资：C 轮之后，该公司的融资总额达到 4700 万美元，跟投本轮融资的有 Wamda Capital 和 Endeavor Catalyst。Insider 表示，将利用这笔新资金投资人工智能，并继续布局全球范围内的销售和营销计划。

Insider 于 2012 年在伊斯坦布尔成立，2017 年迁至新加坡。这家软件即服务公司表示，其人工智能平台可以让企业的营销人员连接客户数据，预测未来行为，并向客户提供个性化体验。

🇮🇩 印尼金融科技公司AwanTunai募集2000万美元债权融资：AwanTunai 成立于 2017 年，通过与供应商合作，为小型零售商提供货源采购服务。今年 5 月，AwanTunai 获得了印尼金融服务管理局（OJK）颁发的金融科技贷款许可证（Fintech Lending Licence）。本轮融资资金将用于扩大供应商融资以及其库存采购融资产品 AwanTempo。

🇮🇩 前亚马逊无人机负责人上任Gojek首席技术官：Severan Rault 就是新任的 Gojek 首席技术官，他拥有 20 年技术经验，在亚马逊和微软担任过管理职务。在亚马逊，Rault 领导着 Amazon Prime Air 团队，致力于实验性的无人机送货服务。Rault 的 Linkedin 页面显示，他于 4 月加入 Gojek，担任工程主管，之后被提升为 CTO。

他将管理 Gojek 在东南亚和印度的工程团队，这家初创公司在今天上午的一份声明中表示。虽然这家打车巨头并没有在印度开展业务，但它长期以来一直在挖掘印度的软件工程人才。

南亚

🇮🇳 亚马逊正在洽谈收购Reliance Retail 9.9%的股份：印度巨头 Reliance 收购印度零售集团 Future Group 的动向自六月底曝出后还在不断发展。今天印度 ET NOW 新闻台又曝光另一则合纵连横──亚马逊正在就收购 Reliance 零售部门 9.9% 的股份进行高级谈判。作为交易的一部分，亚马逊希望拿下印度最大的线下零售商 Reliance Retail 的 JioMart 的优先战略股份。

目前，Amazon Pantry 和 Reliance JioMart 还是杂货电商领域的竞争对手。如果交易成功，肯定会撼动 Bigbasket 和 Grofers 这些印度食品杂货领域领军者的地位。

🇮🇳 沃尔玛控股的印度电商Flipkart收购沃尔玛印度公司100%股权：Flipkart 今天宣布，收购沃尔玛印度公司 100% 股权，此举将提升 Flipkart 在 B2B 业务上的能力。收购完成后，沃尔玛印度的员工将加入 Flipkart 集团。沃尔玛在 2007 年进入印度市场，开设 28 家 Best Price 品牌现付自运仓储零售店（类似麦德龙的 B2B 销售卖场），拥有 150 多万会员。Best Price 也是很多印度传统食品杂货店（Kirana）进货的主要渠道。

与此同时，Flipkart 还宣布推出 Flipkart Wholesale 平台，这个线上版的 Best Price 旨在改变 Kirana 的零售生态系统。Flipkart Wholesale 高级副总裁兼负责人 Adarsh Menon 表示，该公司将利用两个品牌之间的协同效应，继续专注于改造 Kirana 和中小微企业的批发体验。

欧美

字节跳动：TikTok 总部目前还没有最后确定：据 Sunday Times 报道，TikTok 暂停了在英国建立全球总部的计划。此前有消息称，TikTok 计划投资 30 亿英镑，在英国设立全球总部。字节跳动方面对此回应称，字节跳动致力于成为全球化公司，TikTok 非中国业务，总部目前还没有最后确定。

华尔街日报此前报道，因 TikTok 在海外遭受审查，字节跳动正考虑改变 TikTok 的公司架构。报道称，公司高管正在讨论的选项包括：为 TikTok 设立新的管理委员会，或最早于今年 12 月在中国以外建立总部，候选地点包含新加坡、伦敦和都柏林。