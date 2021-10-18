科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.10.11-2021.10.17）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

上周，印度数字银行 Open 表示正在进行一轮 1 亿美元的融资。作为结果，这家公司的估值将呈现 300% 的提升。不过，在笔者看来，其中最值得关注的地方也在于这一次中的一位新加入投资者——谷歌。

去年 7 月份，谷歌宣布将在未来五到七年内在印度投资 100 亿美元（该计划被命名为 Google for India Digitization Fund），以进一步推动该公司数字服务业务在美国外市场的发展。该公司在当时表示，将通过股权投资、合作伙伴关系以及在运营、基础设施和生态系统方面的投资组合来实现这一目标，而这反映了 “我们对印度及其数字经济未来发展的信心。” 本次对 Open 的投资自然也是谷歌在参投印度初创公司 Glance、收购当地短视频社交电商初创公司 Simsim 之后履行这一承诺的最新体现。

值得一提的是，并不仅仅只有谷歌。从 Facebook 对印度最大电信运营商 Reliance Jio 的57 亿美元投资以 “彰显其对印度的承诺” 再到亚马逊为助力印度中小企业数字化转型的“10 亿美元增投”（加上这个数字后，亚马逊在印度的投资总额已达到 55 亿美元），可以看到，在这些美国巨头眼中，印度已经成为了一片愈发炙热、愈发志在必得的市场。这时问题也就随之而来——为什么在美国巨头眼中印度会如此重要？

当然，无论这些巨头会对这片沃土做出怎样的期盼和承诺，这个庞大市场的发展前景或许会是这些淘金者们所绕不过去的一个答案。对这个尚未得到充分开发的世界第二大智能手机市场以及成为拥有超 6 亿互联网用户的全球第二大互联网大国而言，这其中所蕴含的机遇显然具有无比的吸引力。而随着这些巨头在其他成熟互联网市场中不断面对更加激烈的竞争，这些 “诺言” 也就随之变得更加充分和必要。

接下来，不难预见这些巨头们更加频繁的 “履约” 行动。然而，对它们所要呈现的结局而言，这其中的历程却也会有着一段足够漫长的距离，而这也会是同样的重要。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印度金融科技独角兽 CRED 或正以 55 亿美元估值寻求新一轮融资：知情人士表示，在 CRED 启动这项计划后，已有多家投资方向 CRED 表示出了投资意愿，而 CRED 也与其中部分投资机构进行了商谈。值得一提的是，另有消息称，在数周前，CRED 已与包含老虎基金和 Falcon Edge Capital 在内的一些投资机构敲定了一笔超 2 亿美元的融资。在这笔融资计划中，CRED 的投前估值被定为 37.5 亿美元左右。

目前，本次 55 亿美元估值的融资谈判正处于早期阶段，其具体条款在后续阶段很有可能会发生变化。不过，针对这笔新融资的用途，有消息人士透露，CRED 创始人兼首席执行官 Kunal Shah 计划将其用于对金融科技初创公司的投资收购以及该公司的国际化扩张战略等方面。

淡马锡参与印度数字银行 Open 1 亿美元融资领投，谷歌、老虎基金等参投：据悉，印度数字银行（NEObank）Open 于近日表示正在进行一笔 1 亿美元规模的 C 轮融资。这轮融资由淡马锡领投，谷歌、SBI Investment、老虎基金、3one4 Capital 等参投。本轮融资后，Open 的估值将从 2 年前的 1.5 亿美元提升至 5 亿美元。

加上本次的最新融资，Open 的总融资金额达到近 1.4 亿美元。不过，也有消息称 Open 的 C 轮融资目前尚未结束，包括 Visa 在内的其他投资者很有可能会加入其中，使得这一数字继续提升。

Open 在此次融资中表示，这笔新资金将被用来强化其新产品线（包括其嵌入式金融平台 Zwitch 和原生云银行平台 BankingStack）的研发改善，进一步扩大其团队规模。此外，该公司也指出，希望将其业务范围扩大到东南亚、欧洲和美国市场。

Swiggy 将推出社交电商业务：动点出海获悉，印度外卖巨头Swiggy正计划在未来几个月内推出一项名为 Swiggy Bazaar 的业务，以此进军社交电商领域。消息人士指出，Swiggy Bazaar 将专注于对杂货、快销品以及生鲜农产品的销售，其业务模式很有可能会以团购和经销商代理为主。

据了解，Swiggy 已经为该业务招募了 10 到 15 个职位，并且还有近 30 个岗位正在招聘中。消息人士称，Swiggy 考虑向 Swiggy Bazaar 先投入 1500 万到 2000 万美元以作为其第一阶段的启动资金。而从长远规划来看，Swiggy Bazaar 或许也将会进入生活及时尚等产品类目。据悉，Swiggy Bazaar 有望在班加罗尔和古尔格拉姆等几个城市内率先展开试点。

新加坡金融科技公司 Atome Financial 将获渣打银行 5 亿美元注资：据悉，渣打银行已于今天宣布，将向新加坡金融科技公司 Atome Financial 提供 5 亿美元资金，以作为其 10 年多产品线战略合作伙伴关系的一部分。渣打银行在一份声明中表示，这一战略合作伙伴关系能够结合两者在金融和技术方面的优势，从而为亚洲主要市场的消费者和商家提供广泛的金融服务。

声明指出，这笔资金将推进 Atome Financial 建设更广泛的商家生态系统、为其客户提供更多的创新金融服务，从而提升该地区的金融包容性，让更多消费者加入到数字化进程中。

与此同时，渣打银行也强调，希望通过本次在两者间启动的 10 年多产品线战略合作伙伴关系计划在整个亚洲地区更好的提供个人银行解决方案。据了解，该计划希望在 2025 年时覆盖超过 1600 万客户，并在该地区的多个金融生态系统中驻足发展。

声明称，这一合作伙伴关系首先将基于 Atome 的先买后付 (BNPL) 服务展开，其目标是在未来几个月内在印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南推出相关服务内容。而在此之后，两者的合作也将会进一步扩展到在线借贷等方面。

今年第 33 家，CarDekho 加入印度独角兽阵营：动点出海获悉，印度二手车电商及汽车导购网站 CarDekho 已于近日完成了一笔 2.5 亿美元规模的 E 轮融资。这笔由 2 亿美元股权融资和 5000 万美元债务融资构成的资金的领投方为 LeapFrog Investments，Canyon Partners、未来资产、Franklin Templeton、Harbor Spring Capital、红杉印度等机构对此参投。

本次融资后，CarDekho 的估值从 19 年 D 轮融资时的 7.25 亿美元提升至 12 亿美元，以此加入当地独角兽阵营，成为印度今年以来的第 33 家以及本周的第 2 家新晋印度独角兽。此外，CarDekho 也成为了印度二手车电商领域中的第 3 家独角兽企业。另外两家为 Droom 和Cars24，二者分别于今年 7 月底和去年 11 月时获得这一身份（其最新估值分别为 12 亿美元和 17.5 亿美元）。

UnaBiz 获超 2500 万美元 B 轮融资：动点出海获悉，新加坡物联网方案运营商 UnaBiz 已于近日宣布获得一笔超 2500 万美元的 B 轮融资。这笔资金由 SPARX Group 领投，CDIB、G K Goh、Thaioil 等参投。UnaBiz 在一份声明中表示，本次融资获得超额认购，其估值也较上一轮融资时呈现超 2 倍的增幅。

该公司最近一次的融资发生在 2018 年。当时 UnaBiz 在这轮 A 轮融资中共获得超 1000 万美元规模的资金。目前，UnaBiz 共获得 3500 万美元左右的融资。

针对这笔最新资金的用途，UnaBiz 透露，接下来将会进一步加强其在日本、东南亚、欧洲、中东和非洲等战略地区的规模扩张，推动旗下最新数据平台产品 UnaConnect 的采用增长。