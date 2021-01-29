继 2019 年 11 月阿里巴巴在港二次上市之后，中概股回归港股的热潮一直持续到了 2021 年。

近期，多家媒体报道称，百度计划最快在 2021 年上半年在香港上市，至少募资 35 亿美元。

2005 年，百度在美国纳斯达克上市，十六年后，百度赴港二次上市，大众的目光再次聚焦在这家已经二十多岁的科技企业身上。赶在 2021 年第二波中概股回港上市热潮中，百度在港股能像先行者阿里、京东那样受欢迎吗？

百度在美股逆风翻盘

在美股上市后，百度一度成为成为中国最赚钱的互联网公司，股价与业绩齐飞，BAT 格局形成。

在这之后，作为门户时代的王者，百度被认为一度错失了移动互联网市场的机会。从门户时代过渡到移动互联网时代，互联网流量被分流到各个独立 APP 中，在门户时代曾几乎独揽流量的百度受到重创，作为营收主力的搜索广告业务也开始面临增长停滞的窘境。

不过近月来，百度似乎迎来了逆风翻盘的态势，美股股价大涨。百度股价在 2020 年内上涨超 70%，截至今年 1 月 28 日，股价涨至 245 美元，市值 835 亿美元。要知道在 2020 年 3 月，百度的股价曾经跌至 89 美元，市值仅为 300 亿美元左右，是最近 7 年股价最低点。如今的股价较 2020 年 3 月低点以来涨幅超 175%，快要接近 2018 年的历史最高点 273 美元。

百度股价的上涨也迎来了部分资本市场的看好，目前国际投资媒体 Stocknews 对百度的交易等级、买入持有等级、同行等级和行业排名均给出了 “A”，在一百多支中概股中位居第一。

股价逆势回涨的原因，很大一部分是因为百度的 AI 势能正在逐步凸显出来，市场尤其看好其自动驾驶这一项业务。

百度自 2013 年开始布局自动驾驶，至今已形成以 Apollo 平台为核心的自动驾驶生态。目前，百度自动驾驶累计测试超 300 万公里，拥有全国 192 张无人驾驶测试牌照中的 96 张。2021 年 1 月，百度宣布与吉利控股联手进军智能汽车制造领域，市场判断百度的自动驾驶业务价值或达百亿美元量级。后续合资公司基于百度 Apollo 技术和吉利浩瀚 SEA 构架，或将激发百度搜索业务之外的新一轮增长。

百度对技术的布局不仅仅停留在 AI，在量子计算领域也算得上前瞻。据悉，2018 年百度成立量子计算研究所，用于开展量子计算软件和信息技术应用业务研究。目前，百度已初步构建成由 “量脉+量桨+量易伏” 为主体的百度量子平台，并持续构建以此为核心的可持续发展的量子生态。

国际投研公司 Zacks 研究也在近日发出报告，认为百度与微软、Alphabet 等科技巨头将成为 2021 年最热门的四大量子计算股票。Zacks 指出，百度因其在全球量子计算领域的领导者地位入选，并看好百度量子计算的发展，给予百度股票 “强烈买入” 的评级。

此前，百度已多次被国外权威机构评选为量子科技潜力股。例如 2020 年 11 月，全球知名投资咨询公司 InvestorPlace 曾评选百度为四支值得入手的量子计算股票之一。

最后，百度总体业绩也在回暖。根据 2020 年 Q3 财报，公司三季度营收 282 亿元，环比增长 8%，已走出上半年的连续两季负增长的低迷。同时，百度调整后的净利润为 71.5 亿元，环比增涨 41%，同比大增 63%。

百度仍面临核心收入增长颓势

一个显而易见的现象是，百度核心收入（搜索+信息流广告）正在遭遇增速放缓的难题。

2018-2019 年，“百度核心” 业务收入增速呈波动下降趋势。自 2018 年 Q3 开始，百度核心收入增速就从未超过 10%，2019 年 Q2、Q3 及 2020 年 Q1、Q2 均出现四个季度的负增长。2019 年，百度的核心收入约为 797 亿元，增速仅为 2%，较上一年增速下降约 20 个百分点。

百度的核心收入增速颓势已经显现。但百度的核心收入仍占公司总营收的 70% 以上。

互联网广告向移动端转移，传统搜索广告市场缩水已是必然趋势，这也是百度核心收入增长放缓的主要原因。

另外，技术投入的声势虽然响亮，实现商业化落地却非易事，其倾力投入的 AI 商业化盈利前景充满不确定性。再加上爱奇艺的净利润仍然持续亏损，百度仍在艰难寻找搜索广告之外的盈利点。

近年来，百度加大了 AI 业务如百度云、AI 语音助手、智能设备 DuerOS，以及自动驾驶和智能交通平台 Apollo 等的其他类业务发展，试图调整收入结构。

2018 年至 2019 年，百度 AI 业务收入在总营收中的占比逐渐上升，但是对总营收的贡献比例仍不高，不到 10%。

综合阿里、网易、京东在港股的表现来看，二次上市的中概股受到了港股市场不同程度的欢迎。

从股价涨势看，截止 1 月 28 日收盘，阿里巴巴股价较二次上市发行价 176 港元涨了近 48%；京东集团较发行价 226 港元涨了近 55%；网易较发行价 123 港元涨了 45%。

在 2021 年第二波中概股回港上市热潮中，百度能否重拾昔日的荣光？我们拭目以待。