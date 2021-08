BEYOND 国际科技创新博览会 ,是由澳门科技总会主办,商务部外贸发展局和中国国际科技交流中心合办,动点科技、Forte Inc.、南光国际会议展览有限公司作为承办单位,蓝迪国际智库、中国建筑国际集团有限公司作为战略合作伙伴,澳门贸易投资促进局、广东省工商业联合会(总商会)、中关村发展集团、粤港澳大湾区企业家联盟、京澳经济文化交流促进会作为支持单位, 旨在成为全球科技产业新的聚焦点,链接亚太地区乃至全球科技生态 。

澳门作为亚太重要的国际交流合作的链接点,已逐渐具备了创新科技试验点的基础和各类政策优惠的支持,便于国际企业与大湾区经济带互动然后延伸至整个中国市场,从中国迈向整个亚太地区。BEYOND 国际科技创新博览会,是澳门链接全球科技创新产业的重要平台,促进亚太地区和全球科技生态的联动。

科技创新和科技对社会各产业的影响力是 BEYOND 的焦点

BEYOND 以 「超越传统·前瞻未来」、「超越科技·以人为本」、「超越边界·链接创新」为愿景,致力于助推科技改变商业、促进实现科技创造社会价值和人的可持续发展、激发科技消除边界。

BEYOND 四大主题

BEYOND 将聚焦前沿科技,展现科技在现今和未来社会各行业的影响力,旨在成为全球顶级的年度科技盛会。

01

BEYOND影响力科技Impact Tech

科技应该被越来越多的用于解决人与环境协调发展过程中出现的各种困难与问题,这其中包括但不限于绿色科技、食品与农业科技等等。

02

BEYOND生命科学Life Science

科技在治疗行业、诊断行业、医疗工具或者平台等方面都取得了突破性的发展,为人们提供全新的数字化的健康生活解决方案。

03

BEYOND新基建、智慧城市与生活Infrastructure,Smart City & Living

每一次颠覆性的科技创新都会在基础设施建设领域得到广泛的应用,同时,与人息息相关的各种场景和产业,比如家庭场景,出行,零售,教育,美妆科技等等都会出现众多变革性的创新应用和服务。

04

BEYOND未来科技Future Tech

外空间技术,量子计算,基因工程等等,BEYOND 将联合全球高校实验室和知名研究机构,和来自全世界的前沿科技公司,投资机构,大企业创新中心一起为代表未来的实验性科技技术和应用提供一个舞台,帮助其更快的发掘潜在商业价值。

BEYOND 精华概览

BEYOND 国际科技创新博览会将在澳门威尼斯人金光会展中心举行,预计将吸引来自 120+个国家和地区的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业,在 50,000 平米的展区,容纳 500+个展商的亮相,向全球数万名科技创新关注者展现时代风采。

同时,BEYOND 将举行专题论坛、新品发布、国际资本对接会等数十场活动,不仅能为初创公司提供多元的交流和深度对接资源的机会,获得资本、产业、政策等各方面的支持和合作机遇,还能为参展的大型企业提供产品发布、行业交流和宣传曝光的机会,提升行业影响力。此外,BEYOND 还云集全球关注科技 x 影响力的知名业界人士,设有邀请制闭门晚宴,提供全方位互动沟通及深入合作的机会。

此次博览会还将举办 BEYOND 年度大奖(BEYOND Awards),包括 BEYOND 科技创新大奖(BEYOND Innovation Awards) 和 BEYOND 科技影响力大奖(BEYOND Impact Awards),集中展现引领时代风潮,助推主流变革的前沿创新,并促进资本、 产业和创新之间的全方位融合互动,让科技创新的影响力充分释放,让更多人能参与未来趋势的共建中来。

01

什么是 BEYOND 科技创新大奖?

BEYOND 科技创新大奖旨在发掘和鼓励年度具有突破性技术和行业领先解决方案的创新公司和创新产品。结合一年一度的 BEYOND 国际科技创新博览会,将这些技术和解决方案向包括投资者、政府代表、产业链上下游等全球观众展示,获奖者不仅可以在 BEYOND 国际科技创新博览会期间享受免费展位和参观展示区的机会,还将被邀请参加我们的贵宾晚宴和商务会面等邀请制闭门活动。

02

满足什么条件可以申请?

针对的对象:

致力于通过领先技术和解决方案引领行业发展和社会进步的创新企业

阶段和状态:

申请者须为合法注册的公司,国别不限;参选的产品或者技术必须是在 2020 年 8 月-2021 年 8 月期间上市

注意事项:

提交申请中的技术和产品不得侵犯任何知识产权,包括但不限于专利、版权和商业秘密

行业领域:

对所有有利于行业和社会发展的创新技术和解决方案开放。优先考虑与 BEYOND 主题相关的企业:“影响力科技” 、“生命科学” 、“新基建、智慧城市与生活” 、“未来科技”

03

如何申请?

8 月 10 日申请截止:

请于 23:59 (GMT+8) 之前提交申请

申请通道: 戳链接进入 BEYOND 官网上的申请表;填表及附上附件后,一键提交即可

https://beyondexpo.com/beyond-innovation-award-apply/

咨询方式: 如有任何问题,请发送邮件至: wangjuan@beyondexpo.com

8 月 18 日公布结果:

获奖名单将在 BEYOND 官网公布

8 月 26 日 DEMO DAY:

获奖团队将在 BEYOND Expo 现场进行现场展示

8 月 28 日颁奖典礼:

将在剧院会场举行的 BEYOND 年度创新奖颁奖典礼中进行

04

评审标准?

评判标准

我们将基于企业全年在该行业发展情况的深度观察,从产品设计、技术创新度、产品革新度、产品应用潜力等多维度对企业进行评选,并会重点关注这一年度所研发出的突破性产品与技术。

所有符合条件的企业(包括未到现场参与本次 BEYOND 国际科技创新博览会的企业),均可以报名参与本次 BEYOND 国际科技创新大奖的评选。

展会现场也将通过颁奖典礼和产品展示与体验区的展示互动,让专业观众近距离接触和体验未来消费者科技及创新产品,最终入围 20 家具有代表性的公司、产品。

评分细则

产品设计度:

硬件/产品需具有独特的设计理念、在美观与视觉上有震撼力、在功能设计上从用户体验出发

技术创新度:

产品在所在行业中拥有领先的技术创新

产品革新度:

产品为迎合行业发展趋势,在原有基础上,有重大改进与创新突破

产品应用潜力:

产品已在市场中取得良好口碑,在功能设计上从用户的经验出发,具有一定的市场潜力和应用价值

评委

深创投、高瓴资本、经纬、GGV 纪源资本、光速创投、国际金融中心联合会……

05

获奖福利?

BEYOND 国际科技创新博览会期间享受免费展位和参观展示区的机会

a. 针对已报名参展的获奖者,主办方将全额返还其标展展位费

b. 针对未报名参展的获奖者,根据展位剩余情况,将有机会享有免费展位(9㎡的标准展位价值为 3600 美元)

BEYOND Expo 专业全场通行证 (DEMO DAY 现场展示的获奖团队代表)

3 张 x 价值 699 美元/张

BEYOND Expo 线上参与证

10 张 x 价值 9 美元/张

获奖团队代表的差旅和住宿费用

报销 1 位参与 DEMO DAY 现场展示的团队代表

BEYOND Expo 中投融资对接快速通道

例如参与 8.27 的国际资本对接会

BEYOND Expo 中各类社交活动直通权

例如享有邀请制晚宴 1 位代表名额

DEMO DAY 展示全程媒体和直播曝光

向现场观众和线上的全球观众展示,获得全程媒体和直播曝光

在颁奖典礼及其他相关活动上曝光

获得全程媒体和直播曝光

受邀贵宾晚宴和商务会面等邀请制闭门活动

*最终解释权归 BEYOND 组委会所有

BEYOND Innovation Awards

is Initiated by

联合传播 / 生态共建伙伴

*合作机制:BEYOND Innovation Awards 向更多的联合传播伙伴开放合作,成功推荐申请者 (与已有申请者不重复的项目),并且被推荐的公司最终获奖了,其对应的联合传播方/推荐渠道可获赠 20 张 BEYOND Expo 线上参与通行证