近日,致力于构建 SD-Edge 软件定义边缘的分布式边缘云基础设施平台公司「秒如科技」宣布完成数千万元人民币 Pre-A 轮融资。本轮融资由招商局创投领投、高瓴创投持续加注。

秒如科技成立于 2019 年,核心产品是软件定义的边缘云 PaaS 平台,为全球客户提供开放统一、透明简单、高度自动化的边缘云分布式基础设施,并且依托于底层 PaaS 平台构建上层面向边缘的 SaaS 服务。

该公司聚焦于 SD-Edge 分布式边缘云 Infra Software 底层基础设施软件研发,依托 ElasticEdge、EdgeTurbo、DataCube 等面向边缘原生构建的底层核心技术,不同于传统厂商利用开源框架,秒如科技选择从底层构建全栈技术栈,目的是满足下一代 IT 基础设施软件的长远需求,通过持续构建 SD-Edge 软件定义边缘的分布式边缘云平台,为客户提供开放生态、多层级、多样化、高度自动化的分布式边缘云基础设施软件及服务。

秒如科技的核心创业团队来自于华为、移动研究院、IBM、HP、Symantec、Motorola、Ericsson 等全球多家 IT 和 CT 企业,他们多年的构建全球性大规模基础设施的技术背景和深刻经验将有助于世界级的分布式边缘云基础设施软件研发和商业应用。

招商局创投投资部总经理刘宏彬表示:“分布式边缘云是下一代云原生技术的重要发展趋势,我们非常看好创始人冯黎带领的秒如团队、他们在基础设施软件领域的长期技术积累和全球化商业经验。相信招商局集团在综合交通、特色金融、城市与园区综合运营等业务版图与秒如科技有很好的产业结合和商业场景落地,我们将持续看好秒如科技的长期发展并陪伴企业共同成长。”

高瓴创投合伙人李强表示:“未来 10 年将是边缘云计算从兴起到繁荣的关键 10 年,边缘和云的组合不但将成为全面自动化的基础设施,更在参与塑造爆发式增长中的未来物联网世界。我们从天使轮开始持续支持秒如科技团队,他们拥有构建大规模全球计算和服务架构的经验,对以新技术应对高流量、高压环境下的挑战充满热忱,且能迅速抓住市场机遇、第一时间将技术与产业需求结合。通过不懈地为客户打造开放统一、高度自动化的边缘云分布式基础设施,我们相信秒如科技将继续创造真实价值,成为行业的全球领军者。”

秒如科技创始人兼 CEO 冯黎表示:“秒如团队坚信分布式边缘云是下一个十年 IT 基础设施最重要的发展趋势之一。我们非常看好与招商局集团旗下众多业务场景的结合与落地,中国快速发展的产业环境和商业场景将有助于中国企业在本轮全球 IT 竞争中取得领先优势。经过招商局创投、高瓴创投等头部机构的投资,本轮融资主要用于技术、产品研发和团队人才招聘,我们将进一步加大底层核心技术研发和产品矩阵创新,更好地服务客户、满足不断增长的客户需求,迎接下一个十年的 IT 基础设施变革时代。”

