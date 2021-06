利用技术和协作网络提供快递货运服务的巴西物流技术公司 Uello 完成其 A 轮投资交易,筹得 400 万美元资金。这项交易由 Btomorrow Ventures(BTV)(BAT 企业风险投资单位)领投,投资方包括巴西基金 Capital Lab 和 Invest Tech。自成立以来,Uello 已筹集 550 万美元。该初创企业利用新冠疫情推动的电子商务增长浪潮推出新产品、扩大运营范围,在过去 12 个月内实现 4 倍的营业额增长。

Uello 侧重服务大型和中型企业客户(主要在零售和电子商务领域),并拥有自己的差异化技术,能够通过整合中心和路线共享的优化方式进行递送。同时,该公司还可实现实时递送监控和管理。2020 年,该物流技术公司参与了 “500 Startups Miami(美国)” 和 “Scale Up by Endeavor” 加速发展计划,同时还被列入重要的当地排名中,如 “100 Startups to Watch” 和 “100 Open Startups(巴西)”。

目前,Uello 拥有 100 名员工和 250 多个企业客户,包括佳能、Lindt、Essity、Natura & Co/The Body Shop、Victorinox 和 BAT。此次 A 轮投资将使 Uello 能够开发新产品和创新技术解决方案以管理拥有自身业务的公司的物流,扩大 Uello 的区域经营范围,并聘用一支合格团队来应对规模扩大带来的挑战。

面对这一增长、扩张和新产品开发大局,Uello 已准备推出新一轮的 B 轮投资。Uello 创始人 Fernando Sartori 表示,“我们的愿景是利用公司资源协调平台,将独立快递公司、小型仓库、承运人和大型公司车队的使用和优化进行整合,从而改变交付的物流生态系统”。

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。