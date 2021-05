微软年度开发者大会 Build 2021 以线上直播的形式召开,微软围绕 Azure 云平台、开发者社区、身份认证与安全保障、Microsoft 365 生产力平台、Power Platform 低代码开发平台、Windows 开发等与全球开发者生态系统密切相关的工具、产品、平台,推出了近百项新功能、新服务,助力全球开发者以更加高效、灵活、安全、可扩展的方式,发挥创意,创造价值,并为世界重启与数字化转型注入创新动力。

过去一年,世界经历了前所未有的巨大改变,全球各地的开发者,作为推动技术创新普及应用的幕后英雄,在助力各行各业恢复发展、加速转型,支持世界各地的人们积极应变、重塑信心的过程中,扮演了至关重要的角色。面对后疫情时代的种种挑战与机遇,开发者未来也将更多地肩负起数字世界创造者的历史使命。

与生俱来的开发者基因,让微软始终专注于开发者不断发展变化的多样化需求。微软提供了丰富的开发工具,从 Visual Studio 家族、GitHub 开源社区、.NET 框架,到全套的微软智能云矩阵:Azure、Microsoft 365、Dynamics 365 和 Power Platform,此外还有包括身份识别、数据安全、访问管理的端到端的安全屏障。服务于全球 95%“财富 500 强” 企业的微软智能云,不但为开发者提供了功能完善的技术平台,同时还能提供遍及全球的服务网络,以及真正企业级的安全合规保障,确保为开发者的应用及解决方案,提供一流的开发、部署、运维平台。

从 Windows 到 Teams,全面提升开发者的创新效率

微软旗下拥有广受全球开发者喜爱的开发工具 Visual Studio,以及汇聚了全球编程人才的开源开发社区 GitHub。微软的目标,是确保开发者可以使用他们喜爱的语言、开源框架、工具来编写代码,从任何地方将应用发布到云端,用安全的方式彼此协作,并使用低代码工具快速整合不同组件。

Visual Studio 在全球市场的月活跃用户总数已经超过 2500 万,继续蝉联最受专业开发者喜爱的开发工具。微软正式推出 Visual Studio 2019 的最新更新,其中包含了用以提升.NET 和 C++开发效率的新特性和升级的 Git 工具,支持直接从 IDE 开发环境中创建 GitHub Action 工作流,对容器开发工具进行了改进,并为集成 Azure 的云开发进行了特别优化。

即将发布的新版本 Visual Studio 2022 路线图现已公开。Visual Studio 2022 将采用 64 位架构,提供全新的外观和操作感受,在扩展性和性能方面针对大型项目及复杂解决方案进行特别优化,正式的公共预览版将于近期推出。为了打造一个尽可能理想的开发环境,微软欢迎大家在开发者社区提出反馈意见,以便做出相应的优化和调整。

为了追求更高的工作效率,开发者常常会手动搭建开发环境,以确保所需的一切触手可及。GitHub Codespaces 只要几秒钟的时间,就能在云端将任何代码仓库变成一个可以完全定制的开发环境,开发者可以根据自己的需要选择算力大小,并根据项目需求对环境进行定制。

全球日活跃用户超过 1.45 亿的 Microsoft Teams 正成为众多企业必不可少的数字协作平台,特别是其内置的应用和业务流程,正被越来越多的用户用于彼此协作。随着人们对于实时同步及非同步协作的需求不断增加,开发者可以通过开发在 Teams 中运行的协作应用,来满足此类需求。Team 新增的会议功能允许开发者对共享舞台、Together 模式等会议模式进行定制化拓展。Microsoft Teams 工具包也增加了简便开发的新功能,例如单线授权、Azure Functions 集成、Microsoft Graph 数据连接器等。

目前全球有超过 13 亿设备运行 Windows,Windows 仍是开发现代应用的首选平台,微软发布一系列开发工具,来帮助提升 Windows 开发者的满意度和生产效率。Windows Linux 子系统(WSL)加入对图形界面 Linux 应用的支持,让开发者可以在 Windows 电脑上运行所有的 Linux 工具和流程。现在,Windows 可以无缝集成任何图形界面应用中的工作流、Linux 及靠 GPU 加速的机器学习训练。

推广 GitHub 经验,让全球开发者安全无忧地协作编程

远程协作和混合办公正在引领全球现代工作文明的变革,其中,协作与安全正成为最受关注的首要问题。走在前列的领先企业会选择利用最好的开源组件进行开发,并将开源协作的实践经验应用于组织内部,从而快速构建起当今软件开发所必需的灵活性。而微软的目标,是帮助开发者安全无忧地在世界任何地方编写代码、相互协作、部署应用——并为他们全程提供企业级的安全保障。GitHub 帮助 6500 万开发者协作开发的最佳实践,完全可以推广到任何开发团队和企业中去。

无缝衔接的开发和运营平台将帮助开发者更顺畅地推进创新,得益于 Visual Studio、GitHub 和 Azure 之间的融会贯通,开发者无论置身地球的任何角落,都可以在云开发环境中编写代码,借助开发工具让分散在各处的团队成员彼此顺畅协作,并从任何地方安全无忧地提交和部署应用。而确保协作开发全程安全的关键一环,在于开发与安全团队密切合作。

为了帮助开发与安全运维团队之间建立明确的责任与协作新机制——微软推出整合 Azure 安全中心和 GitHub 的容器扫描服务。这项服务可以让安全运维团队掌握构建及注册容器的扫描结果,并通过全程跟踪及早发现潜在的隐患。通过这篇文章,可以了解如何在 GitHub 和 Azure 上开启协作模式下的 DevSecOps 开发安全运维实践。

微软、GitHub 与埃森哲、ThoughtWorks 共同宣布成立 “绿色软件基金会(Green Software Foundation)”。作为 Linux 基金会下属的非营利性组织,绿色软件基金会致力于鼓励软件行业践行可持续发展的社会责任,减少软件开发相关的碳排放,其目标是遵循《巴黎协定》的相关要求,到 2030 年让软件行业的碳排放减少 45%。基金会欢迎任何支持可持续发展的软件公司加盟。

让旧应用上云,让云应用落地,为创新应用拓展更广阔的用武之地

微软智能云 Azure 、提供了丰富的服务帮助开发者更快速地构建、部署和规模化应用,端到端平台让开发者将精力集中于应用开发,而无需顾虑基础服务。在本届 Build 大会上,微软推出一系列 Azure 创新服务,帮助开发者对现有应用进行现代化升级,或者从头打造完全的云原生应用。

推进应用程序现代化,是促使企业上云的常见原因之一,Azure 为应用现代化提供了丰富的路径——既有虚拟机、容器服务、托管数据库,也有全托管的 PaaS 级平台服务。此次推出的多项新服务,将帮助企业更轻松地在云端,实现现有 Java 应用的现代化升级。Microsoft Build of OpenJDK 是个免费的开源开发包,现已在 Azure 和 Azure Stacks 上正式推出,并提供商用支持。Red Hat JBoss EAP 已登陆 Azure 虚拟机服务,开发者可以使用 VM Scale Sets 对应用进行缩放,同样提供虚机服务的还有 IBM WebSphere ,并可借助自动化方案模板来简化部署。

越来越多的客户希望通过云原生技术加速创新,适用于 Kubernetes 集群,以及可通过 Azure Arc 在多云环境运行的 Azure 应用服务推出公开预览。包括 Azure 应用服务、Azure Functions、Azure 逻辑应用、Azure API 管理、Azure 事件网格在内的广受欢迎的 Azure 应用服务,现在可以运行于本地环境、边缘环境,或者是 AWS、Google 等其他云服务上,只要是可以通过 Azure Arc 连接的 Kubernetes 集群,都能部署 Azure 应用服务。对于需要托管 Kubernetes 控制平面的用户,微软还推出了 AKS on Azure Stack HCI 超融合方案。

为了帮助开发者轻松构建适合任何规模的高性能应用,微软发布 Azure Cosmos DB 的多项创新功能,其中 Cosmos DB Serverless 现已正式商用。微软推出新的服务类别:Azure 应用人工智能服务,将现有 Azure 认知服务、针对特定任务的人工智能服务,以及商业逻辑相互结合,用来帮助开发者针对诸如文档处理、客户服务或者是从内容中提取观点等常见的应用场景,更快速地构建 AI 解决方案。

传统 “代码先行” 的开发模式往往难以对不断发展变化的需求做出快速响应,因此很多专业开发者希望代码工具与 Power Apps 这样的低代码工具相融合,来加速工作流程及交付速度。为了充分发挥 Visual Studio 家族与 Power Platform 的合力优势,微软推出若干拓展功能:Visual Studio for Power Platform 拓展,让开发者可以在 Azure API 管理服务中发布 API 时,同时部署 Power Platform 连接器,从而消除了开发中的障碍和阻力。VS Code for Power Platform 拓展,提供了从 VS Code 直接发布 Power Platform CLI 的原生拓展性,可通过 VS code 和 CLI 设置门户,包括用 IntelliSense 为完成代码及定制门户提供帮助和提示信息。

在全球最大的自然语言模型 GPT-3 的驱动下,现在 Power Fx 可以让任何人,完全不借助任何编程知识,仅仅用自然语言来完成应用程序的搭建。Power Fx 的这项升级带来了人工智能辅助的完全直觉式的编程体验,让开发者或者其他任何人都能更快速地开发应用。通过加入对 Model Driven Commanding 和 Dataverse Calculated Columns 的支持,Power Fx 现在还可用于搭建模型驱动型应用。