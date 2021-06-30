根据 Sensor Tower 公布的商店情报数据，过去一年，全球消费者在娱乐应用上的支出加速增长，达到疫情爆发前增速的两倍。同时，人们对在线娱乐内容的偏好也日渐多样化。相比短视频和长视频，消费者在直播和漫画应用上的支出增长更快。

以下为详细内容：

娱乐应用收入加速增长

2021 年上半年，全球消费者在娱乐应用中的支出达到 45.9 亿美元，相较 2020 年上半年增长 55.8%。作为对比，2020 上半年娱乐应用收入同比增长 28.5%，2019 上半年增速为 26.1%。

疫情带来的红利，使全球娱乐应用收入增速翻倍。过去一年，在线娱乐已成为人们生活不可或缺的一部分，虽然近来多国陆续放宽或解除居家令，但人们在娱乐应用上的消费仍保持强劲增长。

下载量方面，每年第四季度由于购物类应用广告投放力度加大，娱乐应用的下载量通常出现短暂下滑，并在次年第一季度补涨，这一规律在疫情期间依然适用。今年上半年，全球娱乐应用下载量为 44.7 亿次，相较去年上半年疫情爆发时增长 6%。

美国收入最高，日本增长最快

收入方面，美国、中国和日本是全球移动娱乐收入最高的市场，分别占上半年总收入的 31%、27% 和 17%，三个市场占全球总收入的 75%。

其中，美国和日本市场上半年收入为 14.3 亿和 7.9 亿美元，涨幅分别达到 64% 和 102%，领先于全球 55.8% 的增长速度。疫情期间，在消费力高的市场，人们更乐意在娱乐应用上付费，使得美国和日本分别成为全球收入最高、增长最快的在线娱乐市场。

下载量方面，上半年排名前三的市场为印度、美国和巴西，分别占 19%、11% 和 9%。全球娱乐应用市场在流量和变现方面依然不均衡，厂商应在抢占新兴市场和开拓成熟市场之间做好战略规划。

全球娱乐应用 Top 10

预计今年上半年，抖音和海外版 TikTok 应用内购收入将超过 9.2 亿美元，同比增长 74%，蝉联全球娱乐应用收入榜冠军。YouTube 以 5.64 亿美元预估收入位列榜单第 2 名，漫画应用 Piccoma (ピッコマ) 以 5.05 亿美元位列第 3 名。

对比 2019 和 2020 全年榜单我们发现，除了 Netflix 因开辟独立支付渠道跌出榜单，Disney+凭借 IP 资源和新影片宣发维持名次，另外几款长视频应用的排名在过去两年出现不同幅度的下滑。由于用户兴趣多元化和娱乐时间碎片化，短视频、直播和漫画应用呈现更快的增长速度。Twitch 移动端收入同比激增 135% 首次入围前十，Piccoma 和 LINE 漫画排名都有所提升，两款漫画应用总收入同比增长 153%。

下载量方面，自 2018 年以来，抖音和 TikTok 连续 3 年蝉联全球娱乐应用下载榜冠军，今年上半年也不例外。抖音和 TikTok 在全球 App Store 和 Google Play 预计获得 3.8 亿次下载，是上半年全球下载量最高的应用，印度短视频 MX TakaTak 和 YouTube 分列第 2 和第 3 名。

说明：Sensor Tower 的收入预估不包括应用内广告，或者网约车、订餐、网购等通过第三方支付渠道产生的收入；税收和退款不在预估数据中体现。下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。