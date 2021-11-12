东南亚电商巨头 Shopee 今日宣布，年度最大购物盛事 11.11 大促圆满收官：大促当日首两小时，平台用户访问量涨至平日 5.5 倍；大促期间刷新平台记录，共计售出超 20 亿件商品。其中，居家生活、时尚配饰、3C 电子及美妆保养为最受欢迎跨境品类。
Shopee首席商务官周俊杰表示：“我们非常高兴看到今年 11.11 大促再度对消费者、商家和当地社区产生积极影响。数字经济的高速发展带来巨大机遇，Shopee 将持续投身电商普及，帮助更多消费者和商家触达线上并实现增长。同时，我们亦荣幸能回馈社会，向需要帮助的群体提供支持。未来数月内，Shopee 将继续开拓，为我们的用户创造更大价值。”
发现需求，构筑桥梁，Shopee 助力更多用户尽享数字红利
作为有史以来最大的促销盛事，本次 Shopee 11.11 致力于衔接更多用户享受电商红利，尤其在数字意识相对薄弱的非中心城区——大促当日，Shopee 平台上的中小城镇和农村消费者数量迎来 5倍增长，他们通过 Shopee 实现便捷选购，由此开启数字生活。
同时，为帮助更多消费者享受更安全、便捷的支付体验，Shopee 对支付工具 ShopeePay 进行服务升级并提供专属折扣，显著拉动区域内电子钱包使用率增长，其中非中心城区买家使用 ShopeePay 完成的订单数较平日激增 9 倍。
11.11 大促不仅赋惠区域内诸多消费者，还使买卖双方联系更为紧密——大促期间，超 35 亿条信息通过 Shopee 聊聊发送，而全新上线的聊聊中文翻译功能，也为消费者与中国卖家的沟通带来极大便利。
迎合需求，升级服务，Shopee 以更优大促体验高效获客
作为东南亚领航电商平台，Shopee 借此次 11.11 大促升级服务，为当地民众带来更具娱乐性的互动体验，和更丰富的商品选择：
- 互动娱乐助阵，引发用户高参与：作为线上体验的重要组成，直播和游戏再度收获超高热度。以菲律宾站点为例，11 大促期间，Shopee Live 直播总时长累计达 500万小时；应用内游戏 Shopee Prizes 创下超 2.7亿次游戏记录，筑起大促流量高地；
- 多元需求迸发，品牌商城受捧：丰富的品牌与独家折扣让 Shopee Mall 成为 11 大促热卖阵地。经多年发展，Shopee Mall 的品牌队伍逐渐壮大，其中不乏中国品牌身影；
填补需求，开拓供给，Shopee 衔接国货添彩 11.11
今年 11.11 大促中，大批新用户涌入带来更旺盛的网购需求，诸多中国商家乘势出海，以质优价美的商品丰富供给端——在东南亚消费者支持下，居家生活、时尚配饰、3C 电子及美妆保养成为最受欢迎的国货品类。
- 居家生活品类：疫情下的居家场景带来稳定需求，厦门海济屹凭借对市场趋势的精准洞察，将一款物美价优的纸巾打造为长青热卖单品，11 大促当日热卖超 5 万单。除了日常家居用品热销外，东南亚消费者也开始购买来自中国的 “黑科技” 产品，智能家电品牌智意科技 iLife 大促当天单量增至平日 65 倍；
- 时尚配饰品类：疫情背景下，东南亚民众 “爱美之心” 不减。义乌市臻尚饰品以造型简约的欧美风饰品作为突破点，不仅收获了大批越南消费者的青睐，更实现全站点大促单量增至去年同期 3 倍的佳绩；
- 3C电子品类：作为传统优势类目，国货手机及配件有效补充了东南亚消费者对数码产品的需求。此次 11 大促中，POCO 携手 Shopee 跨境主打 POCO X3 Pro 机型并提供空前优惠，同时在新加坡、马来西亚、菲律宾市场独家首发 POCO M4 Pro 5G，销售总额突破千万美金，蝉联东南亚手机平板类目第一；另一知名手机国牌 realme 在马来西亚于 Shopee 11.11 独家首发 realme narzo50i 和 realme C25Y 两款新机，大促当天实现开门红，narzo50i 销量更突破万台；
- 美妆保养品类：在国货美妆发展的浪潮下，各类质优且具特色的产品丰富了东南亚消费者的选择。中国美妆代表完美日记、菲鹿儿因地制宜精耕本土化策略，双双荣登 11 东南亚彩妆类目榜单。
同时，为保障当地消费者能获得更优质的跨境购物体验，Shopee 一站式跨境解决方案持续发力，立足物流、营销、孵化等关键环节，助力国货远销，高效满足东南亚的消费需求。
- 多元物流方案加持，各品类无忧出海：为备战大促季，Shopee 物流服务 SLS 于大促前完成多项优化，仓储方面新增东莞仓、扩容香港仓；大促前全程平均时效较去年同期已提升 10%。大促期间，Shopee 整合重物、海运、海外仓等多重物流方案，SLS 加派近百架次包机，配合覆盖东南亚的 200 多条航线以及 800 多个航班，全线加持史上最大规模 11 大促。目前 SLS 可实现最快 3 天送抵。
- 重物渠道：女鞋品类卖家深圳铂羽贸易借助重物渠道发力大促，有效压缩物流成本，为消费者开放更高让利——11.11 当日，店铺单量破万，增至平日 15 倍；
- 海外仓：主营家居收纳产品的品牌卖家 HIGHTUNE，受益于海外仓本地仓储、快速发货的优势，收获大量买家好评。大促当日，其马来西亚站点的海外仓店铺单量增至平日 9 倍；
- 站内外营销双管齐下，助推流量促转化：为助力跨境卖家高效引流获客，Shopee 营销矩阵集合直播、游戏等一系列站内互动玩法，协同 Shopee 脸书协作广告 (CPAS)、谷歌购物广告 (GSA) 及 Shopee 联盟营销 (AMS)，促成流量转化。
- 站内引流：Shopee Live 直播高效促单，某跨境时尚饰品卖家借助 Shopee Live 在大促当天通过直播带货打造爆款单品，在新加坡市场共售出超 5000 件；
- 站外引流：女装品牌 Zanzea 携手 Shopee 跨境团队，积极于大促前进行预热蓄水，在 11 大促当天首小时广告投产比超 300 倍；
- 定制专属成长方案，中小国牌走出国门：大促前夕，Shopee 跨境团队为迎合东南亚消费者的品牌需求推出 BrandStars 计划，现已成功助力众多新兴国牌落地蓝海：厨卫清洁品牌 Seaways 于今年 8 月入驻 Shopee，通过 BrandStars 计划快速打开东南亚市场品牌知名度，11 大促当天单量较大促前夕涨幅达 6倍。