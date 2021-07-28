Google 母公司 Alphabet 发布了 2021 财年第二季度财报。报告显示，Alphabet 第二季度总营收为 618.80 亿美元，同比增长 62%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第二季度净利润为 185.25 亿美元，同比增长 166%。

Alphabet 旗下 Google 部门的 Google 搜索及其他业务第二季度营收为 358.45 亿美元，相比之下上年同期为 213.19 亿美元；YouTube 广告业务营收为 70.02 亿美元，相比之下上年同期为 38.12 亿美元。

第二季度，Alphabet 旗下 Google 部门云业务营收为 46.28 亿美元，相比之下上年同期为 30.07 亿美元；“Other Bets” 业务营收为 1.92 亿美元，相比之下上年同期为 1.48 亿美元。

Google 与 Alphabet 首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）表示：“在第二季度中，全球许多地区的在线活动都呈现出上升趋势，而我们为自己的服务帮助了这么多的消费者和企业而感到自豪。我们对人工智能和谷歌云的长期投资正在帮助我们推动每个人的数字体验取得显著改善。”

Google 与 Alphabet 首席财务官露丝·波拉特（Ruth Porat）表示：“我们第二季度营收 619 亿美元的强劲表现反映了消费者在线活动的增加和广告客户支出的广泛增强。我们再次受益于公司旗下团队的出色执行。”