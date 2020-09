一年一度的苹果秋季新品发布会落下了帷幕,如传闻一般,iPhone 12 跳票,第一次加入了血氧检测 Apple Watch Series 6 作为发布会成为上重要看点之一。

Apple Watch Series 6 通过新增的传感器,正式支持检测用户的血氧含量,在 15 秒内完成一个检测周期,也可以定期进行检测,测得的用户血氧含量将会记录在健康 app 中。

血氧检测是近年来可穿戴领域最热门的概念了,尤其是在今年疫情的背景下,血氧饱和度可以作为新冠的一种辅助检测方式,帮助用户更好的了解自身的身体状况。除了苹果之外,三星、华为、华米等智能可穿戴厂商也都陆续在自家产品上增加了血氧检测功能。

新增血氧的同时,昨天的发布会,苹果还打出了 “The Future Health is on your wrist(未来的健康在你的手腕上)”。这一说法与另一家可穿戴厂商——华米科技非常接近。据了解,华米的公司使命是 “科技连接健康”。

发布会结束之后,华米科技 CEO 黄汪在微博上表示 “再一次和 Apple Watch 不谋而合”。黄汪表示,华米本月发布的新品 Amazfit GTR 2 和 GTS 2 也将搭载血氧检测功能。同时,手表还将进一步将血氧引擎 OxygenBeats 和睡眠引擎 SomnusCare 结合,给出睡眠时的呼吸质量评分。

血氧引擎 OxygenBeats 和睡眠引擎 SomnusCare 是华米于今年 6 月发布的两大 AI 生物引擎,可用于可穿戴设备上,以实现血氧、睡眠等数据检测和分析。

根据今年 6 月份黄汪的介绍,华米血氧引擎 OxygenBeats 基于健康⼤数据模型对⾎氧信号进行预处理,消除信号噪声,使测量精度提升达 50%;而且通过使用多组⾎氧检测值进⾏校准的方法,解决了因⽤户佩戴错误带来的误差,进一步提升了准确度。此外,他透露,基于此前的合作,华米科技还会和钟南⼭院⼠团队⼀起,借助 OxygenBeats ⾼精度⾎氧检测的能⼒,对新冠肺炎患者进⾏康复随访。

而睡眠引擎 SomnusCare 则是通过多维数据帮助⽤户了解睡眠状态和质量。华米官方数据显示,SomnusCare 睡眠数据检测精度超过了 80%,而且能以将近 100% 的精度检测出时⻓超过 25 分钟的午睡数据。

这两大生物引擎结合之后,还能实现对 “隐形杀手” 睡眠呼吸暂停综合征的智能识别,并及时提醒用户采取必要的医疗措施。

9 月 22 日,华米将在北京正式举行 2020 年秋季新品发布会。根据此前媒体曝光的邀请函信息,本次发布会主题为 “Beyond GT”,预计会发布 Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 两款新品智能手表。