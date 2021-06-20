科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.06.14-2021.06.20）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在本周的报道中，我们可以看到印度金融科技公司 BharatPe 正在成为当地的另一家独角兽企业。当然，这对今年的印度创投圈来说似乎已经成为了司空见惯的事情——在今年，已经有 15 家左右的新晋独角兽企业在印度出现。然而对 BharatPe 来说，对于这个结果，它所经历的过程似乎更为重要。

如本栏目的报道指出，本周五，印度储备银行在周五批准了Centrum Capital 和 BharatPe 的合资企业对一家当地传统银行（PMC 银行）的收购，并原则上许可前者得以成立一家小型金融银行（SFB）。2 家企业将在两年内向这家 SFB注资180 亿卢比（约合 2.43 亿美元，另有一说法是近 222 亿卢比），以完成收购和业务开展，二者将各持有这家 SFB 50% 的股份。

作为印度有史以来首例金融科技公司对传统银行的收购，除了能够挽救这家几近破产边缘的银行，这次收购显然有着更多的深意。在疫情的影响下，印度的金融科技领域有了显著发展，线上支付及信贷需求的爆发为其中的企业创造了大量机遇。

根据咨询机构 Praxis Global Alliance 此前指出，不久后的将来，印度最多将新出现 35 家独角兽企业。其中金融科技领域的初创公司最多，可以达到 15 家。本次的收购事件则代表了金融科技公司所取得的一个 “阶段性胜利”——即从获得资本机构的认可到获得政府机构的认可。而这对于这一需要公信力为背书的领域来说，不失为一个标志性的事件。

当然，在接下来我们也可能见证更多值得关注的事件的发生。疫情在当地所催生的线上需求远远没有达到饱和，而印度的数字化进程也还正处于上升阶段，对金融科技公司来说，它们仍有着很大的发挥空间。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

老虎基金正与印度二手车交易平台 Spinny 进行一轮 1 亿美元融资谈判：据外媒报道，老虎基金正在与印度二手车交易平台 Spinny 进行洽谈，计划对其领投一轮 1 亿美元的融资。如果这轮融资得以顺利进行，Spinny 的估值将达到 8 亿美元，较上一次融资时呈翻倍增长。有消息人士指出，这轮谈判现已进入最终阶段，预计交易将会很快完成。

Spinny 曾在 4 月初获得 6500 万美元 C 轮融资，这轮融资由 General Catalyst 领投，Arena Holdings、Think Investments、Fundamentum Partnership、Elevation Capital 等参投。当时，Spinny 在这一轮融资中的估值为 3.5 亿美元。而该公司在一年前的融资估值为 1.5 亿美元。

目前，除老虎基金的计划融资之外，Spinny 已获得近 1.2 亿美元融资。

消息称 Vedantu 正以 10 亿美元估值寻求新一轮融资：据印度媒体报道，印度在线教育平台 Vedantu 正在寻求一轮 1.5 亿规模的融资。在此次融资计划中，Vedantu 对自身的估值定为 10 亿美元。目前，Vedantu 正在与包括 Owl Ventures 在内的几家新投资者洽谈，同时其部分现有投资者（Coatue、老虎基金、Accel）也将加入其中。

据了解，Vedantu 曾在去年 10 月份时与 KKR 及其它现有投资者进行了一次融资谈判，希望从中获得 1 亿美元融资。目前来看，这次计划并未得以成功。

值得一提的是，有消息人士指出，针对这次 10 亿估值的融资，其投资者并不认可这一估值。消息人士称，这些投资者希望 Vedantu 的估值在 8 亿美元以下。

老虎基金将领投 BharatPe 的 2.5 亿美元规模融资：本周晚些时候，TechCrunch称印度金融科技初创公司 BharatPe 即将获得一笔近 2.5 亿美元规模的 E 轮融资。这笔融资由老虎基金领投，双方之间的谈判正处于后期阶段，预计很快就会完成。据了解，BharatPe 在这一轮融资中估值达到 25 亿美元，并将因此成为独角兽企业。

此前，BharatPe 曾在今年 2 月份时获得了由 Coatue Management 领投的 1.08 亿美元 D 轮融资，当时该公司的估值为 9 亿美元。该公司的 C 轮融资则发生在去年，规模为 7500 万美元。BharatPe 在这一轮中的估值为 4.25 亿美元。据悉，Coatue Management 、Beenext、Steadview Capital、红杉资本（印度）、Ribbit Capital 等风投机构均有对其进行投资。

本栏目曾在上月中旬指出，BharatPe 正在与老虎基金进行融资沟通，计划从该机构领投的融资中获得一笔 2 到 2.5 亿美元的资金，且这笔资金将使得 BharatPe 达到 18 到 22 亿美元。目前来看，本次消息近乎证实了这一报道。

第二届 ORIGIN 创新奖拉开序幕，和成就卓越的力量一起继续同行：去年，TechNode Global 用首届 ORIGIN 创新奖为整个亚洲地区的创新和创业精神带来了一曲赞歌。通过组委会的层层选拔，那些在亚太创业、创新领域有所作为的公司和个人最终得以脱颖而出。这让我们看到，尽管 2020 年充满了挑战和不确定，这些创新者、推动者、颠覆者仍能为自身所属领域带来一丝曙光。

与此同时，这段历程也向人们展示了创新者们在引领世界走向变革时的惊人潜力。

于此，今年 ORIGIN 创新奖的主题便从中应运而生——“开启创新的无限可能（Unlocking Limitless Possibilities for Innovation）”。一直以来，TechNode Global 都在深耕于亚太地区的创新生态系统。在这里，我们既看到了企业家、创新者、领导者们在克服疫情影响时的不懈努力，另一方面，在企业的数字化转型、旅游行业的运营优化或者电商改变人们生活方式等方面，我们也能见证这一区域中从零到一的突破变革。