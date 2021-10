今年鸿海科技日四大主题为「感受、技术、软件、体验」,首度发表 3 款自主开发的电动车款:Model C 休旅车、Model E 轿车和Model T 电动巴士,展现鸿海作为全球新造车势力的决心。鸿海已订出明确营运目标,预估到 2025 年,目标占全球电动车制造营收比重 5%、营收规模目标 300 亿美元,其中 40% 零配件由鸿海集团自制。

董事长刘扬伟表示,鸿海正在打造兼具性能、智能、效能,而且是通用、好用、也实用的电动车,「在发展电动车上,鸿海已经准备好了!」

电动车由鸿华设计、制造底盘、进行 IDM(设计制造),透过开放式底盘平台,MIH 成员都能参与生意,呼吁 ICT 同业接下来不只为别人代工,应把积累许久的系统解决方案能力发挥,创造出更多价值,MIH 也加速其他 ICT 供应商把系统解决方面能力,快速发挥出来。

Model C 电动休旅车/SUV

Model C 是一款全电动 SUV,拥有宽敞的客舱、快速的启动速度、能源效率和时尚的设计。揭幕仪式上,后门的开度高达 70 度,比普通汽车多 10 度。该公司发言人称:“这将更好地让老年乘客能够上车。”

在能效方面,Model C 每行驶 100 公里仅使用 13.4 千瓦时。富士康称,考虑到充电成本,这相当于每公里 50 美分,比大多数电动汽车的效率高 25%。此外,Model C 可以在 3.8 秒内从零加速到 100 公里/小时。Model C 将于 2023 年首先在台湾上市,然后再推向全球其他市场。

Model E 类似轿跑高端车

Model E 是与意大利汽车设计公司 Pininfarina 合作设计的。宾尼法利纳的设计师凯文赖斯强调了汽车的优雅,称汽车外壳外部的智能表面使其能够与外界交流。

根据公司发言人的说法,Model E 拥有 750 马力,可以在 2.8 秒内从零加速到 100 公里/小时,接近赛车的速度。发言人说,它还具有高能效,其 750 公里的续航里程应该可以消除驾驶员可能出现的任何 “里程焦虑”。

该车非常流线型,风阻系数为 0.22,符合行业标准。它通过将风阻的关键规格集成到其空气动力学设计中并优化发动机罩的高度以实现跨场风流来实现这一目标。Model E 还具有面部识别功能,它与其他物联网元素相结合,使汽车能够与其他设备同步。

Model T 电动巴士

据 Foxtron 发言人称,Model T 是一款旨在引领新一代公共交通车辆的电动巴士。其干净简约的风格与未来主义的城市设计相呼应,并带有一系列内置传感器和新功能。Model T 使公交车与城市居民之间的更多互动成为可能。

内部设计拥有采光充足的空间,漫射照明,使空间温暖舒适。与传统驾驶舱不同的是,Model T 拥有三个位于驾驶员方向盘前的监控屏幕,以及一个大而平坦的集成挡风玻璃,可扩展驾驶员的视野,因此他们可以随时了解路上的情况。

该车辆在台湾唯一的全尺寸车辆碰撞测试中心 ARTC 碰撞测试实验室经历了 1,000 小时的测试,并对车架进行了改进,以确保其耐用性。据该公司称,Model T 底盘的耐用性比美国 FTA 的最低耐用性要求高 50%。

Model T 拥有世界一流的电机和电池系统,能效高,续航 400 公里,无需充电,一次横穿台湾全境(基隆港至屏东)。公交车时速可达 120 公里。它还具有先进的温度管理系统,可以达到冷却目标,与散热器进行热交换,并具有最佳的功率性能。

公交车还配备了由雷达增强的智能传感器。例如,当它转弯时,发光的线条指示其车轮将遵循的路径。公交车会发出嗡嗡声以警告行人他们处于潜在碰撞的危险区域内,并提醒驾驶员,因此当障碍物或行人太靠近公交车时,他们可能会减速。