据悉，马来西亚证券监管机构证券事务监察委员会（Securities Commission）在于本周二发布该国资本市场五年规划时表示，鉴于高增长规模公司对 SPAC 需求的不断增长，接下来将会对其资本市场的 SPAC 框架展开审查，从而提升其效率水平。

与传统的 IPO 相比，SPAC（特殊目的收购公司）上市的方式通常可以为目标企业提供更大规模的估值，并在同时缩短其上市所需时间。而自 2020 年以来，这种方式越来越受到世界各国资本市场和相关资本机构的青睐。如本栏目此前指出，较 19 年相比，2020 年全球 SPAC 上市次数和募资规模分别呈现了 320% 和 510% 的增幅（分别达到 248 起和 834 亿美元左右，其中绝大部份于美国发生），并且这一进程在今年还在快速加速中。

作为体现，在东南亚地区，新加坡证券交易所（SGX）在本月初宣布了允许 SPAC 在其主板上市的的新规定，这一规定于 9 月 3 日起正式生效。印尼证券交易所则在今年 5 月份时表示也考虑引入这一上市模式。而马来西亚证券事务监察委员会在今年 3 月份时称，该机构正在密切关注所有呈现上升状态的投资趋势，包括去年开始不断在美国受到追捧的 SPAC 热潮。

另一方面，该地区先后已经有 Grab 和 PropertyGuru 宣布将在美国 SPAC 上市，两者的合并估值将分别达到 400 亿美元和 17.8 亿美元。同时，也有消息指出，马来西亚首家独角兽 Carsome 也正寻求以 20 亿美元的估值于美国 SPAC 上市，并且这一计划有望在未来一年内达成。

当然，SPAC 在马来西亚并非新兴模式，其首例 SPAC 上市出现于 2011 年 6 月（为 Hibiscus Petroleum Bhd），并在此后又产生了四例 SPAC 上市（第五家 SPAC——Red Sena Bhd 于 2015 年 12 月上市）。在这五家上市的 SPAC 中有三家已经完成了清算阶段，将资金返还给了其股东。

值得一提的是，路透社曾在上月的报道中指出，由于美国相关监管机构的收严以及业绩疲软等原因，投资者对 SPAC 的关注度呈现出了一定的减弱趋势。