元宇宙对科技圈的冲击波,始于 3 月 10 日游戏平台 Roblox 首次将这一概念写进招股书,纽交所上市首日市值突破 400 亿美元,引发元宇宙现象。据 Bloomberg Intelligence 分析,元宇宙的市场规模将在 2024 年达到 8000 亿美元。

12 月 3 日,BEYOND EXPO 元宇宙论坛活动中,HTC 中国区总裁汪丛青线上分享题为《From Internet to Metaverse》的演讲,发表了自己对什么是元宇宙、元宇宙对未来的影响有多大等问题的看法。

以下为 HTC 中国区总裁汪丛青演讲部分节选内容:

关于元宇宙的六个原则

从互联网到移动互联网、元宇宙,基本改变了我们的生活,但我认为未来元宇宙的影响可能比前面 20 年移动互联网对我们的影响更大。前面的 30/40 年,基本上每 10 年就会有一个大的浪波,从 80 年代的 PC 进入家庭,到 90 年代的互联网、2000 年代的移动互联网,信息变得越来越容易接触。

其实在 100 年前,我们的生活里一块屏幕都没有,但随着技术的发展,越来越多的屏幕进入到大众生活。2016 年被大众公认为是 VR 的元年,也是 HTC 第一次把旗下虚拟现实设备 Vive 的第二代产品带到大众生活,按照这个趋势,我们会认为越来越多的屏幕将进入到生活,但未来的趋势或许是:目前这几十年互联网都是用鼠标、键盘、触摸屏来作为互动方式,在元宇宙时代,我们的界面会越来越自然,从用手用腿、用眼睛、用语言,到用你的脑电波去接触/使用设备,你的 User Interface、User Experience 会越来越自然。

根据设备的进展,内容也在进化,在收音机阶段,内容只是一维度的,只是一个声音的波,到了电视时代,内容就逐步变成二维、运动、彩色的,当电脑出现时,我们开始有 2.5D 甚至 3D 的环境(其实是在一个 2D 的屏幕上面去使用),而且我们又加了互动性……真正到了现在 VR/XR 这个时代,我们才完全、真正地处在一个三维的环境。

元宇宙并不是一个全新概念。1992 年出版的《雪崩》,分别于 1999 年、2018 年上映的《黑客帝国》和《头号玩家》,都对元宇宙进行了描述。

“我们可以选择性地进入元宇宙,在里面进行学习、办公、娱乐、生活等一切可以在现实生活中进行的事。在许多虚构作品中,元宇宙是乌托邦或者反乌托邦的世界,是不完美甚至负面的社会。虽然一个不完美世界会充满挑战,更有故事感,但我们希望构建一个正面的世界,让生活更美好、更精彩,而不是被科技压迫。” 汪丛青说道。

对于人类该如何达到更美好的未来、更美好的元宇宙等问题,在演讲中,汪丛青谈到六个原则:

一是世界上只有一个元宇宙,而不是每一个公司、每一座城市或者每一个国家各自开发元宇宙。

二是没有一个人、一个公司可以拥有整个元宇宙。

三是元宇宙可以让任何人进入、参与、互动,不会排斥任何人。

四是任何设备都可以连接元宇宙,可接入的硬件设备不受品牌的限制,也尽可能不受类别的限制,手机、PC 等设备连接元宇宙虽然无法带来沉浸式体验,但也可以让用户进入元宇宙。

五是用户在元宇宙中是有存在感的,动过的东西会有痕迹,能够对元宇宙施加影响。

六是元宇宙是互联网的下一代,将以更丰富、三维化、虚拟现实的方式被人们体验和使用。

互动、沉浸式的元宇宙世界

很多人也许会问,为什么我刚刚说不能是一个封闭的或单独的一家公司去做元宇宙,因为真正的元宇宙是互联网化。我们回到互联网 90 年代的时候,在美国有 AOL、PRODIGY、CompuServe 三个不同的服务, 都说自己是互联网,但是这三家都是封闭的、互相是不连的,到了现在你会发现他们全部都不存在了,当时还有一个三维的环境(其实 2.5D 的一个环境)叫第二生命,那个时候也是那好像是 2003 年出现的(注:第二生命由 RealNetworks 公司前 CTO Philip Rosedale 通过 Linden 实验室开发。最初的 alpha 测试版本叫做 LindenWorld,于 2002 年上线,居民可以在里面建造一些东西,beta 测试版本于 2003 年向公众开放),但是现在基本上也没有太大的发展,因为它也是一个独立的世界,所以我们可以看到这种 Roblox、Minecraft、Fortnite 很多人都说这些都是不同的元宇宙,你可以看到其实都不是,都是一些封闭的、独立的社交平台或游戏平台,迟早他们会被并购进去大的元宇宙,会变成元宇宙的一个角落,但他们自己并不是元宇宙。

所以有一个可能更复杂一点的方法来解释什么是元宇宙。根据 Jon Radoff 提出的元宇宙七层构成要素(The Seven Layers of the Metaverse),元宇宙的实现从底层技术到生态应用需要 7 个层面的发展实现落地,其中以基础设施、人机交互主要为硬件、软件等基础设施及设备实现布局,去中心化、空间计算为开发工具的布局,创作者经济、发现、及体验为应用产品及运营生态的布局。

针对每一层有什么样的内容,我在右图给了一些注释,同时你会发现,60%-70% 的内容到今天还没存在,所以我们离真正的元宇宙可能还有 5~10 年,而且我认为从社会、法律、行业合作、政府把控等角度来看,中国出现元宇宙的机会更大,但只有中国有元宇宙也是不完整的,未来全世界都可以互联互通才是真正的元宇宙。

同时我想强调的是:元宇宙不是代替互联网,而是扩充互联网。未来我们或许会进入不同的网站、不同的 app、不同的世界……以第一人称的角度三维化、沉浸式地感受对方的生活。

未来我们可能会长期的依赖各式各样的设备进入虚拟的宇宙,在这个过程中,我们需要注意的是,虚拟世界在很多方面比真实世界更精彩,我们要小心,避免我们的孩子们过度迷上这个世界,能够把真实世界和虚拟世界做一个界分。

其实你要是回去读刚才我说的那些小说、科幻片,基本上他们在说的未来都是一个反乌托邦的世界,因为他们都说真实世界不好,所以我们才需要去一个虚拟世界找到我们的乐趣。我是希望我们可以有不同的方法去看待这一问题,我希望真实世界和虚拟世界都可以向一个正面的方向去发展,我们应该要去打造不只是一个更好的元宇宙,而是要打造一个更好的真实宇宙。我们现在打造的未来,其实就会变成我们下一代、我们的子孙辈他们的主要世界,所以我们真的要很小心,给他们留下一个非常正面、非常友好的未来。