七年时间，经历了彩虹混战、双寡头格局、并购倒闭潮后，共享单车行业迎来了滴滴、美团、哈啰三足鼎立的时期。作为后起之秀和行业幸存者，在悄然完成移动出行到本地生活布局的同时，属于哈啰出行的资本盛宴也即将开启。

4 月 24 日，哈啰出行递表纳斯达克，计划通过 IPO 筹集至多 1 亿美元资金。在嘀嗒出行完成二次赴港上市、滴滴获得 16 亿美元 Pre-IPO 融资之后，哈啰出行也已经不再满足于 “共享单车第一股” 的称号，开始扩张共享出行的商业版图。

贵人加持下的逆市增长

提到哈啰出行，就不得不提蚂蚁集团。

2017 年正值共享单车倒闭潮：从悟空单车到小蓝、酷骑单车，短短几个月里就有至少 6 家处在第二、三梯队的共享单车企业宣告倒闭或停运。

但哈啰却在这一年密集完成了 6 轮融资与一轮并购。在 Hellobike 确认与永安行合并的一个多月后，蚂蚁集团入主了哈啰单车的 3.5 亿美元 D1 轮融资。此后，二者关系紧密，在哈啰出行有公开记录的 14 次融资历史中，蚂蚁集团曾六度现身投资方行列，且每次都出手不凡。

企查查数据显示，蚂蚁科技集团通过上海云鑫创投间接持有的哈啰出行母公司江苏哈啰普惠科技 35.94% 股份，已成为哈啰出行的第一大股东。

外界解读蚂蚁选择哈啰的原因是因为后者在二三线城市的布局与支付宝的渗透路径一致，至此，哈啰单车主体的颜色也从原先类似摩拜的橙红变成了支付宝蓝。

与蚂蚁深度绑定之后，哈啰开始了逆袭之路。通过免押金政策与支付宝入口，哈啰出行的用户规模与骑行数据快速增长。作为回报，哈啰也为支付宝布局线下支付场景添砖加瓦。

2019 年，行业开创者 ofo 深陷债务危机的同时，哈啰单车入驻了全国 360 多个城市，哈啰出行全国注册用户累计超 3 亿。

按照 2020 年的总骑行次数和总交易额计算，哈啰出行已成为全球最大的两轮共享服务平台与中国第二大顺风车交易平台。

根据招股书，2020 年，哈啰出行总交易金额（GTV）130 亿元人民币，年度交易用户为 1.83 亿，总交易数达 52 亿次。此外，从 2017 年起，平台用户的平均交易金额与用户留存率均有明显提升。

2020 年，哈啰出行总营收为 60.4 亿元人民币，亏损 11.3 亿元，同比缩减 24.7%。

在新冠疫情影响下，公司各项主营业务收入仍有明显增长，其中：哈啰两轮共享服务 2020 年的营收为 55 亿元人民币，同比增长 21.1%；哈啰顺风车服务 2020 年营收 4.6 亿元人民币，同比大增 131.2%。

两轮与智能化

受益于支付宝这一重要流量入口，2018 年至今，哈啰的营销投入在营收中的占比仅从 4.3% 提升至 6%，这在一众互联网企业中实属罕见。同期，主张技术改变出行的哈啰研发投入也迅速翻番至 11.3%。

相比于同质化的硬件，软件在共享出行领域显然更具想象空间。

2016 年，在完成车辆的 4.0 迭代后，哈啰单车进入智慧运营阶段，推出了哈啰大脑机器学习平台，实现了智能供需预测、智能规划、智能调度、智能派单等功能。升级后的哈啰大脑 2.0 已成为哈啰出行全业务生态的决策中心，它基于大数据、人工智能、云计算技术，驱动全链路运营决策智能化，以达到运力在时间、空间与需求上的最优匹配。

随着碳中和目标的提出和电动车新国标落地，交通出行电动化已成大势所趋，哈啰也顺应趋势。除了提供共享助力车服务之外，2019 年 6 月，哈啰出行与蚂蚁金服、宁德时代合作推出定位两轮电动车基础能源网络的换电服务；2020 年底，哈啰进军两轮造车，开始自主设计开发智能电动自行车，并于今年 4 月正式推出了 A80 等三款两轮电动车产品。

其中，小哈换电基于国家倡导的 “车电分离” 的模式，有效实现了两轮电池的集中式、规范化、数字化、智能化管理，解决了安全性、续航焦虑、出行用电便捷等痛点。

动点科技了解到，对于换电柜这样的智能终端设备，哈啰也结合了用户骑行的热力值进行了分点部署，并通过智能化管理提前分析电池的异动，及时交付运维人员进行安全处理。

2021 年 4 月，和三款智能电单车新品一同发布的，还有哈啰的 VVSMART 超连网车机系统。作为一款首创的两轮电动车产品的操作系统，它填补了两轮车机系统的空白，帮助两轮车用户链接听书、蚂蚁能量、车辆报修、换电预约等服务，真正推动了电动车智能化的发展。

从出行到本地生活

尽管哈啰是以共享单车起家，两轮车业务营收占比达九成以上。但更多的长程订单、更高的客单价使得顺风车成为了哈啰出行最赚钱的业务。

2019 年 1 月，滴滴、高德顺风车仍处于下线整改中，哈啰看准时机正式上线了顺风车业务。虽然比滴滴、嘀嗒晚了七八年，但哈啰顺风车的扩张速度却快得惊人。运营 2 年多的时间里，哈啰已成功坐上顺风车的第二把交椅。

招股书数据显示，截至 2020 年底，哈啰顺风车交易用户数已达 2610 万、注册司机数近千万。2020 年，哈啰顺风车总交易额为 70 亿元，市场占有率为 38%。营收 4.63 亿元，同比大增 131.2%；毛利为 3.77 亿元，同比大增 166.97%，毛利率约为同期共享两轮业务的 12 倍。

相比顺风车第一股嘀嗒用 6 年拿下 1900 万注册司机数，哈啰的速度几乎是前者的 1.5 倍。有业内人士向动点科技透露，哈啰顺风车的规模或将很快超越嘀嗒成为行业第一。

在成为共享出行的行业领军者之后，哈啰又将目光瞄准了近几年开始回温的本地生活服务。这块原本属于美团的蛋糕，已经让百度、抖音觊觎已久。除了在共享单车市场与美团短兵相接，哈啰也成为了本地生活服务领域的搅局者。

哈啰出行的招股书揭示了本地生活服务的市场前景：到 2025 年，中国本地生活服务市场规模将从 2020 年的 19.5 万亿元人民币增长到 35.3 万亿元人民币，年复合增长率为 12.6%。同时，本地生活服务在线上渗透率方面，具有增长空间，将由 2020 年的 24.3%，增至 2025 年的 30.8%。

目前，哈啰已经在成都、合肥等地推出了自有住宿业务 “哈啰小旅馆” 和 “哈啰酒店”，在广州、沈阳等地上线了到点团购业务，此外，哈啰的本地生活在线广告业务也已经在开发和试点中。

虽然本地生活服务的市场规模绝对值与增长率远不及哈啰出行现有的共享单车、顺风车、换电等服务，但新战场里机会多多，关键看哈啰如何把握。

不同于百度通过小程序轻度切入服务环节、抖音以用户规模优势进行流量转化，哈啰出行布局本地生活的底气是出行衍生出的丰富场景。流量打法与场景优势在本地生活的竞争中都不可或缺，新玩家虎视眈眈之下，美团的护城河依然坚固，作为本地生活的后来者，哈啰出行能否复制进军共享单车和顺风车时的好运，答案还需交给时间。