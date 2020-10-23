据 Omdia 最新的数据中心服务器设备市场跟踪报告显示，全球服务器市场出货量创下有史以来最强劲第二季度记录。2020 年第二季度共交付服务器 340 万台，同比增长 39%。

服务器出货量增长背后的原因是消费者和企业对云服务依赖的增加。消费者在封闭隔离期间继续依赖云服务进行娱乐、社交和学习。

企业对云服务也更加依赖，受全球疫情影响许多企业的办公室仍然关闭，导致对诸如协助远程工作的虚拟桌面基础架构（VDI）等服务的需求上升。

Omdia 数据中心计算高级分析师 Manoj Sukumaran 表示，“第二季度，二级云服务提供商（CSP）和通信服务提供商（Comm SP）对服务器的需求强劲。

“对于许多企业而言，采用云服务是一项降低成本的措施，由此对冲新冠疫情冲击下收益的下降，同时避免数据中心的 IT 资本支出（CapEx）。对 Netflix、YouTube、Hulu 等流媒体服务需求的日益增长，加上更高质量媒体内容的应用，促使这些服务供应商急需扩展内容递送网络，继而推高了 Comm SP 对服务器的需求。”

Omdia 的数据中心服务器设备市场跟踪报告还发现服务器平均售价（ASP）有所增加，并将其归结于两个因素。首先，更多的服务器交付给了平均购价较高的二级 CSP 和 Comm SP，而交付给超大规模云服务提供商的量高价低服务器的数量相应减少。其次，包括内存和闪存在内的零部件价格上涨。相应地，服务器收益随着单位增长，同比增长了 18%。

2020 年展望

考虑到受云服务推动服务器需求的增加，以及全球新冠疫情大流行导致企业支出收紧，Omdia 相应更新了其对服务器领域收益的预测。Omdia 现在预计，到 2020 年服务器收益将增长 8％，比之前的预测上调 8 个百分点。根据更新后的预测，2020 年服务器市场价值将达到 850 亿美元。

Sukumaran 表示，“该更新主要基于两个因素，一是对云服务的持续需求，二是新的 CPU 刷新周期。”“Facebook 将部署配置最新款 Intel Cooper Lake CPU 的 Yosemite v3 服务器，该服务器很可能配备更多的内核，并且价格高于 Xeon D。”

Omdia 预计，2020 年服务器出货量将达 1320 万台，比 2019 年增长 11.5%。预计服务器出货量将以 9％ 的复合年增长率增长，到 2024 年，这一数字将突破 1800 万。 2024 年交付的服务器中，预计将有逾 500 万台（占总出货量的 26%）应用于边缘服务，而 2019 年这一数字则为 200 万（占比 20%）。

2020 年第二季度，CSP 的需求依然强劲，Wiwynn、QCT（Quanta）、Tyan（MiTAC）和 Ingrasys（富士康）等 White Box 供应商占据了服务器收入的 24%。戴尔 EMC 占 15% 份额，其次是 HPE 占 13% 份额。据 Omdia 数据中心服务器设备市场跟踪报告显示，Inspur 在该季度表现强劲，其份额在 2020 年第二季度提高到 12%，比上季度增长 4%。联想以 7% 的份额位列第五。