再早一些时候,人们对于人工智能的认知更多的会是来源于像《终结者》或者《仿生人会梦见电子羊吗》这样的艺术作品。从欢迎到犹豫,从期待到谨慎,在步入 21 世纪之前,这些尚在襁褓的 “未来科技” 便早已受到了社会的广泛关注。

如今,通过语音助手完成日常行程安排或者在 5G 和 AR 技术的协助下进行远程实时协助已经成为了生活中习以为常的一部分。而随着如量子计算、基因编辑、无人驾驶等前沿技术的不断落地,这场变革正以广泛的方式正在全球社会中承载着愈发复杂的寄托。

在这样的背景下,英国前首相托尼·布莱尔指出,科技领域所呈现的突破性飞跃将促使经济、社会和政治发生重大改变。因此在他看来,技术的社会角色将是世界的下个重要议题,如何用科技为现实社会带来更多福祉将成为所有关键政策领域需要去面对的一大考验。

当然,现阶段,科技已然成为了社会责任的一种象征。生活在 2021 年,我们比以往任何时候都更了解这股力量的价值所在。移动互联网的快速普及以及相关基础设施的不断成熟使得低成本、低门槛的数字支付服务为边缘群体带来了触手可及的金融体验。疫情期间,在线教育和远程办公也在最大程度上帮助了人们走过这场艰难时期。更不用说物联网技术在智慧城市建设过程中的广泛运用让 “以人为本” 的理念更加成为一种可能。

在推动社会变革的层面上,科技正在发挥着不可忽视的作用。然而从更高的角度上来说,生存和发展意义并不仅仅只在于当下,它也包含着我们对未来十年或者百年之后何去何从的畅想。尤其是在气候变化这样的事关长远的问题面前,人们希望同样能够从中找到相应的解决方案。

亚马逊首席技术官 Werner Vogels 博士曾在接受 CogX 采访时指出,如今人类已经面临了与全球人口的可持续生存相关的众多挑战,并且这些挑战会随着气候的持续变化而加剧。它对人类健康和福祉的直接影响显而易见,而在其之后的如地缘政治的动荡和进一步的环境危害等潜在后续影响也是变得至关重要。于此,人类需要利用技术来满足自身的基本需求,并在最大程度上减少对地球资源的消耗。

尽管这个过程并不是能够轻易一蹴而就,但在他看来,这一目标也并非难以达成,“我们非常幸运,人类的技术力量与来自可持续发展的挑战正在同步行进。 我们现在拥有计算能力可以更加真实地模拟洋流、天气、森林等复杂系统的情况,更好地让我们了解人类的活动行为如何影响这些系统。此外,我们还可以使用卫星和物联网传感器等技术获得如土壤湿度或者植物健康等实时数据,从而为粮食资源生产方式的优化带来更好的解决方案。”

不可否认,科技正在通过连锁反应对社会的未来发展起到普遍且积极的影响。然而在这个过程中,却也不难发现它会在诸如数据保护和公众利益方面等方面创造出新的问题。这时,它所要承受的目光也就变得更加深刻,我们也就必须要去更多地去界定这种日益真实的变化。

以人工智能技术为例,虽然这种技术从诞生伊始就引发了人们的广泛担忧,但它的出现却是因为承载着人类对自身的美好期待,因此我们对其抱有的出发点应该是正确看待而非用拒绝来一言蔽之。如伦敦市长萨迪克·汗(Sadiq Khan)在 CogX 2019 上发言表示,对于人工智能,未来的英国高层需要接受这种技术,给予它应有的关注,这样才能寻求它之后的塑造和发展方向。

疫情爆发后,社会对如人工智能这样的前沿技术的关注显然上升到了一个新的高度。而在由伦敦发展促进署(London & Partners)和 MedCity 于 CogX 2021 上联合发布的人工智能及数据在生命科学和生命健康方面的创新应用报告(下称为 “报告”)中,我们则可以看到,英国也随之将这种关注更加落到了实处。

报告指出,现在,英国政府的卫生技术部门 NHSX 正领导着一项全球最大的数字卫生和社会护理转型计划。NHSX 的人工智能实验室将把来自英国当局、医疗机构、研究人员和科技公司的力量结合起来,基于道德伦理的原则,在英国国家医疗服务体系(NHS)中大范围地部署人工智能技术。在这一技术的帮助下,医疗人员和管理人士将会大幅节省在面对重大医疗问题时所需花费的资源和时间。近期,NHS 及 NHS improvement 已经同一家名为 Faculty 的人工智能技术公司展开合作。通过后者提供的人工智能技术,NHS 对疫情的预测能力将会因此得到提升。

而为了让这些前沿技术能够被更加正确的对待和运用,其中的各方也在不断努力消除社会对这股新兴力量的认知误区、给到其力所能及的帮助。如前英国卫生与社会保障大臣马修·汉考克(Matt Hancock)在 CogX 2021 上所强调,在数据的帮助下,过去一年中,NHS 在技术和医学方面都取得了长足进步。于此不难发现数据在 NHS 中发挥了很大的作用,但政府在其中却也有着更多的工作需要进行——人们普遍认为政府会是这些数据的拥有者,政府则要让人们认识到他们的数据永远属于自己。

他表示,英国正在大力改善目前的研究环境,在确保数据能够被更好运用的同时对数据提供者的隐私也能给到有效保护。同时,政府也在这个过程中给到正确引导,比如新冠疫苗研发项目,这一项目离不开大量的人员数据和这些人员所授予的数据使用许可,最终才能产出相应的有效疫苗,“每个人都同意将数据用于研究目的,但问题在于如何最好地做到这一点···如果能有一个明确的目的和诉求,人们就很有可能会非常热衷地去用自身数据来拯救他人生命。”

另一方面,作为欧洲人工智能之都和全球生命科学创新中心,伦敦也在通过自身得天独厚的优势条件帮助人工智能和生命科学公司更好发展。从税收优惠政策到在科研和创新方面的公共拨款,从世界领先的实验室再到来自全球的顶级人才以及从多样化的人口数据和辐射全世界的合作机遇,公司在伦敦可以获得自身成长所需的所有重要因素,并能在这个过程中拥有丰富选择。

InstaDeep 联合创始人兼首席执行官卡里姆·贝吉尔(Karim Beguir)在报告中感慨,2014 年,InstaDeep 在伦敦刚成立时所拥有的仅为 2000 美元和 2 台笔记本电脑。现在,该公司已经连续两年被 CB Insights 选入全球百大人工智能公司,“这要归功于伦敦充满活力的生态系统,这里的研究机构、投资者、加速器和快速增长的相关公司为我们能有今天的成就创造了完美的发展环境。”

回到 CogX 本身,作为诞生于伦敦的全球规模最大人工智能与新兴技术盛会,可以看到 CogX 也在不断凝聚社会各界人士对这些前沿技术的何去何从进行深度对话,对人们现在以及未来所要面临的变化和影响进行思维碰撞。

从企业家到创业者,从学者到艺术家再到社会活动家和政策制定者,每一年,人们都在围绕 “How do we get the next 10 years right?” 这一主题展开持续思考,探索创新技术在气候变化、卫生与健康、政治、教育、经济等领域将怎样塑造我们共同的未来。在于不久前结束的 CogX 2021 上,我们既能领略到由劳斯莱斯对净零排放的深刻探讨,也能一窥人工智能在政府决策中的应用可能。当然,无论是在哪一届的 CogX 上,在这里,未来都不是一个遥远的词语。而对英国和伦敦来说,前沿技术也更加会是一种对当下责任的具象体现。

下一个十年会更好么?这个问题或许要经历过这段时间之后才能得到解答。不过,在此之前,我们为之所做出的努力却可以决定我们走向何方。