东南亚电商巨头 Shopee 今日宣布，年度最大购物盛事 11.11 大促圆满收官：大促当日首两小时，平台用户访问量涨至平日 5.5 倍；大促期间刷新平台记录，共计售出超 20 亿件商品。其中，居家生活、时尚配饰、3C 电子及美妆保养为最受欢迎跨境品类。

Shopee首席商务官周俊杰表示：“我们非常高兴看到今年 11.11 大促再度对消费者、商家和当地社区产生积极影响。数字经济的高速发展带来巨大机遇，Shopee 将持续投身电商普及，帮助更多消费者和商家触达线上并实现增长。同时，我们亦荣幸能回馈社会，向需要帮助的群体提供支持。未来数月内，Shopee 将继续开拓，为我们的用户创造更大价值。”

发现需求，构筑桥梁，Shopee 助力更多用户尽享数字红利

作为有史以来最大的促销盛事，本次 Shopee 11.11 致力于衔接更多用户享受电商红利，尤其在数字意识相对薄弱的非中心城区——大促当日，Shopee 平台上的中小城镇和农村消费者数量迎来 5倍增长，他们通过 Shopee 实现便捷选购，由此开启数字生活。

同时，为帮助更多消费者享受更安全、便捷的支付体验，Shopee 对支付工具 ShopeePay 进行服务升级并提供专属折扣，显著拉动区域内电子钱包使用率增长，其中非中心城区买家使用 ShopeePay 完成的订单数较平日激增 9 倍。

11.11 大促不仅赋惠区域内诸多消费者，还使买卖双方联系更为紧密——大促期间，超 35 亿条信息通过 Shopee 聊聊发送，而全新上线的聊聊中文翻译功能，也为消费者与中国卖家的沟通带来极大便利。

迎合需求，升级服务，Shopee 以更优大促体验高效获客

作为东南亚领航电商平台，Shopee 借此次 11.11 大促升级服务，为当地民众带来更具娱乐性的互动体验，和更丰富的商品选择：

互动娱乐助阵，引发用户高参与 ：作为线上体验的重要组成，直播和游戏再度收获超高热度。以 菲律宾 站点为例，11 大促期间，Shopee Live 直播总时长累计达 500 万 小时；应用内游戏 Shopee Prizes 创下超 2.7 亿 次游戏记录，筑起大促流量高地；

：作为线上体验的重要组成，直播和游戏再度收获超高热度。以 站点为例，11 大促期间，Shopee Live 直播总时长累计达 小时；应用内游戏 Shopee Prizes 创下超 次游戏记录，筑起大促流量高地； 多元需求迸发，品牌商城受捧：丰富的品牌与独家折扣让 Shopee Mall 成为 11 大促热卖阵地。经多年发展，Shopee Mall 的品牌队伍逐渐壮大，其中不乏中国品牌身影；

填补需求，开拓供给，Shopee 衔接国货添彩 11.11

今年 11.11 大促中，大批新用户涌入带来更旺盛的网购需求，诸多中国商家乘势出海，以质优价美的商品丰富供给端——在东南亚消费者支持下，居家生活、时尚配饰、3C 电子及美妆保养成为最受欢迎的国货品类。

居家生活品类 ：疫情下的居家场景带来稳定需求，厦门 海济屹 凭借对市场趋势的精准洞察，将一款物美价优的纸巾打造为长青热卖单品，11 大促当日热卖超 5 万单。除了日常家居用品热销外，东南亚消费者也开始购买来自中国的 “黑科技” 产品，智能家电品牌 智意科技 iLife 大促当天单量增至平日 65 倍 ；

：疫情下的居家场景带来稳定需求，厦门 凭借对市场趋势的精准洞察，将一款物美价优的纸巾打造为长青热卖单品，11 大促当日热卖超 5 万单。除了日常家居用品热销外，东南亚消费者也开始购买来自中国的 “黑科技” 产品，智能家电品牌 大促当天单量增至平日 ； 时尚配饰品类 ：疫情背景下，东南亚民众 “爱美之心” 不减。义乌市 臻尚饰品 以造型简约的欧美风饰品作为突破点，不仅收获了大批越南消费者的青睐，更实现全站点大促单量增至去年同期 3 倍 的佳绩；

：疫情背景下，东南亚民众 “爱美之心” 不减。义乌市 以造型简约的欧美风饰品作为突破点，不仅收获了大批越南消费者的青睐，更实现全站点大促单量增至去年同期 的佳绩； 3C 电子品类 ：作为传统优势类目，国货手机及配件有效补充了东南亚消费者对数码产品的需求。此次 11 大促中， POCO 携手 Shopee 跨境主打 POCO X3 Pro 机型并提供空前优惠，同时在新加坡、马来西亚、菲律宾市场独家首发 POCO M4 Pro 5G，销售总额突破 千万美金 ，蝉联东南亚 手机平板类目第一 ；另一知名手机国牌 realme 在马来西亚于 Shopee 11.11 独家首发 realme narzo50i 和 realme C25Y 两款新机，大促当天实现开门红，narzo50i 销量更突破 万台 ；

：作为传统优势类目，国货手机及配件有效补充了东南亚消费者对数码产品的需求。此次 11 大促中， 携手 Shopee 跨境主打 POCO X3 Pro 机型并提供空前优惠，同时在新加坡、马来西亚、菲律宾市场独家首发 POCO M4 Pro 5G，销售总额突破 ，蝉联东南亚 ；另一知名手机国牌 在马来西亚于 Shopee 11.11 独家首发 realme narzo50i 和 realme C25Y 两款新机，大促当天实现开门红，narzo50i 销量更突破 ； 美妆保养品类：在国货美妆发展的浪潮下，各类质优且具特色的产品丰富了东南亚消费者的选择。中国美妆代表完美日记、菲鹿儿因地制宜精耕本土化策略，双双荣登 11 东南亚彩妆类目榜单。

同时，为保障当地消费者能获得更优质的跨境购物体验，Shopee 一站式跨境解决方案持续发力，立足物流、营销、孵化等关键环节，助力国货远销，高效满足东南亚的消费需求。