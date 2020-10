索尼介绍了有关 PS5 向下兼容游玩 PS4 游戏的情况。新一代主机 PlayStation 5 将支持游玩超过 4000 款 PS4 游戏,索尼将这一数字描述为 “绝大多数”。不过索尼同时也警告:“某些 PS4 游戏在 PS5 主机上游玩时可能会出现错误或意外情况。” PS4 游戏中的某些功能也可能无法在 PS5 上使用。

索尼列出了 10 款根本无法在 PS5 上运行的 PS4 游戏:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner