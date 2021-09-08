根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，全球卫星市场目前以低轨卫星（LEO）最具发展优势，由于低轨卫星距离地面较近，相较于高轨卫星（HEO）与中轨卫星（MEO），更具备「低延迟、低辐射、低成本」等特性，且低轨卫星毋须架设基站，可于艰困与偏远地区接收讯号，讯号覆盖不受山区、海上、沙漠等地形限制，故可与移动通讯 5G 作互补，弥补 5G 与地面行动通讯未能传输地区。在低轨道卫星自 SpaceX 引领话题后，亦带动更多卫星营运商相继递件发射卫星，预估至 2022 年全球卫星市场产值将有望达 2950 亿美元，年成长 3.3%。

欧美、中日韩布局低轨卫星与 5G，然成本与长期发展将是挑战

观察主要国家布局低轨道卫星情形，亚洲地区如中国低轨卫星部署与主要国家采商用角度相异，更注重「国防」方向部署，主导厂商为中国航天科工之「虹云工程」与中国航天科技之「鸿雁星座」，且该两项规划皆于 2022 年完成阶段性任务。中国卫星产业由中国工信部制定相关政策，且受中国无线电协会监管；而日本 NTT DoCoMo 发布 6G 发展，尤重非地面波（NTN）技术，可与低轨卫星相辅相成；韩国则发布「6G 研究开发实行计划」，其中包含规划于 2031 年前发射 14 颗低轨卫星。

欧美地区包含美国对于低轨卫星与 5G 通讯间的配置，先以 5G 地面通讯为优先，完成释出 5G 毫米波，故于 24.75～25.25GHz 频段范围内之地面站与人口数量皆受限制，低轨卫星厂须担起防干扰保护责任。而欧洲于欧洲航天局与欧盟执委会等机构统筹下成立 SaT5G（Satellite and Terrestrial Network for 5G）联盟，以推动卫星与 5G 通讯结合与应用。

大型卫星运营商于初期布局逾千颗小型低轨道卫星，为考量小型低轨道卫星生命周期小于 5 年，故势必着重低成本制造与发射方案，以有效控制资本支出，如加速普及化以降低整体成本，而 SpaceX 与 Amazon 个别采垂直整合与集团整合，且皆可与企业、政府、消费者串连，故可有效降低与它厂合作成本。

卫星回收、太空材料为低轨卫星产业周边商机的两大看点

第三代合作伙伴计划（3GPP）近期首度发布，将于 2022 年 Release 17（Rel-17 版本）完成，并首度纳入非地面波（NTN，Non-terrestrial Network）通讯。过往行动通讯与卫星通讯为两个独立发展的产业，故同时跨足两个产业的上、中、下游厂商皆不同。自 3GPP 纳入 NTN 后，两大产业未来可望有更多合作机会。目前尤以美国特斯拉（Tesla）旗下太空企业 SpaceX 申请发射数量为最大宗，其他主要卫星运营商包含美国 Amazon、英国 OneWeb、加拿大 Telesat 等，而全球卫星发射数量以美国地区运营商持有数逾 1000 颗为最多，占全球逾 50%。

卫星对于地面站接收与发射时间有限，故卫星星系间的防撞、管理、通讯、地面与卫星接收等四大技术为厂商可切入的四大层面。然而，在各卫星运营商角逐下，预期未来低轨道卫星达到全球组网时恐将面对卫星可能产生光污染的议题，进而影响其它星球与星体研究。鉴于上述，TrendForce 集邦咨询认为，能提供降低卫星反射材料的业者可望因此受惠；此外，因小型低轨卫星生命周期小于五年，亦有航空垃圾问题，如何有效回收至地球也是欲攻进太空产业的商机。