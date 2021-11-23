据外媒报道，东南亚共享出行及食品配送服务巨头 Grab 很有可能将在下月初时于美国SPAC上市。

报道称，Grab 的计划合并 SPAC 公司 Altimeter Growth Corp（简称为 Altimeter）将于本月 30 号举行临时股东大会，以寻求其股东对这一合并交易的批准。与此同时，Grab 也将在同一天召开临时股东大会。如果此次合并计划得到双方股东的批准，Grab 的上市目标将很快得以实现。

此外，报道也透露，Altimeter 在上周六时曾表示美国证券交易委员会（SEC）已宣布 Grab 在 Form F-4 上的注册声明生效，而该声明是与前者计划与 Grab 进行业务合并的事宜有关。

今年 4 月份时，我栏目曾报道，Grab 计划以 400 亿美元估值与美国投资机构 Altimeter Capital 旗下的一家 SPAC（特殊目的收购公司）进行合并，以期在纳斯达克上市。如果合并达成，这笔交易将成为有史以来规模最大的私人企业与空白支票公司之间的合并交易。而在此消息传出后不久，另有消息称，Grab 正考虑在纳斯达克上市之后再次于新加坡进行二次上市。

而在此之外，如我栏目的另一份报道指出，在今年 6 月份时，Grab 曾在一份声明中表示该公司与 Altimeter 的合并将因 SEC 的审查推迟至今年四季度完成。目前来看，这一计划也正按照预定规划实行中。

值得一提的是，作为东南亚共享出行双雄之一的另一家企业 Gojek 或许也将踏上 SPAC 上市的道路。

今年上半年时，印尼共享出行独角兽Gojek和当地电商独角兽 Tokopedia合并成了一家名为 GoTo Group 的实体。随后有消息表示，GoTo 也正计划进行与印尼和美国的双重上市计划。其中，就 GoTo 的美国上市计划而言，有消息称 GoTo 希望以400 亿美元的估值在美国上市，其方式很有可能会是通过与SPAC合并来达成上市。

目前，GoTo 已在本月上旬完成了其 13 亿美元的首次 IPO 前融资。而在完成其 IPO 前融资后，GoTo 的估值有望达到 300 亿美元。据悉，GoTo 在印尼的上市计划预计将于明年初时达成。