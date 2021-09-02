根据 TrendForce 集邦咨询发布的调查报告，受印度、越南等地接连爆发疫情影响，2021 年第二季智能手机生产表现及市场需求双双衰退，生产总量季减近 11%，达 3.07 亿支；但相较去年同期仍有约 10% 的增长。总计今年上半年合计生产总数为 6.52 亿支，较去年同期疫情爆发之初成长近 18%。

苹果新旧机款交替列居第四名，各家产品工艺精进三星市占面临缩水

位居第一的三星（Samsung）第二季生产量为 5850 万支，季减 23.5%。该品牌主要生产据点为越南及印度，两地于第二季接连爆发严重疫情，因此对该季产出冲击显著。展望后势，三星在季度以及全年生产表现上虽依旧名列全球第一，但不容忽视其市占缩水的情形，随着众品牌在工艺上的精进，未来的市场竞争只会更加激烈，这也意味着未来三星维持市占的难度将随之升高。

OPPO（含 Realme、OnePlus）、小米（含 Redmi、POCO、Black Shark）第二季生产量同样为 4950 万支，并列全球第二，分别季减 6.6% 及 2%。不过受惠于华为（Huawei）市占缺口以及中国市场需求回温，相较去年仍有大幅成长，其中 OPPO 年增长达 80%，小米则接近 70%。另一状况相似的中国品牌 vivo（含 iQOO），第二季生产量为 3400 万支，季减 8.1%，列居全球第五名。由于三者同样以印度为第二大生产及销售据点，因此在这一波疫情冲击下，对于第二季的生产及销售表现皆产生影响。

展望后势，受到晶圆代工产能紧缺以及东南亚疫情升温等干扰，三者陆续于第二季末调降全年生产目标，避免长短料库存、抑或是成品库存等造成现金流压力。值得一提的是，针对中国市场的销售表现，三者在高阶产品的创新研发上保持积极，虽无法完全取代华为旗舰机（P、Mate 系列）的市场地位，但海内外市场仍有相当亮眼的成绩。其中小米与 OPPO 各自拥有具有高度性价指标的 Redmi、Realme 系列抢攻市占，故 TrendForce 集邦咨询认为，两者全年生产表现势均力敌。

第二季为苹果（Apple）新旧机款交替的过渡期，是全年季度生产表现上相对低迷的季度，故列居第四名，生产量约 4200 万支，季减 22.2%。苹果暂定 9 月推出四款旗舰新机，本次升级重点包含镜头以及新一代 A15 处理器（tsmc 5nm plus），其余多以既有功能进行优化，可视为 2020 年发表的 iPhone12 系列的延伸，预估该品牌在终端定价上将有望与去年持平，透过积极定价策略以期争取更大市占。然而，值得注意的是，由于目前马来西亚疫情严峻，导致 IC 交付多有延迟，可能影响下半年的生产表现。

LG 手机于第二季正式停产，全年生产总数 940 万支

2021 年初，乐金（LG）释出关闭或出售手机部门的选项，该公司最终于今年的 4 月正式对外宣布关闭其移动业务部门，同时暂停新案开发，并依照该计划于第二季底停止生产，乐金 2021 年生产总数约 940 万支，全年手机市占约 1%。由于其主要锁定北美以及拉美的中端销售市场，未来北美市占将由同为 Android 阵营的三星、联想（Lenovo）及电信业的自有品牌接收；拉美部分则由联想、小米等品牌明显受惠。

疫情不确定性仍高，恐持续影响下半年智能手机生产

展望全年生产表现，TrendForce 集邦咨询由先前预估的年增 8.5%、13.6 亿支；下修至年增 7.3%、13.45 亿支。后续智能手机市场变化有两大观察重点，首先仍是全年的疫情发展是否会进一步导致销售衰退，诸如欧美、东南亚现下疫情反扑及尚未缓解。其次，除了对市场需求产生冲击外，智能手机供应链上同样存在风险，如作为半导体供应链封测生产重镇的马来西亚，占全球封测产能约 15%，然由于当地疫情严重，导致部分零部件供应状况持续不佳，不排除持续对下半年智能手机的生产表现有负面影响。