LG 正考虑退出智能手机市场。公司首席执行官 Kwon Bong-seok 已通知员工，其正在考虑对其智能手机业务进行重大调整。

The Korea Herald 报道称，Kwon Bong-seok 日前向员工发送了一份内部备忘录，暗示 LG 手机业务的方向已发生变化。LG 的一位代表表示：“由于全球移动设备市场的竞争日趋激烈，现在是 LG 做出冷漠判断和最佳选择的时候了。公司正在考虑所有可能的措施，包括出售、推出和缩减智能手机业务规模。”

随后 LG 发言人表示，“LG 电子管理层致力于做出任何必要的决定，以解决 2021 年的移动业务挑战。截止到今天，还没有最后确定。”

LG 此前曾承诺 “令人惊叹的因素” 试图吸引消费者并让其低迷的手机部门盈利。LG 尝试过使用 G7、V40、G8 和 V50 等机型与三星、华为竞争，但还不足以将其市场份额推向正确的方向。LG 最新推出的翻转屏幕手机 Wing 也未获得较好市场表现。

根据 IDC 的数据，三星、华为、小米、和苹果继续在全球智能手机出货量中占据主导地位。LG 目前将重点放在下一款手机上。该公司此前确认会在 2021 年推出卷轴屏幕手机 LG Rollable。这款手机采用 “独特的可调整大小的屏幕”，通过滑入和滑出改变表面积，屏幕可以从手机大小转变为小型平板电脑的大小。