索尼介绍了有关 PS5 向下兼容游玩 PS4 游戏的情况。新一代主机 PlayStation 5 将支持游玩超过 4000 款 PS4 游戏，索尼将这一数字描述为 “绝大多数”。不过索尼同时也警告：“某些 PS4 游戏在 PS5 主机上游玩时可能会出现错误或意外情况。” PS4 游戏中的某些功能也可能无法在 PS5 上使用。

索尼列出了 10 款根本无法在 PS5 上运行的 PS4 游戏：

DWVR Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 Just Deal With It! Shadow Complex Remastered Robinson: The Journey We Sing Hitman Go: Definitive Edition Shadwen Joe’s Diner

在 PS5 上玩 PS4 游戏时也会出现一些兼容性问题，比如在 PS4 上按下分享按钮，在 PS5 上并不会出现截图与录制游戏画面的菜单——在 PS5 上想这么做需要按下 DualSense 手柄上的 “创造” 按钮。PS4 的竞赛功能也与 PS5 不兼容，游戏内的实时画面或第二屏应用，以及游戏伴侣应用也不兼容。

索尼还表示，“精选 PS4 游戏” 将与 PS5 的 Game Boost 功能配合使用，从而使较老的 PS4 游戏能以更高的帧率运行。但索尼没有公布支持该功能的游戏具体有哪些。