科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.09.20-2021.09.26）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

今年以来，SPAC（特殊目的收购公司，本文中指的是通过与这种公司合并以达成借壳上市的上市方式）一直是本栏目的一大关注重点。

从像 Grab、PropertyGuru、Traveloka 这样热烈拥抱 SPAC 的东南亚独角兽企业，再到新加坡、马来西亚、印尼当局对 SPAC 重新展示出的重视态度，可以看到，在东南亚，这个词语的出现频次正在变得更加频繁。

当然，从更广的层面上来看，在去年以来 SPAC 在全球范围内不断走热（较 19 年相比，2020 年全球 SPAC 上市次数和募资规模分别呈现了 320% 和 510% 的增幅）的趋势下，正值移动互联网加速进程下的东南亚折射出同样的景象自然无可厚非。

这种可以帮助企业快速上市的方式不仅能让那些优秀身影更加走向台前。另一方面，在快速获得资本市场的认可后，它们同样也能对所属行业的其他同行们起到一定的激励作用，而这在尚且在以恢复为主题的后疫情时代下显得更加可贵。最后，以东南亚地区为例，如果能向这些选择 SPAC 上市的企业提供同样的方式以留在当地，这对当地的资本市场来说同样也不失为是一件益事。

然而这时问题也就而来，这柄达摩克利斯之剑的端点究竟在指向何方？对身处或者即将走进这场热潮中的初创大军而言，选择这种方式后需要付出怎样的代价？以及，它又会向所有的关注者交上一幅怎样的答卷？···在维珍银河终得 “上天” 后，笔者认为，这些答案的出现正在变得更为重要。

目前，一个信号是，在 SPAC 的 “绝对终点”——美国，由于相关监管机构的收严以及业绩表现疲软等原因，这种现象正在呈现出一种暂时的降温势头。我们或许无法预计这种现象还会持续多久，但可以肯定的是，至少在东南亚，SPAC 的故事才刚刚上演，尽管最后可能会出现并无差异的结局。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印尼社交电商平台 Dagangan 获 1150 万美元 A 轮融资：据悉，印尼社交电商平台 Dagangan 已于近日宣布获得一笔 1150 万美元规模的 A 轮融资。本轮融资由 Monk’s Hill Ventures 领投，MMS Group、K3 Ventures、Spiral Ventures、PnP 等参投。

该公司在新闻声明中称，将利用这笔资金发展自有品牌中的白标产品（包括冷冻食品、杂货以及家电），继续到印尼三四线地区开拓市场。此外，Dagangan 也指出，接下来也将会用这笔资金丰富其服务内容，在提供如先买后付等功能的同时提升平台在物流、配送、社区带货达人/团购团长等方面的水平。

马来西亚当局将对该国 SPAC 框架展开审查：据悉，马来西亚证券监管机构证券事务监察委员会（Securities Commission）在于本周二发布该国资本市场五年规划时表示，鉴于高增长规模公司对 SPAC 需求的不断增长，接下来将会对其资本市场的 SPAC 框架展开审查，从而提升其效率水平。

与传统的 IPO 相比，SPAC（特殊目的收购公司）上市的方式通常可以为目标企业提供更大规模的估值，并在同时缩短其上市所需时间。而自 2020 年以来，这种方式越来越受到世界各国资本市场和相关资本机构的青睐。如本栏目此前指出，较 19 年相比，2020 年全球 SPAC 上市次数和募资规模分别呈现了 320% 和 510% 的增幅（分别达到 248 起和 834 亿美元左右，其中绝大部份于美国发生），并且这一进程在今年还在快速加速中。

作为体现，在东南亚地区，新加坡证券交易所（SGX）在本月初宣布了允许 SPAC 在其主板上市的的新规定，这一规定于 9 月 3 日起正式生效。印尼证券交易所则在今年 5 月份时表示也考虑引入这一上市模式。而马来西亚证券事务监察委员会在今年 3 月份时称，该机构正在密切关注所有呈现上升状态的投资趋势，包括去年开始不断在美国受到追捧的 SPAC 热潮。

消息称 Oyo 最快将于下周申请 IPO：据外媒援引知情人士消息表示，印度廉价连锁酒店品牌 Oyo 最快可能会于下周提交 IPO 申请。消息人士指出，该公司计划在 IPO 中筹集 10 到 12 亿美元规模的资金。不过，这一消息尚未得到最终确认，上述内容或许会在未来几天内发生变化。

上月初，我栏目曾指出Oyo 计划于今年 9 月在印度上市，且该公司已与摩根大通、花旗银行、Kotak Mahindra Capital 等机构进行谈判以委托后者提供上市咨询服务。目前来看，这一计划正在按预计进行中。

监管文件显示，在获得了微软的一笔 500 万美元投资后，Oyo 的估值已经超过 96 亿美元。根据该公司创始人 Ritesh Agarwal 在三个月前的一份发言，Oyo 在银行大约有 7.8 至 8 亿美元的现金（这一数字在去年 12 月份时为 10 亿美元）。

印尼社交电商平台 KitaBeli 获 A 轮增投，Meesho 参投：KitaBeli 于 2020 年 3 月在雅加达推出，是一家主打团购而非达人带货模式的社交电商平台，在印尼 10 多个 2 到 4 线地区提供农产品及快销品电商服务。该公司在其 A 轮融资时表示，未来也将计划新增美容、时尚、饰品等新类别。据 KitaBeli 提供的数据，KitaBeli 的用户平均每月在平台应用上的花销达 70 美元。KitaBeli 同时也指出，自平台推出以来，其月增长率高达 80%，单位用户的每次安装成本仅为 10 美分。

有消息指出，KitaBeli 目前已经成为印尼面向消费者端最大的社交电商平台。但该公司称，KitaBeli 目前将会专注于印尼市场，无意扩展到其他东南亚国家，因为 “印尼是一个庞大且渗透率不足的市场”。根据本栏目此前的文章指出，印尼的电商规模在当地零售总额中的占比仅为 10% 左右，与中韩等达到 25% 左右的国家相比仍有很大的增长空间。

Udaan 正进行一轮 670 万美元规模债务融资：据外媒报道，印度 B2B 电商独角兽 Udaan 正在通过创投债务（Venture Debt）机构 Blacksoil 进行一轮 5 亿卢比（约合 670 万美元）规模的债务融资。相关监管文件指出，Udaan 预计将把 1000 份 NCD（非可转换公司债券）分配给 Blacksoil。

本周早些时候，Udaan 表示获得了其股东的批准，计划以发放 NCD 的形式筹集 200 亿卢比的资金。基于这一计划，接下来有望见证 Udaan 开启更多轮次的债务融资。