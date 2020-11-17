不到一周，喧喧嚷嚷的荣耀收购传闻终于尘埃落定。据《深圳特区报》消息，今日深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份，也不参与经营管理与决策。

随后华为官方也发表了回应文字，“在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产……共有 30 余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购，这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为”。

目前，华为荣耀业务部总裁赵明的微博认证已经变更为 “荣耀终端有限公司 CEO”，然而在手机市场已经基本稳固，美国监管政策愈发严格的当下，华为卸下荣耀的担子，真的是棋高一着吗？

华为断臂求生

华为在消费者业务上一直采用华为和荣耀双品牌战略，以此多线作战，赢得更广的市场覆盖。作为华为在 2013 年推出的互联网手机品牌。荣耀对标小米，华为则发力高端市场。初生牛犊的荣耀在小米等一众互联网手机玩家环伺之下，仅仅用了两年多时间，就在 2017 年登顶中国互联网手机排行榜，而华为也在今年二季度登顶全球智能手机市场出货量排行榜。

好景不长，第一的宝座没做多久，三星继续占据上风，这也跟华为受美国相关条例影响有关。毕竟无芯可用的处境近在咫尺。IDC 发布的第三季度手机跟踪报告显示，华为该季度仍出现了较大幅度下滑，出货量同比降幅达 15.5%，并指出包括 Mate 30 在内的多条广受消费者认可的产品线面临减量或停产。

而华为最新旗舰机型 Mate40 系列已因芯片问题出现供货不足的现象，一机难求，导致市场上出现了一些加价现象。动点科技在走访中被一位消费者告知今年华为 “很难买”，“根本买不到，如果加价那我就去买苹果了”……

在禁令没有解除之前，库存问题关乎存亡，有业内分析师曾预测，麒麟 9000 芯片备货量约 1000 万片左右，大概能支撑华为半年所需。

根据 Canalys 的中国手机市场 2020 年第三季度数据，华为和荣耀以 41.4% 的市场份额排第一，其次是 vivo 18.4%、OPPO 16.8%、小米 12.6%。其中，今年三季度华为手机出货量为 5170 万部，其中荣耀占据 26% 的份额。按照这个数据，大致可以推出，独立后的荣耀将分去 11% 左右的手机市场，仅次于小米。

此前，华为内部人员曾向动点科技透露 “现在内部重点是求生存，聚焦业务”。显然，对于华为而言，“断臂” 对于芯片库存和供应链的压力都会减轻一些，影响的话可能就是出货总量目标和全球排名的下降，但是能够保存 “革命火种”。

“荣耀” 还能再续荣光吗？

一直以来，基于华为的庇护，荣耀手机从芯片等硬件，到操作系统、通信技术和终端应用，都受惠良多。失去华为光环后，有人认为荣耀或许可以向高通、联发科等企业采购 5G 芯片，从此放手进军高端市场和线下渠道。

可是，虽然荣耀品牌独立不再为华为做配角，但品牌的削弱也将导致销量下降，“我帮我妈买手机，我妈就认华为，其他牌子都不好使” 在上海华为某门店的一位来自东北的消费者告诉动点科技，华为品牌受到国内消费者热捧的同时，出自同门的荣耀，低线城市对其的认知并不清晰。

华为已经在高端机占据山头，缺乏华为的核心技术，即便荣耀成为跻身前五的国产厂商，短时间内也很难达到此前的高度。与此同时，小米、OPPO、vivo 趁机抢占市场，扩大用户群。在欧洲市场，今年二季度小米手机已晋升为欧洲智能手机市场第三名，而华为则跌落至第四名。

中国信通院发布的研究报告显示，今年前九个月，国内手机市场总体出货量累计 2.26 亿部，同比下降了 21.5%。一旦独立之后，海外市场还需重新梳理，国内市场增长乏力，体量较小的荣耀，其突围难度反而更大了。

除了未来技术和研发方面和市场方面的担忧，在目前的中美关系形势下，美国是否对新生的荣耀进行芯片等技术方面的制裁，仍是未知数。加上 5G 的概念已经被炒烂，市面上的主流品牌都已经进入 5G 时代，5G 手机泛滥，而手机的同质化竞争和存量市场竞争并没有减轻。

值得一提的是，新荣耀的管理层多出身华为（收购方联合声明中 “荣耀高层及团队将保持稳定”），但股东却主要是深圳市国资委和荣耀的部分代理商、经销商，未来一段时间里，荣耀的管理层和股东之间的磨合必然要耗费一些时间。而竞争激烈，时间紧迫，这对于要另起炉灶的荣耀，可能会错过差异化竞争的时机。基于以上种种，可见接下来荣耀要走的路，不会比其他厂商轻松。