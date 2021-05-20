努比亚 Z30 Pro 终于和我们见面了。其配备一块 6.67 英寸大尺寸 AMOLED 护眼全面柔曲屏，支持完整 P3 色域和 10bit 色彩，且具备 144Hz 刷新率，支持 DC 调光和 SGS 低蓝光护眼认证。硬件配置方面，搭载高通骁龙 888 处理器，UFS 3.1+LPDDR5 的内存组合，加入立体多维液冷散热系统，内置 50um 石墨片和 VC 液冷散热组合，保障输出。续航方面，努比亚 Z30 Pro 内置 4200mAh 双电芯电池，支持 120W 超级快充，标配 120W 氮化镓充电器，15 分钟即可充满手机。

努比亚 Z30 Pro 采用 “刚正其外，圆融其中” 的设计理念，兼顾了 70.72 度黄金 R 角握持，保证屏幕边缘畸变的最小化和握持舒适度的最大化，在握感和视觉上取得平衡。后盖玻璃历经 32 道蚀刻工序和多维度的反复调整与打磨，独家定制 “流光溢彩 “纹理采用几何微观线条排列，机身背面玻璃丝印的 LOGO 具有 3D 立体投影的视觉效果。它共有 3 款配色，浩瀚黑、星际银以及黑金传奇，其中黑金传奇作为努比亚 Z11 的经典配色再度回归。

影像系统是努比亚 Z30 Pro 的重头戏，集合 6400 万像素超感光 OIS 主摄、6400 万像素 120 度超广角主摄、6400 万像素人文主摄三枚主摄，以及 800 万像素 OIS 潜望式长焦镜头，打造出四摄组合的全主摄影像系统。

Z30 Pro 的全主摄影像系统支持 120°广角、OIS 防抖、畸变矫正和人像保护等多种特性，成像效果更为真实，并且在容纳多景物的同时还能保留足够景深，使得拍出的照片更具故事性和艺术感。镜头模组素质方面，三大 6400 万高像素主摄均支持超级夜景功能，在极暗光的条件下也能拍出清晰明亮的夜景照片，而另一颗 800 万像素潜望式摄像头支持 5 倍光学变焦和 50 倍数码变焦。

全新 NeoVision 10 影像引擎增添了多种趣味摄影功能，帮助用户更轻松地记录生活，特别是多摄同拍功能，一次拍照可同时开启三主摄镜头拍摄三个视角的视频，既可合并也可以单独保留。结合 Vlog 拍摄需求，多摄同录还可以利用前置高清摄影头，一边记录外面的精彩，一边记录博主自身的表情，让视频记录更加生动和真实。“AI moon 超级月亮模式” 则通过多摄同拍和 AI 计算，在保留景色的基础上将天空中的月亮与周围景物融合，更大的月亮增添画面艺术感。

针对新手用户上手难的问题，努比亚还专门推出 “智能摄影辅助大师系统”，通过 AI 智能识别人物及场景，为用户提供构图建议和拍摄引导，帮助新手快速出片。此外，NeoVision 相机家族中还提供主播 Vlog 模式、电影模式、希区柯克变焦、凌波微步移形换影、全焦段 8K 超清视频拍摄、1920fps 慢动作视频等多种玩法，充分利用努比亚多摄算法优势，将创作力交给用户。

同时，努比亚 Z30 Pro 还带来了全新 nubia UI 9.0，轻盈、便捷的交互感受与整体视觉语言有机融合。此外，努比亚 Z30 Pro 支持 NFC 公交卡功能，涵盖数百个城市的公交系统。

价格方面，努比亚 Z30 Pro 浩瀚黑、星际银两款配色，8GB+256GB 版售价 4999 元，12GB+256GB 版售价 5399 元。黑金传奇配色，16GB+512GB 版售价 5999 元。