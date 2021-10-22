随着 500 SEA（前身为 500 Durians，国际知名风投机构 500 Global 旗下聚焦东南亚地区的基金机构）进一步加大对东南亚地区的关注力度、逐渐向越南和菲律宾投向更多的目光，在这家机构看来，未来，这一地区也将会交出一份更加令人满意的答卷——更多的独角兽公司将会从这里孕育而出。

500 Startups SEA 管理合伙人 Vishal Harnal 向动点国际（TechNode Global）表示，“我们的核心重点始终是在于印尼、马来西亚和新加坡，因为它们已经成为了一片协同区域。然而，我们也计划在接下来加大我们的投资步伐，把资源更多地投向如越南或者菲律宾这样的地区。正如我们所见，这两个国家正在向外界展示出越来越大的发展潜力。如今，我们已经接触了不少让我们感兴趣的初创公司。这些机遇足以值得让我们对该地区投入更多资金。”

今年 8 月份时，500 Global（原 500 Startups）重新命名了其东南亚的基金机构。除了如前文所提到的那些规划方向，该机构表示也将会继续专注于种子期公司的投资，向创始人提供高达 50 万美元的资金。此外，500 SEA 甚至还会给到多达 500 万美元的后续资金支持，并将通过特殊目的工具（special-purpose vehicles）进行潜在投资。

Vishal 强调，“虽然我们做出了一些调整，但从战略规划的角度上来说，500 SEA 并没有任何改变。并且对这一战略抱有了更多的信心，尤其是就我们在今年取得的众多成就而言。现在，我们正在实现一个又一个的成功退出。所以我们也希望以此继续重申对该地区的承诺，希望能给到这里更多的支持。”

500 Global 的品牌重塑举措也正值东南亚在全球范围内备受关注之际。彼时，东南亚的独角兽正在呈现出惊人的新增，而该地区互联网经济的发展水平也在此期间飞速发展。

500 SEA 称，在宣布计划于今明两年内上市的东南亚独角兽公司中，有半数是该机构的投资组合公司。这包括新加坡共享出行巨头Grab、印尼电商平台 bukakapak、马来西亚综合汽车电商平台Carsome、中国香港生物科技公司 Prenetics、印尼金融科技企业 Kredivo 母公司 FinAccel（总部位于新加坡）以及新加坡二手电商平台 Carousell。

在这些公司中，Bukalapak 已经达成了印尼迄今为止规模最大的一笔 IPO，Grab 则很有可能会通过其 400 亿美元合并估值书写史上最大的空白支票公司交易。

Vishal 进一步指出，“无论在哪个市场，当你有了成功案例后，它都能激发到其他的企业家来这里开办公司的念头。并且这些新公司的创办量也会随着时间的推移而提升。”

他认为，科技巨头的产生会对初创公司、新技术以及创始人的出现起到正向推进作用。“它会吸引更多资本的到来。一旦你能展示出建立大型的科技公司的潜力，整个相关市场的风险就会随之降低。而这种局面也为资本的进入创造出了一个近乎真空的绝佳地带——在这里，资本不再会害怕这个市场是否无法能过给到一个令人满意的结局。”

以中美两国为例。他举例解释称，“在 BAT 上市后，中国的科创生态就像迎来了 ‘寒武纪大爆发’。如今，中国已有超过 200 家的独角兽企业。而这种现象在美国来说也同样如此。随着 Facebook、谷歌、亚马逊们的纷纷上市，美国也迎来了初创企业和独角兽公司的爆发潮。”

根据一份来自今年四月份的数据，截止 2020 年，中国独角兽企业数量已经达到 251 家，其总体估值规模更是首次达到了 1 万亿美元以上。

Vishal 表示，东南亚的独角兽企业将会继续出现，并且将会以更快的速度出现。因此，“这个生态系统真的正在迎来一个激动人心的时刻。”

针对 500 SEA 接下来的关注方向，他透露，其中将有 7 到 8 成的部分会是聚焦在对特定领域企业的投资。“我们大致设立了 7 到 8 个潜在方向领域。在我们看来，这些领域中最有可能催生出东南亚的下一批独角兽企业。”

据介绍，这些涉及领域分别为金融科技、医疗健康、创客经济（the creator economy）、“全商业” 生态系统（the ‘All-Commerce’ ecosystem）、人机生产力、农村数字化以及城市可持续发展。

至于剩下的部分，他表示，这些会更倾向于是一种探索性的方向——基于 500 SEA 在这一生态系统中所看到的发展趋势。“它们可能没有被涵盖到上述领域内，但从长期来看却也能够显露出一定机遇。”

当前阶段，尽管有越来越多的资本和关注正在涌入东南亚，但 Vishal 认为，考虑到该地区企业此前被低估的背景，外界对东南亚的期待仍处于 “理性水平”。

“就该地区市场所处的阶段来看，我认为它的估值仍然是非常合理的。” 在 Vishal 看来，很长一段时间里，由于资本对这一生态系统关注度的不足，东南亚公司的价值并没有得到应有的重视。“无论是大量资本退出活动的出现还是众多势头的迸发，东南亚仍然只是在向合理区间回归。或者换句话说就是，这种增长是健康的。”

疫情加速了全球互联网经济的发展，东南亚自然也不例外。至 2021 年年底，东南亚预计将有 3.5 亿数字消费者（这一数字在去年时则为 3.1 亿）。而这 3.5 亿的背后意味着将有 80% 的东南亚人口走向数字化。

自疫情发生以来，已经有 7000 万东南亚居民成为数字消费者。其中，有近 3000 万是在去年期间达成。根据 Facebook 和贝恩联合出版的一份报告指出，到 2026 年，东南亚数字消费者规模预计将达到约 3.8 亿，而这将给科技初创公司和科技投资者带来巨大机遇。

注：本文原文来自动点国际（TechNode Global）发布文章《500 SEA expects more unicorns in Southeast Asia following successful exits like Grab, Bukalapak》，原作者为YIMIE YONG。动点出海经编译后发布。

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