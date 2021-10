近日,达晨财智领投 IT 智能基础架构服务商兴容信息数亿元 D 轮融资,助力兴容信息进一步打造包容与全覆盖的智能化 IT 基础架构生态,为 5G 时代下海量信息的智能化流动构建好数据的 “高速公路”。

数万个线下场所的智能引擎

过去,消费者最初走进快餐店,最显眼的莫过于一台点餐+收银机。

十年间,连锁餐饮门店新增设备除了目之所及的自助点餐屏、第三方电子支付设备、摄像头、越来越智能的送餐机器人,还有门店运行背后的各类终端和 IOT 设备外,甚至大到连电脑、宽带、线上订单系统、冷库,小到咖啡机、制冰机、音乐播放及香薰管理等这些终端都统统需要接入网络,被纳入集团的 IT 架构进行整体管理,做到 “永远在线,随手可得,无处不在”。

而这不仅在餐饮连锁门店有所体现,在零售商超、大型商业综合体、酒店、医院、银行、企业、工厂等各类线下场景如今需要实时管理的智能终端均呈高速增长态势,如何保证它们的安全、稳定、高效运转是企业的 “生产力” 刚需。

在这一硬需求下,设备原厂商、代理商、系统集成商、第三方 IT 服务商等应运而生。但随着设备终端和数据量的快速增长,企业的 IT 基础架构也在逐渐复杂化,原有的解决方案愈来愈 “力不从心”,不是核心能力不匹配,就是各管一段互不相连,或者是占用资金量大,维护成本高昂但维护质量难保,甚至以卖出更多设备为出发点而和企业需求背道而驰。

现况之下,企业的 IT 信息 “高速公路” 亟需一位行业颠覆者,告别简单的拼凑和堆叠模式,从源头进行全盘考虑与设计,构建更系统、更智能的 IT 基础架构,将设计、部署、收费、服务全链条优化。

在这一过程中,兴容信息基于对行业多年的深耕、提前卡位布局一体化管理与 AI 边缘计算部署,逐渐形成了自身优势,成为了多家头部品牌的基础架构运营商,覆盖零售、餐饮、酒店、购物中心、企业、学校、政府、工厂等多种业态,服务数万个线下场所。目前,兴容信息面向企业用户提供专业级基础架构端到端解决方案,从架构设计、设备选型、接入到持续维护、设备更新迭代,围绕服务场所提供全生命周期的服务。

业务意图驱动 IT 建设,降本增效的 “无人运维”

随着 5G、云计算、物联网、区块链等在内的新一代信息技术在快速发展,企业的 IT 运维需求也从原来的被动式、应急式逐步转向主动式、无人式,即将过去人工总结运维规律的过程变为自动学习的过程,将监控、规则、配置、执行等部分进行自学习的 “去规则化” 改造,最终达到利用大数据、机器学习等技术,通过预防预测、个性化和动态分析,对设备终端进行智能化管理。

兴容信息从底层设计基础架构起步,用扎实的技术研发一步步提高对客户设备及 IT 架构的智能管理,基于冗余架构,预判故障、提前预警,多年来一直以百人规模的小团队将无人运维的边界不断往前推进,通过对 “信息高速公路” 的维护,在开店速度、运营效率、节能减排、人效管理等各个环节为企业保驾护航。

同时,兴容从客户运营实际需求出发,创新性地提出将基础架构 SaaS 化,按照场所点位核算服务费,将客户从巨额 IT 前期投资和繁琐的日常维护工作中解放出来,免除试错成本,为多分支机构的企业扩展提供现金流便利,只需专注考虑商业和业务上的需求,保持商业灵活与快速迭代,和新技术同频,实现 “业务意图驱动 IT 建设”,让企业的 IT 基础架构搭建与长期优化运营成为能算的来账的高性价比选择。

随着移动互联网时代的到来,智能设备出现在行业的每个角落,我们几乎可以认为,在现实世界的每个事件,在信息世界都有一个对应孪生体。而兴容充分利用基础构架全数据的特征,为商业需求的每个事件标定了其在信息世界的对应关系,不必采用视觉人工智能等昂贵的方案,就能提供 80% 以上的智慧商业服务。

解锁企业集团化管理新图景

近年来,数字化转型、集团化管理是互联网巨头和餐饮、零售头部企业都在力争抢占的战略高地。特别是疫情过后,降本增效和寻找新的增长点更需要数字化的助力。利用智能的基础架构,企业可以实现对数千家门店的统一、标准化管理,并且洞察降本增效的创新点、持续优化业务。

兴容信息与客户的合作中,通过已安装在门店的设备,采用算力低且确保数据安全的本地边缘计算,为企业提供各类场景应用增值服务,比如防止员工飞单的营运稽核管理和用 IOT 设备对风机、空调、冷库等实现智能管理,不仅为企业省下了真金白银,还以低成本为节能减排助力。

兴容信息创始人、CEO 卢国鸣表示:“我们团队一直在走着一条少有人走的路,我们的成就来自于不断追求卓越的头部客户,从他们的业务刚需出发,帮他们实现各种 ‘不可能’。每个门店的全天候无故障运营,有数百个、甚至数千个类似的信息交互节点。繁荣的内需市场背后是我们的设计能力和坚实的智能技术保障,我们的工作意义非凡。即使在 2020 年因疫情各行业遇到空前挑战的时候,我们依旧实现了业务稳步增长。”

达晨财智合伙人徐慧表示:“看中兴容信息,首先是人,卢国鸣给我们的印象是技术控、反应极其灵敏、思路非常清晰、看事很通透、追求卓越,且有敬畏心等,他具备一个优秀企业家的优良素质。我们非常看好兴容信息的未来发展,他们创造了一套独有的商业模式,提升和解决了连锁业态行业的工作效率和经营痛点,节约了社会资源。兴容信息的定制化服务模式,具有极强的客户粘性和持续的现金流收入,为公司筑起了高高的护城河,并且护城河会越垒越高。达晨财智等机构投资后,兴容信息将厚积薄发,能够更广泛的服务更多的客户,为客户提供一站式全解决方案,助力客户高效发展。”

兴容信息的 A 轮投资人合创资本合伙人王先根表示:“创始人卢国鸣前瞻的布局能力很强,从网络安全认证、边缘计算、无人化运维、基于高维数据机器学习实现智能管理,皆创行业独有及领先。兴容信息坚持做收费模式、坚持为客户刚需研发。随着 IT 人力成本的逐年飞涨,连锁品牌从传统的 ‘人维’ 过渡到 ‘无人维’。智能化的线下基础架构能大幅度减少基础 IT 的投入,特别是人员投入。而这一变化才刚刚开始,兴容已先人一步成为趋势的领路人。”

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。